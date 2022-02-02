‫زيورخ انترناشيونال لايف ليمتد: 8 من أصل 10 من سكان الإمارات قلقون من تأثير الأمراض الخطيرة على الادخار

– كان ما يصل إلى ثمانية من كل أصل 10 مشاركين إما قلقين للغاية أو قلقين للغاية من أن الإصابة بمرض خطير قد تستنفد مدخراتهم

– كان أكثر من ستة من كل 10 مشاركين قلقين للغاية أو قلقين للغاية بشأن الوقوع ضحية لمرض خطير في المستقبل

– يعتقد أكثر من نصف المستجيبين أنهم لن يكونوا قادرين على الإدارة المالية إلا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا واجهوا مرضًا خطيرًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 2 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — أصدرت شركة زيورخ انترناشيونال لايف (Zurich International Life)، وهي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين (Zurich Insurance Group)، وشركة يوجوف (YouGov)، وهي وكالة أبحاث سوقية، “تقرير استبيان الأمراض الحرجة” الذي جمع ردود 502 موظفًا من سكان الإمارات العربية المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 24-45 عامًا وبدون من يعولهم على كيفية التأقلم المالي إذا تم تشخيص إصابتهم بمرض خطير.

كما سعى التقرير إلى زيادة الوعي بالتأثير السلبي لحالة حرجة مثل السرطان أو النوبة القلبية على الأمن المالي، وخاصة بين المهنيين الشباب. ووفقًا للفريق، كان أكثر من ستة من كل 10 مشاركين قلقين للغاية أو قلقين للغاية بشأن الوقوع ضحية لمرض خطير في المستقبل.

وكان ما يقرب من ثمانية من كل 10 مشاركين قلقين للغاية أو قلقين للغاية من أن الإصابة بمرض خطير من شأنها أن تستنفد مدخراتهم، حيث صرح أكثر من نصف المستجيبين أنهم يعتقدون أنهم لا يستطيعون الإدارة إلا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في مواجهة فقدان الدخل بسبب مرض خطير.

كما علق الدكتور خاتشيك كينويان، كبير مسؤولي التأمين في شركة زيورخ انترناشيونال لايف، قائلاً: “لقد أجرينا هذا الاستبيان لفهم التصورات حول الأمن المالي في الحدث المؤسف المتمثل في المعاناة من أي شكل من أشكال المرض الخطير، وهو مصدر قلق متزايد بين نسبة عالية جدًا من المهنيين الشباب. قد تستغرق عملية التشخيص والعلاج والشفاء من مرض خطير وقتًا طويلاً. قد يؤدي مرض خطير مثل السرطان أو النوبة القلبية إلى فترة طويلة من العلاج والتعافي. خلال هذا الوقت، قد لا يتمكن المرء من العمل مما قد يؤدي إلى انخفاض الدخل أو فقدانه”.

كما حددت نتائج الاستبيان أن أربعة فقط من كل 10 يتوقعون أن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بوظائفهم الحالية أو الاستمرار في إدارة أعمالهم في حالة العلاج المطول أو مرحلة التعافي حيث يتطلب أكثر من النصف أن يسافر أحد أفراد الأسرة إلى الإمارات العربية المتحدة لتقديم الرعاية من أجلهم بينما يتعافون.

وتابع الدكتور خاتشيك قائلًا: “ندرك أن هذه مواقف صعبة لها آثار على الصحة الجسدية والعاطفية ولكن أيضًا على الصحة المالية. كما إننا ملتزمون بتقديم مستقبل أكثر إشراقًا مبني على التفاؤل المستنير. يمكن أن توفر الحماية من الأمراض الحرجة طبقة من الأمن المالي في السيناريوهات حيث غالبًا ما يغطي معظم التأمين الطبي الذي يقدمه أصحاب العمل تكاليف العلاج فقط”.

تدفع الحماية من الأمراض الحرجة المبلغ المؤمن عليه لتعويض الدخل وتوفير الأمن المالي خلال فترة العلاج والتعافي المطولة إذا تم تشخيصها بمرض خطير. يمكن أن تغطي الأموال أيضًا التكاليف الإضافية المرتبطة بالمرض (مثل السفر مع أحد أفراد الأسرة) والتغييرات في نمط الحياة التي لا يغطيها أصحاب العمل أو التأمين الطبي الشخصي.

ملاحظات للمحرر:

تم إجراء الاستبيان من تسعة أسئلة على 502 من سكان الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2021 باستخدام لجنة ملكية يوجوف كمقابلات عبر الإنترنت. تراوحت أعمار المشاركين بين 24-45 سنة وكانوا إما أعزبين أو متزوجين وليس لديهم أطفال.

أبرز النقاط من الاستبيان

71% من الإناث و 58% من الذكور كانوا قلقين للغاية أو قلقين للغاية بشأن الإصابة بمرض خطير مثل النوبة القلبية أو السرطان.

73% من الإناث و 59% من الذكور يعرفون شخصًا تم تشخيصه بمرض خطير (67% بشكل عام).

يعتقد 55% من جميع المستجيبين أنهم لن يكونوا قادرين على إدارة ما يصل إلى 3 أشهر من العمل ماليًا إلا إذا أصيبوا بمرض خطير.

77% من المجيبين كانوا إما قلقين للغاية أو قلقين للغاية من أن المرض الخطير قد يؤدي إلى استنفاد مدخراتهم.

نبذة عن مجموعة زيورخ للتأمين

مجموعة زيورخ للتأمين (زيورخ) هي شركة تأمين رائدة متعددة الخطوط تخدم عملائها في الأسواق العالمية والمحلية. مع حوالي 55,000 موظف، فإنها توفر مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين على الممتلكات والتأمين على الحوادث والتأمين على الحياة في أكثر من 215 دولة وإقليم. ويشمل عملاء زيورخ الأفراد والشركات الصغيرة والشركات متوسطة الحجم وكبيرة الحجم ، فضلاً عن الشركات متعددة الجنسيات. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في زيورخ، سويسرا، حيث تأسست عام 1872. الشركة القابضة شركة زيورخ للتأمين المحدودة (ZURN) مدرجة في بورصة سيكس السويسرية (SIX Swiss Exchange) ولديها برنامج إيصال الإيداع الأمريكي من المستوى الأول (ZURVY) والذي يتم تداوله على العداد في OTCQX. المزيد من المعلومات حول زيورخ متوفرة من خلال https://www.zurich.com/en

نبذة عن شركة زيورخ للتأمين المحدودة

شركة زيورخ للتأمين المحدودة هي جزء من مجموعة زيورخ للتأمين وتأسست في جزيرة مان، وهي مرخصة من هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان ولها فروع قائمة ومسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة مرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ومركز قطر للمال المرخصين من هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تسجيلها (رقم التسجيل 63) بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 6 لعام 2007، وتخضع أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا القانون. المزيد من المعلومات حول شركة زيورخ للتأمين المحدودة متوفرة حول https://www.zurich.ae/

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