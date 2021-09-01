‫روبوت الباندا من UBTECH يظهر عالميًا لأول مرة

ظهور روبوت الباندا من UBTECH في جناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي

شينزين، الصين, 13 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ ظهر مؤخرًا روبوت الباندا من UBTECH عالميًا لأول مرة في مؤتمر الروبوتات العالمي 2021 في بكين، مما يمهد الطريق لظهوره في جناح الصين في إكسبو 2020 دبي الذي يبدأ الشهر المقبل.

تم تخصيص الروبوت الذي يبلغ ارتفاعه 1.3 متر ووزنه 63 كجم لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي. ودائمًا ما يكون الوجه المعبّر الرائع باللونين الأبيض والأسود جنبًا إلى جنب مع سلوكه الممتع والجذاب عامل جذب شهير لعشاق الروبوتات والعملاء في جميع أنحاء العالم. لقد تم إنشاء روبوت الباندا من UBTECH باستخدام صورة الباندا الشهيرة، ويتضمن أحدث التقنيات الأصلية المتطورة التي تعتمد على تقنيات روبوت خدمة الإنسان الذي يُدعى “ووكر”. ومن خلال تعبير معبر وشبيه بالحياة جنبًا إلى جنب مع التصميم متعدد الأنماط، يهدف الروبوت إلى إظهار روح الابتكار والتعاون والعزم في UBTECH Robotics للعالم.

سينطلق معرض إكسبو 2020 دبي رسميًا في 1 أكتوبر 2021. وسيظهر روبوت الباندا من UBTECH لأول مرة كسفير عالمي للسلام والصداقة وسيكون بمثابة دليل لجناح الصين. وسيُقدِّم جناح الصين الزراعة الذكية والمنتجات والحلول المسؤولة بيئيًا التي تتماشى مع التنمية “الخضراء” التي دافعت عنها البلاد منذ فترة طويلة. وفي الوقت نفسه، سيشمل المعرض أيضًا فن الخط وعروض تاي تشي وغيرها من الفنون والممارسات الصينية التقليدية، إلى جانب التطورات الصينية في الذكاء الاصطناعي (AI)، مما يوضح كيفية دمج الثقافة الصينية التقليدية في عصر المعلومات الجديد.

قال روان وي، نائب المدير العام لإدارة تعزيز التجارة والاستثمار في المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) ونائب المفوض العام لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي: “مع مجموعة متنوعة من المعارض المبهرة، سيعرض جناح الصين بشكل كامل إنجازات الأمة في استكشاف الفضاء، وتبادل المعلومات، والنقل الحديث، والحياة الذكية. وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة لجناح الصين، ستعرض UBTECH في المعرض كيف قاد الابتكار الصيني تنمية البلاد، مما يساهم بشكل إيجابي في مشاركة الصين الناجحة في هذا الحدث. وقد تم تحديد تشكيلة المعارض في جناح الصين بواسطة لجنة مكونة من مسؤولين حكوميين من الصين والإمارات العربية المتحدة، بهدف بناء مجتمع ذو مصير مشترك للبشرية”.

قال تان مين، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية لدى UBTECH: “تلتزم UBTECH بجلب الروبوتات الذكية لآلاف الأُسر. وبصفتنا الشريك الرسمي الوحيد لشركة AI Robotics لجناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي بالإمارات العربية المتحدة، فإن روبوت الباندا الذي أسسناه بناءً على روبوت خدمة الإنسان (ووكر) من UBTECH هو مثال حقيقي لأحدث إنجازات الصين في التصنيع الذكي والابتكار التقني”.

روبوت الباندا من UBTECH هو معيار رئيسي لكيفية تطبيق UBTECH لتقنيات الذكاء الاصطناعي على الروبوتات الخاصة بها، بما في ذلك رؤية الكمبيوتر لروبوتات الخدمة، والتنقل وتحديد المواقع المستقلين، والتنسيق بين اليد والعين، ومفاصل ذات آلية مؤازَرة عالية الأداء، وتخطيط الحركة والتحكم فيها، وتكنولوجيا الصوت البشري.

وقد طبقت UBTECH التقنيات المبتكرة في العديد من الصناعات، وأبرزها التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واللوجستيات الذكية، والرعاية الطبية. وبدعم من الروبوتات الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، توفر الشركة حلًا متكاملًا “للأجهزة + البرامج + المحتوى + الخدمة” من أجل تلبية احتياجات العملاء عبر العديد من الصناعات في بلدان مختلفة للتطبيقات متعددة السيناريوهات، وتلبية التوقعات المتنوعة للمستهلكين.

وحتى أثناء الوباء، كانت UBTECH قادرة على تقديم روبوتات وحلول فعالة من حيث التكلفة ومدفوعة بالتكنولوجيا ومضادة للوباء تم استخدامها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة واليابان وهولندا وحتى رواندا، من أجل المساعدة في السيطرة على انتشار كوفيد-19 وتقديم حلول للعودة إلى ظروف ما قبل الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت UBTECH بنشر برامج تعليم الذكاء الاصطناعي والروبوتات في أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وفيتنام وغيرها من دول مبادرة الحزام والطريق (BRI)، وهي أكبر مزود عالمي لحلول البرامج والأجهزة المتكاملة الخاصة بالتعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات.

في العقد القادم، مع التطوير والتكامل العميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات بقيادة UBTECH وبدعم من النمو المذهل في هذا القطاع، من المقرر أن تستهل صناعة روبوتات الخدمة العالمية فترة ذهبية من النمو في المستقبل القريب جدًا.

تبحث UBTECH عن شركاء عالميين. إذا كنت مهتمًا، فيُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: Peng.wu@ubtrobot.com

الهاتف الخلوي: 13823228223 86+

وي تشات: 13823228223

واتساب: 13823228223 86+

UBTECH Robotics: www.ubtrobot.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1623859/The_UBTECH_ Panda_Robot_serve_Ambassador_ Peace_Friendship_China_ Pavilion.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1623858/UBTECH_Panda_ Robot_global_debut_2021_World_ Robot_Conference_Beijing.jpg

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