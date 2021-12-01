‫رصد المتحور الجديد أوميكرون من خلال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد عالي الدقة من شركة Seegene

يمكن لاختبار Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay الكشف عن فيروس كورونا والمتحور أوميكرون في أنبوبة اختبار واحدة وفي آن واحد

من المقرر أن تدعم شركة Seegene الدول التي تحتاج إلى وسائل تشخيص للمساعدة في الحد من سرعة انتشار المتحور أوميكرون

سيول، كوريا الجنوبية, 14 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ —أكدت شركة Seegene Inc. (KQ 096530) التي تُعد إحدى الشركات الرائدة في مجال علم التشخيص الجزيئي بكوريا الجنوبية اليوم قدرة اختبار Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay على الكشف عن النمط الفريد لطفرات أوميكرون (Omicron). ويكشف اختبارها القائم على تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) عن أربعة من جينات فيروس كورونا 2 المُسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV-2) وخمس طفرات بارزة موجودة على بروتين الحسكة، جميعها في أنبوبة اختبار واحدة. ويوفر هذا الاختبار نتائج دقيقة بشأن ما إذا كان شخص ما مُصابًا بكوفيد-19 وما إذا كان المتحور المُصاب به هو متحور أوميكرون وذلك في غضون 4 ساعات. ولتحقيق الاستفادة القصوى منه، من المقرر أن تدعم شركة Seegene الدول التي تحتاج إلى إجراء اختبارات، بحيث تتمكن من سرعة اكتشاف حالات الإصابة بأوميكرون دون الحاجة إلى العمالة والمعدات المطلوبة للكشف عن التسلسل الجينومي الكامل.

ويمكن لاختبار Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay اكتشاف أربعة جينات غير متحورة من جينات فيروس كورونا 2 المُسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (الجين E ، والجين RdRP ، والجين N ، والجين S ) بالإضافة إلى خمس طفرات بارزة من الجين S : HV69/70 deletion ، و Y144 deletion ، و E484K ، و N501Y ، و P681H . ونظرًا لأن المتحور الأخير أوميكرون يحتوي على الطفرات HV69/70 deletion ، و N501Y ، و P681H ، يمكن لهذا الاختبار الحاصل على علامة CE-IVD الكشف عن متحور أوميكرون.

وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون ( B.1.1.529) لمنظمة الصحة العالمية ( WHO ) في يوم 24 نوفمبر. وبعد يومين فقط، صنفت منظمة الصحة العالمية المتحور على أنه متحور مثير للقلق ( VOC )، بناءً على احتوائه على عدد كبير غير طبيعي من الطفرات ووجود أدلة مبكرة بانتشاره. وعلى الرغم من تطبيق سلسلة من عمليات حظر السفر بسرعة، تم الآن الإبلاغ عن ظهور حالات إصابة في إفريقيا، والعديد من الدول الأوروبية، وبعض الدول الآسيوية.

وعادةً ما تتضمن عمليات تحديد المتحورات الجديدة تسلسل الجيل القادم للفيروس المعزول، ويستغرق ذلك عدة أيام للحصول على النتائج الكاملة. ولكشف أسرع عن المتحور، يمكن لاختبار Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay المقدم من Seegene الكشف عن المتحور في المراحل الأولى من الفحص. وبعد ذلك، يمكن لمسؤولي الصحة العامة تتبع الأشخاص المصابين بهذا المتحور المثير للقلق وعزلهم.

وقال دكتور جونغ-يون تشون، مؤسس شركة Seegene والمدير التنفيذي لها إنه “للحد من انتشار متحور أوميكرون، من المهم للغاية الكشف عن متحور أوميكرون بشكل استباقي في مرحلة الفحص الأولي. وتحقيقًا لهذه الغاية، سوف ندعم بالكامل الدول التي تحتاج إلى إجراء الاختبارات المقدمة من شركتنا لتمكين الكشف السريع عن المتحور الحديث.” وبالإضافة إلى تعزيز اختبار المراقبة، فإن اتخاذ تدابير الحجر الصحي ذات الصلة سوف تمنح الدول حول العالم المزيد من الوقت للحد من انتشار حالات الإصابة بمتحور أوميكرون وحماية مواطنيها.

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