‫”ريتيلو” تغلق جولة استثمارية بارزة من الفئة “أ” بقيمة 513 مليون ريال سعودي لتعزيز نموذج أعمال التجارة المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أسرع شركة ناشئة نموًا لإجراء الأعمال بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ينصب تركيز الشركة على التوسع الإقليمي والعديد من المبادرات الجديدة لتحقيق الزخم

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 1 فبراير 2022 /PRNewswire/ — نجحت شركة “ريتيلو” – الشركة الناشئة الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان والتي تعمل على رقمنة سلاسل إمداد التجزئة بالمنطقة – في جمع 35 مليون دولار (نحو 513 مليون ريال سعودي) في جولتها الاستثمارية من الفئة “أ” والتي كانت حصيلتها عبارة عن مزيج من الأسهم والديون المغامرة. وتُعتبر “ريتيلو” شركة تقنية إقليمية ناشئة تقوم على نموذج الأعمال بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وقد جمعت استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 54 مليون دولار أمريكي خلال أقل من عام ونصف من العمليات التشغيلية، مما يمثل نموذجًا بارزًا لأي شركة ناشئة في المنطقة.

استقطبت الجولة الاستثمارية من الفئة “أ” التي أجرتها شركة “ريتيلو” مستثمرين رائدين يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات في الاستثمارات المؤثرة. وقد قادت هذه الجولة شركة “غرافين فينتشرز” التي يقع مقرها في وادي السيليكون والتي كانت أيضًا من أوائل المستثمرين في شركتي التكنولوجيا العملاقتين “سناب شات” و”ليفت”.

في إطار الجولة الاستثمارية من الفئة “أ” التي أجرتها شركة “ريتيلو”، انضمت مجموعة من كبار المستثمرين إلى شركة “غرافين”، بما في ذلك شركة 500 جلوبال، وشركة أجيليتي، ومجموعة العوجان، وشركة الاستثمارات التقنية، وصندوق منتورز فند، حيث تتمتع جميع هذه الجهات بالخبرة المناسبة والاستثمارات ذات الصلة في شركات التكنولوجيا بقطاع التجزئة. وتم جمع الديون المغامرة من صندوق النهضة – أحد أول صناديق الديون المغامرة في الشرق الأوسط المدعومة من قِبل شركة “آي إم إم إنفستمنت جلوبال” في هونج كونج. بالإضافة إلى ذلك، شاركت “شروق بارتنرز” و”آبركروس هولدنجز” و”أرزان فينتشر كابيتال” و”أج فاندر” في الجولة كمستثمرين متكررين، مما يدل على إيمانهم المستمر في المستقبل الناجح لشركة “ريتيلو”.

يبلغ حجم قطاع تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان نحو 500 مليار دولار، ويضم أكثر من 10 ملايين شركة صغيرة لخدمة أكثر من 700 مليون مستهلك. ومع ذلك، فإن غالبية قطاع التجزئة هذا غير رسمي وغير رقمي. ويتعين على الشركات الصغيرة الاعتماد على سلاسل توريد غير فعالة وموارد مالية محدودة مع العمل في إطار لا يتيح هوامش ربح مُجدية. وتهدف شركة “ريتيلو” إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة هذه من خلال بناء مجموعة من التقنيات من حولها. وقد بدأت الشركة ذلك من خلال منصة قائمة على نموذج أعمال التجارة المجتمعية بين الشركات والتي يستخدمها أكثر من 50,000 تاجر تجزئة شهريًا.

من خلال منصة “ريتيلو” للأجهزة الجوّالة، يمكن للشركات الصغيرة أن تجد قائمة واسعة تضم أكثر من 5000 منتج يتم توصيلها إليها في أقل من 24 ساعة. كما يمكنها الاستفادة من خدمات الشراء بالأجل التي تمنحها خيارات دفع مرنة وكذلك تسهيلات ائتمانية. ومن خلال توفير العرض في الوقت المناسب والأسعار التنافسية وسهولة الائتمان، يمكن لشركة “ريتيلو” تلبية احتياجات تجار التجزئة وتحسين أعمالهم بشكل كبير.

وفي سبيل تقديم حلول شاملة، تتعاون شركة “ريتيلو” مباشرة مع مئات العلامات التجارية الرائدة محليًا وإقليميًا وعالميًا. كما تعمل شركة “ريتيلو” على تحسين الخدمات اللوجستية المتكاملة في سلسلة التوريد من خلال عمليات تخزين فعالة وحلول ذكية لإدارة أساطيل النقل. وبالاستفادة من حضورها الإقليمي الواسع، بدأت “ريتيلو” مؤخرًا في تقديم منصة توزيع عابرة للحدود لبائعيها في أكبر ثلاث أسواق في المنطقة، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان. كما تقدم شركة “ريتيلو” خدمات تحليل البيانات للبائعين لمساعدتهم في تقييم أداء المبيعات واتجاهات الاستهلاك.

تأسست شركة “ريتيلو” ومقرها الرياض على يد مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة كريم، وهم طلحة أنصاري ووهاج أحمد ومحمد نوخيذ، في يوليو 2020 بإطلاق فريد على المستوى الإقليمي. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا، حيث توسعت خلال 18 شهرًا فقط إلى أكثر من 10 مدن في 3 دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان. ويقول هيماج فايديا، رئيس الإستراتيجية بشركة “ريتيلو”، في تصريح له: “كانت الاستراتيجية متعددة الأسواق منذ اليوم الأول غير تقليدية ومليئة بالتحديات، بل ساهمت جائحة كورونا في زيادة تحديات تلك الإستراتيجية. لكن الآن، أصبحت شركة “ريتيلو” الآن مؤسسة قابلة للتوسع وتحقق إيرادات سنوية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات وتضم زملاء من جنسيات متعددة ومن خلفيات متنوعة تركوا مؤسسات رائدة مثل أمازون، ودليفري هيرو، وغولدمان ساكس لتحقيق رسالة “ريتيلو” في بناء التكنولوجيا التي تُمكِّن أعمال 10 ملايين بائع تجزئة في المنطقة”.

من ناحية أخرى، يقول نبيل النور برهانو، الشريك في شركة غرافين فينتشرز: “نحن معجبون بما حققته شركة ريتيلو في وقت قصير على نحو مذهل؛ فرؤيتها طموحة وملهمة على حد سواء، ونعتقد أن الشراكة معها استثمار سليم في مجال الأعمال، فضلاً عن أنها توفر فرصة لتحسين حياة الملايين من الناس حقا”.

سيساعد التمويل من الفئة (أ) شركة “ريتيلو” على الانتقال إلى المرحلة التالية من التوسع إلى مناطق جغرافية وقطاعات ومنتجات جديدة. وفي هذا الصدد، يقول طلحة أنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة ريتيلو: “مع تعرض سلاسل التوريد العالمية لضغوطات ترفع أسعار السلع الأساسية وتخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي، تصبح قيمة سلاسل التوريد الذكية أكثر أهمية”. كما يضيف قائلاً: “يخدم قطاع التجزئة 700 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ويساهم بحوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف عشرات الملايين. ومن خلال توفير الحلول التقنية لهذا السوق غير المخدوم جيدًا، فإننا لا نعمل على تحسين حياة الناس فحسب، بل نرفع من مستوى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بأكملها”.

نبذة عن شركة “ريتيلو”:

تُعتبر منصة “ريتيلو” أول منصة إقليمية لإجراء الأعمال بين الشركات وأسرع شركة ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، حيث تستخدم تكنولوجيا التجارة المجتمعية لتحسين أعمال قطاع التجزئة غير المخدوم جيدًا، وفي غضون 10 سنوات سيمتد تأثيرها إلى 10 ملايين شركة صغيرة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان من خلال توفير سبل الراحة لهم في إدارة المخزون بأسلوب مبسط وقائم على التكنولوجيا والقيمة المضافة. وتقدم شركة “ريتيلو” خدمة التوصيل المجاني في اليوم التالي، وحلول النافذة الواحدة، وسبل الراحة، وهوامش الربح القوية لإثراء حياة تجار التجزئة في المنطقة. لمزيد من المعلومات، يُرجَى زيارة الموقع الإلكتروني: https://retailo.co

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سيبتين نقفي

مدير الاتصالات الاستراتيجية

ريتيلو تكنولوجيز

البريد الإلكتروني: sibtain.naqvi@retailo.co

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