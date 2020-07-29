‫ريان دنغ من هواوي: لنطلق إمكانيات الشبكة، ونحفز نمو الأعمال

1. تحتاج شركات الاتصالات إلى زيادة قيمة الشبكات الحالية إلى أقصى حد. يجب أن تستفيد إلى أقصى حد من شبكاتها وتزيد من قدرتها بسرعة على استخدام البرامج أو إضافة لوحات أو استبدال وحداتآر آر يو. يمكن أن يساعدها ذلك على الاستجابة لحركة البيانات المتزايدة أثناء فترة الوباء وتحسين تكلفة الامتلاك الإجمالية للموقع.

2. يجب على شركات الاتصالات التركيز على تجربة المستخدم وبناء أفضل شبكات الـ 5 جي. تجربة أفضل الشركاتتحقق أكبر نجاح تجاري. في كوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تشهد شركات الاتصالات مكاسب مربحة من بناء أفضل شبكات الـ 5 جيوتقديم أفضل تجربة للمستخدمين. ستستمرهواويفي مساعدة شركات الاتصالات على تقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة واستثمار إمكانات شبكة 5 جي بسرعة.

3. تحتاج شركات النقل إلى تسريع تسويق الـ جي 5 فيالأعمال للأعماللمزيد من فرص الأعمال. تدخل الـ 5 جي مرحلة تطوير جديدة، وسوقالأعمال للأعمالهو مفتاح النجاح التجاري لشركات الاتصالات. تحتاج شركات الاتصالات إلى اختيار الصناعات المناسبة وبناء إمكانات الـ 5 جي الجديدة التي تستهدفالأعمال للأعمال. كما أنها بحاجة إلى الضغط من أجل وضع معايير صناعية موحدة لتسريع اعتماد الـ 5 جيعلى نطاق واسع في مجالالأعمال للأعمال.

للنجاح في مجال الأعمال للأعمال، يعد اختيار الصناعات المناسبة أمرًا بالغ الأهمية . أصبحت الخطوط الخاصة حالة استخدام سريعة الربح لـ 5 جيفيالأعمال للأعمال، مع أكثر من 15 شركة اتصالات لديها خدمات الخط الخاص بالـ 5 جي، يمكن لشركات الاتصال النظر في ثلاثة عوامل عند تحديد الصناعات التي يجب التركيز عليها: جاذبية الصناعة، الجدوى التجارية، والجدوى التقنية. تقترحهواويأن على شركات الاتصالات أن تركز حاليًا على صناعات التعدين والصلب والموانئ وحقول النفط عند تطوير الـ 5 جي فيقطاع الأعمال للأعمال .

. أصبحت الخطوط الخاصة حالة استخدام سريعة الربح لـ 5 جيفيالأعمال للأعمال، مع أكثر من 15 شركة اتصالات لديها خدمات الخط الخاص بالـ 5 جي، يمكن لشركات الاتصال النظر في ثلاثة عوامل عند تحديد الصناعات التي يجب التركيز عليها: جاذبية الصناعة، الجدوى التجارية، والجدوى التقنية. تقترحهواويأن على شركات الاتصالات أن تركز حاليًا على صناعات التعدين والصلب والموانئ وحقول النفط عند تطوير الـ 5 جي فيقطاع الأعمال للأعمال تحتاج شركات الاتصالات إلى بناء قدرات تخطيط شبكة الـ 5 جي وبنائها وصيانتها وتحسينها وبدء عملياتها الأعمال للأعمال . على سبيل المثال، تحتاج إلى تحسين قدرات تخطيط الشبكة التي تستهدف بيئات الإنتاج المختلفة للصناعات، وتقديم المنتجات والحلول التي تلبي متطلبات الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى تطوير منصات تمكين الخدمة والنظام البيئي، وتوفير منتجات وخدمات موحدة، وبناء نماذج أعمال قابلة للتطبيق .

. على سبيل المثال، تحتاج إلى تحسين قدرات تخطيط الشبكة التي تستهدف بيئات الإنتاج المختلفة للصناعات، وتقديم المنتجات والحلول التي تلبي متطلبات الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى تطوير منصات تمكين الخدمة والنظام البيئي، وتوفير منتجات وخدمات موحدة، وبناء نماذج أعمال قابلة للتطبيق شركات النقل بحاجة إلى الضغط من أجل وضع معايير صناعية موحدة. معايير الصناعة الموحدة هي الأساس لتطوير الـ 5 جيعلى نطاق واسع فيالأعمال للأعمال. يجري التعاون عبر الصناعة بشكل جيد. بدأت العديد من الصناعات مثل التعدين والصلب في توصيل معايير الصناعة من خلال جهود مثل نشر الأوراق البيضاء للصناعة، وإنشاء تحالفات النظام البيئي، والمشاركة في مناقشة المعايير .

4. تحتاج شركات الاتصالات إلى بناء شبكات مستهدفة موجهة نحو المستقبل. تحتاج صناعة الاتصالات إلى التفكير بجدية في كيفية تكييف شبكاتها مع الاحتياجات المتغيرة باستمرار للأفراد والعائلات والشركات وكذلك كيفية دعم تطوير الاقتصاد الرقمي. ستواصلهواويمساعدة شركات الاتصالات في بناء شبكات مستهدفة موجهة نحو المستقبل لدعم نجاحها المستمر.

ومن بين المتحدثين الآخرين في جلسة اليوم ليانغ باوجون، نائب الرئيس الأول لشركة تشاينا يونيكوم؛ ليو جيان، مدير عام دائرة الحكومة وخدمة المشاريع في شركة تشاينا موبايل؛ تشوي يون هو، نائب رئيس خدمة الواقع المعزز/الواقع الافتراضي في في شركة أل جي يو؛ فيل كيندال، المدير التنفيذي لشركة ستراتيجي أناليتيكس؛ وبينغ هونغهوا، رئيس مجموعة منتجات 5 جي بشركة هواوي.

لمزيد من المعلومات عن قمة “عالم أفضل”، انقر here هنا.

-النهاية-

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع هواوي: www.huawei.com .

أو تابعونا على:

http://www.linkedin.com/ company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

الصورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1220394/Ryan_Ding_ delivers_a_keynote_speech.jpg