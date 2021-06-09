‫رعاية مثالية لأم عظيمة: شركة مايندري تكشف عن Nuewa I9 – نظام تشخيص جديد بالموجات فوق الصوتية في مجال طب النساء والتوليد

شنجن، الصين, 9 يونيو 2021 /PRNewswire/ — قدمت شركة مايندري (المدرجة في بورصة شنجن: 300760)، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير الأجهزة والحلول الطبية وتوفيرها نظام Nuewa I9، أحدث نظام متنقل بالموجات فوق الصوتية والحل المصمم خصيصًا للاستخدام في مجال طب النساء والتوليد (OB/GYN). التزامًا منا بتقديم رعاية صحية مثالية لأم عظيمة، يرفع نظام Nuewa I9 من شركة مايندري كفاءة عمليات الفحص إلى مستويات جديدة من خلال الجمع بين التصميم المبتكر وجودة التصوير الفريدة وأحدث التقنيات.

أوضح المدير العام لقسم نظام التصوير في شركة مايندري أن “نظام Nuewa I9 يقدم تجربة فحص بالموجات فوق الصوتية لا مثيل لها في فئتها، حيث صممت كل ميزة وابتكار في هذا النظام خصيصًا للتعامل مع التحديات اليومية التي تواجه أطباء النساء والتوليد؛ وكانت النتيجة هي تصميم حل ذكي متكامل لرعاية فعالة للغاية، تُغطي المرحلة الكاملة للرعاية المستمرة بداية من فترة ما قبل الحمل وحتى الولادة وفترة ما بعد الولادة”.

يتميز نظام Nuewa I9 بتقديم تصميم مدروس بعناية لراحة فائقة، فبفضل أجزاء الجهاز المرتفعة القابلة للطي والهيكل المضغوط، يمكن للنظام المرور بسهولة عبر الأبواب لإمكانية النقل السريع عبر الأقسام. وفي الوقت نفسه، تطورت لوحة التحكم iConsole المتقدمة الخاصة بالفحص لتناسب مختلف الحالات السريرية، كما تتميز مفاتيح الحبر الإلكتروني (E-ink) الخاصة بها بإمكانية ضبطها حسب الوظائف المستخدمة الأكثر تكرارًا.

يعمل الحل بالكامل عن طريق دعم منصة ZST+ المتطورة المقدمة من شركة مايندري، التي تخطت قيود المفاضلة التقليدية لتقديم جودة صورة استثنائية لحلول تصوير غير محدودة وتحسينات مستمرة. كما يحتوي نظام Nuewa I9 أيضًا على أدوات آلية لتحسين مسار العمل ورفع الكفاءة في مجال رعاية النساء والأطفال حديثي الولادة، مثل Smart-VTrace، وSmart Pelvic، وSmart Hip.

من أهم الابتكارات الموجودة في نظام Nuewa I9 المقدم من شركة مايندري Smart Scene 3D، وهي تقنية لفحص الحجم تستهدف الحالات السريرية، تساعد على التحديد التلقائي لخصائص الأنسجة كما أنها توفر تشخيصًا خاصًا بالأعضاء. تدعم التقنية عملية الفحص كاملة، بدءًا من التحديد التلقائي للحالة السريرية، ثم الاعتماد على التشغيل التلقائي في كل مرحلة من تحسين التصوير إلى الالتقاط المستو، وقياس الحجم، وإنشاء مسار عمل آلي. ونتيجة لذلك، يساعد نظام Nuewa I9 على تخفيف عبء العمل بالتشغيل اليدوي، وتقليل مدة الفحص للمرضى بشكل فردي، وتقديم تشخيص دقيق وسريع وسهل للغاية.

كما يجعل Nuewa I9 أيضًا التفاعلات ثلاثية الأبعاد/رباعية الأبعاد (3D/4D) تلقائية للغاية وذلك بفضل تعديلات الأزرار المخفضة، حيث إن كل ما يحتاجه الأطباء هو فقط النقر واختيار التأثير المرغوب به لحالات الاستخدام المختلفة، مثل Routine، وiLive، وBone، وTissue، وFollicle. هذا وقد دُمجت إعدادات التصوير المحددة مسبقًا في النظام للحصول على تأثيرات تصوير الحجم المثالية، كما أنها تدعم سهولة الاستخدام مع كل حالة سريرية محتملة في مجال طب النساء والتوليد.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1528212/Newwa_I9.jpg