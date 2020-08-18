‫زي تي إيه ستطلق أول هاتف ذكي 5 جي بكاميرا تحت الشاشة يوم 1 سبتمبر، 2020

شنجن، الصين، 18 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها ستطلق هاتف زي تي إي أكسون 20 5 جي يوم 1 أيلول/سبتمبر، 2020. وسيكون هذا الهاتف أول هاتف 5 جي يتم إنتاجه على نطاق واسع بكاميرا تحت الشاشة، ما يمثل علامة فارقة أخرى في رحلة استكشاف زي تي إي للهاتف الذكي الكامل العرض.

وإذ تهدف تزويد المستهلكين بتجارب مستخدم غير مسبوقة بشكل مستمر، تلتزم زي إي تي إي بتسريع تطوير التقنيات المبتكرة. حققتزي تي إي اختراقات عديدة في مجال شاشات الهواتف الذكية، بما في ذلك إطلاق أول شاشة حساسة للضغط في العالم، وأول هاتف ذكي بشاشة ثلاثية الأبعاد بالعين المجردة، بالإضافة إلى أول هاتف ذكي بشاشة مزدوجة قابل للطي في العالم.

في العام 2019، تصدرت زي تي إي زمام المبادرة في إطلاق أول هاتف ذكي 5 جي على نطاق تجاري، وهو هاتف أكسون 10 برو 5 جي من زي تي إيزي تي إي، في الصين ودول الشمال والشرق الأوسط. يتميز الجهاز بشاشة مدمجة ومنحنية بشكل فريد تستخدم تقنيات Oncell-Metal Mesh المتقدمة وتقنيات التغليف سي أو بي.

يعمل جميع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة على الهاتف الذكي المزود بكاميرا أسفل الشاشة. شهد المستهلكون أيضًا تطور أشكال شاشات الهواتف الذكية من الشاشات ذات الشق، وشاشة قطرات الماء، وكاميرا الهاتف الذكي المنبثقة، إلى شاشة العرض المثقوبة.

من خلال إطلاق أول هاتف ذكي 5 جي في العالم مزود بكاميرا تحت الشاشة، ستعمل زي تي إي على تعزيز تطوير تقنيات العرض في صناعة الهواتف الذكية، وبالتالي تقديم تجارب ثورية لجميع المستهلكين.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.