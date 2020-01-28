‫زي تي إي تساعد شركة تشاينا تليكوم على القيام بأول تشخيص لالتهاب الرئة الناتج عن فيروس كورونا 5 جي عن بعد

شنجن، 28 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن ( 0763.HK / 000063.SZ )، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، وفرع شركة تشاينا تليكوم في سيشوان، اليوم، أنهما أنجزا أول تشخيص عن بعد في الصين لالتهاب الرئة الذي يسببه فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا بالاستعانة بأحدث تقنيات الـ 5 جي. جدير بالذكر أن تقنية الـ 5 جي، التي تتميز ببالنطاق العريض العالي والكمون المنخفض، تسهل تشخيص المرض ومعالجته وتجعلهما أكثر كفاءة وسهولة. وتشمل عملية التشخيص مستشفى غرب الصين ومركز عيادات شنغدو للصحة العامة في جامعة سيشوان.

وفقًا للوضع في الموقع، استخدمتزي تي إي معداتالسي بي إيالخاصة بها لتشغيل خدمات الـ 5 جي عن طريق إشارات الـ 5 جي الخارجية مع بناء نقاط تغطية داخلية. ويوم 25 كانون الثاني/يناير، تم بناء محطات 5 جي قاعدية داخلية وتوصيلها، وتم ربط قاعة المؤتمرات للتشخيص والعلاج عن بُعد في مستشفى غرب الصين لأول مرة بنظام التشخيص والعلاج عن بُعد.



ويوم 26 كانون الثاني/يناير، أكملتزي تي إي البناء السريع والتحسين واختبار السرعة وتشغيل نظام التوزيع الداخلي للـ 5 جيفي نقطة أساسية أخرى لنظام التشخيص والعلاج عن بُعد. بعد بدء تشغيل شبكة الـ 5 جي، أجرت لجنة الصحة في سيتشوان، مستشفى غرب الصين، ومركز تشنغدو للصحة العامة استشارات فيديو عن بعد.

وفقًا لترتيب عمل لجنة الصحة في سيشوان، فإن نظام الاستشارة عن بُعد باستعمال شبكة 5 جي سيتخذ من مستشفى غرب الصين بجامعة سيشوان كنقطة مركزية، وسيكون أول نقطة للوصول إلى 27 مستشفى قبلت وعالجت المرضى المصابين بالمرض. في الخطوة التالية، ستقوم زي تي إي ببناء أول نظام جديد لتشخيص عدوى فيروس كورونا عن بعد بـ 5 جي في الصين يشمل ثلاثة مستويات: مقاطعة سيشوان والمدينة والمقاطعة، لتوفير “شبكة واحدة” للتشخيص عن بعد في مستشفيات الخط الأمامي التي تساعد ووهان. وفي المستقبل، ستقوم زي تي إي بإجراء استشارات بالفيديو مع فريق الإنقاذ الطبي في ووهان من خلال شبكة الـ 5 جي، بحيث يمكن للمرضى المصابين إضابات حرجة في ووهان الاستمتاع أيضًا بخدمات التشخيص والعلاج المتخصصة في مستشفى غرب الصين.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 35 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.

الاتصالات: مارغريت ما، شركة زي تي إي، هاتف: +86 755 26775189 ، إيميل: ma.gaili@zte.com.cn