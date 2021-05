‫زوتاك تتحول إلى افتراضية في كمبيوتكس 2021

يُعد جهاز الكمبيوتر ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ECM53060C أحدث عضو في عائلة ماغنوس وان (MAGNUS ONE). يُعد جهاز ماغنوس وان طراز ECM73070C نموذج ثانوي للمستلم الناجح والفائز بشكل لا يصدق في جائزة d&I الخاصة من معرض كمبيوتكس 2021 وجائزة ريد دوت لتصميم المنتج 2021 (Red Dot Product Design). كما يجمع ماغنوس وان طراز ECM73070C الجديد كليًا بين معالج Intel® Core™ i5 مع بطاقة رسومات ZOTAC GAMING GeForce™ RTX 3060 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية لتقديم أداء قوي في هيكل صغير الحجم بسعة 8.3 لتر ومتكامل مع مصدر طاقة 500 واط 80+ بلاتينوم. يتميز جهاز ماغنوس وان بإمكانية القيام بكل شيء لتقديم أفضل تجربة للمهام اليومية والألعاب والترفيه وإنشاء المحتوى والأعمال.

Search News Search for:

Advertisement