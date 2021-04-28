‫”زومليون” تقيم حفل مغادرة مهيب لتسليم 100 وحدة من آلات تحريك التربة إلى بلدان مبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد

تشانغشا، الصين، 28 أبريل 2021 /PRNewswire‏/ — أقامت شركة زومليون لصناعة آلات تحريك التربة (Zoomlion Earthmoving Machinery) في شهر أبريل حفل مغادرة هائل لـ 100 وحدة من معدات تحريك التربة في طريقها إلى جنوب شرق آسيا وذلك من “متنزّه زومليون وينان الصناعي” في إقليم شنشي بالصين.

ستساهم آلات تحريك التربة التي يتم شحنها في إنشاء البنية التحتية في تلك البلدان وذلك ضمن مبادرة مهمة من شركة زومليون لتيسير تطوير بلدان مبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد. ومنذ بداية العام، تلقت شركة زومليون بنجاح طلبات كبيرة من عدد من الدول الأعضاء الرئيسية في مبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد في آسيا. وقد قدّمت الشركة ولا زالت تقدّم العديد من حلول البناء الشاملة لتلبية احتياجات العملاء بشكل أكبر.

ويعود التطور السريع في أسواق آلات ومعدات تحريك التربة الدولية لدى شركة زومليون إلى التحسين المستمر للقدرة التنافسية لمنتجات الشركة. وبفضل الجهود المشتركة من فرق البحث والتطوير في الصين وأمريكا الشمالية، عززت الشركة قدرتها بشكل كبير على البحث والتطوير وأطلقت جيلًا جديدًا من المنتجات بما في ذلك سلسلة E-10 وسلسلة G، وذلك لتغطية الطلب في ظروف العمل المختلفة. وقد تم تحسين هذه المنتجات ذات الكفاءة والاعتمادية العالية من حيث مطابقة الطاقة والتحكم الهيدروليكي والتشغيل من الكابينة، وذلك من بين وظائف رئيسية ومزايا هامة أخرى لتوفير الطاقة والتي حازت على مستويات تقدير متزايدة من العملاء من حول العالم.

ولضمان استمرار تشغيل آلات ومعدات تحريك التربة الخاصة بشركة زومليون في العديد من المشاريع الخارجية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تمركز موظفو الخدمة لدى شركة زومليون في مواقع البناء في إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط لضمان توفير خدمات الدعم الاحتياطي بشكل سلس للمعدات المستخدمة في مشاريع الإنشاء الرئيسية ببلدان مبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد.

وقال السيد دينج زي نائب المدير العام لشركة زومليون لتصنيع آلات تحريك التربة: “في ظل التعافي المستمر والسريع لسوق آلات البناء، سنعمل على الإسراع من وتيرة توسع أعمالنا الخارجية، مع التركيز على بلدان مبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد لتحقيق طفرة في تقديم منتجات صديقة للبيئة وأكثر ذكاءً إلى عملائنا من حول العالم”.

وفي سبيل تحقيق التقدم في مسيرتها، ستواصل شركة زومليون بذل جهود شاملة في ابتكار المنتجات والتصنيع الذكي والخدمات المحلية، والتي تهدف إلى جلب مجموعة متزايدة من المنتجات والخدمات ووضعها في مقدمة مشاريع البناء حول العالم.

حول شركة زومليون

تأسست شركة زومليون لعلوم وتكنولوجيا الصناعات الثقيلة المحدودة (مؤشر بورصة هونغ كونغ: ‎01157.HK) في عام 1992، وهي تُعد من شركات تصنيع الآلات والمعدات المتطورة والتي تندرج تحت أنشطتها صناعة المعدات الهندسية والآلات الزراعية وتقديم الخدمات المالية. وتبيع الشركة الآن أكثر من 600 منتج متطور من 56 خط إنتاج تغطي عشر فئات مهمة.