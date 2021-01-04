‫ريفايتلاش كوزميتيكس تعلن عن وصفة جديدة محسنة لمجموعة الشعر لديها

فنتورا، كاليفورنيا، 4 كانون الثاني/ديسمبر، 2021 / بي آر نيوزواير / — تعلن الشركة المتصدرة والرائدة منذ زمن طويل في مجال التجميل والشعر، ريفايتلاش كوزميتيكس عن إعادة صوغ وتحسين مجموعة رعاية الشعر لديها. وإذ تتألف من شامبو تكثيف الشعر، وبلسم تكثيف الشعر، ورغوة مكبرة لكتلة الشعر، ستكمل هذه المجموعة التي تضم ثلاثة منتجات منتجات الرموش والحواجب الفائزة بالجوائز للشركة وتوفر حلا لا سابق له لإعادة إنعاش الشعر الناعم والخفيف للرجال والنساء.

يقول الدكتور مايكل برينكينهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةريفايتلاش كوزميتيكس: “نحن ملتزمون بتقديم أفضل النتائج والمكونات عبر جميع منتجاتنا. من خلال تحسين الوصفات ومراعاة ملاحظات المستهلكين، نأمل أن نستمر في بث الثقة من خلال مكونات أنظف وأبسط يمكن أن يثق بها المستخدمون.”

بهدف تحسين صحة فروة الرأس بشكل عام، يتكون شامبو وبلسم تكثيف الشعر الآن من مكونات أقل مع الحفاظ على الأداء العالي. ومن خلال استخدام أفضل المكونات فقط، تنظف الوصفات المبسطة وترطب الشعر لتجعل خصلات الشعر تشعر بالشبع وتبدو أكثر سمكًا بينما توفر شعورًا منشطًا لفروة الرأس ورائحة بسيطة ونظيفة للجنسين.



تتميز رغوة تكثيف الحجم بمجموعة الشركة الحائزة على شهادة الملكية التجارية بيوبيتين، وهو نفس العلم الذي يمكن العثور عليه في بلسم ومصل الرموش المتقدمريفايتلاش كوزميتيكس الحائز على العديد من الجوائز، وقد ثبت أنه يعزز حيوية الشعر، ويحسن المرونة للمساعدة في مكافحة التكسر، ويساعد في بلسمة الشعر.

وإذ تم اختبارها سريريًا، وتمت مراجعتها من قبل أطباء الأمراض الجلدية، وهي الآن صديقة للنباتيين وخالية من الغلوتين وخالية من القسوة، تحتوي هذه التركيبات المحدثة على كل ما تريد ولا شيء لا تريده. وتعتبر مجموعةريفايتلاش كوزميتيكسللعناية بالشعر مثالية لتلبية احتياجات الشعر الناعم والخفيف، حيث تعمل على إحياء الخيوط التي تعرضت للخطر بسبب المعالجة الزائدة و / أو الضغوط الكيميائية والبيئية.

ستتوفر مجموعةريفايتلاش كوزميتيكسللعناية بالشعر عالميًا في كانون الأول/ديسمبر 2020، وتتراوح أسعارها ما بين 36 و 175 دولارًا.

حول ريفايتلاش كوزميتيكس

ريفايتلاش كوزميتيكس هي شركة رائدة عالمياً في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب وتجميل الشعر. تأسست الشركة في العام 2006، وتشمل المجموعة منتج RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner الحائز على الجوائز و RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner، وهي متوفرة في عيادات الأطباء ومراكز السبا الصحية والصالونات ومحلات تجارة التجزئة المتخصصة في 70 دولة. وتتبرع شركة ريفايتلاش كوزميتيكس، وهي من أنصار مبادرات سرطان الثدي غير الربحية، وتتبرع بجزء من عائداتها إلى مبادرات الأبحاث والتعليم، مقدمة الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر تشرين الأول/أكتوبر. للحصول على معلومات، يرجى زيارة www.revitalash.com . [RevitaLash Advanced غير متوفر في ولاية كاليفورنيا.]

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