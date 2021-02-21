‫رحبت جاكوار للسباقات بشركة “مايكرو فوكَس” للبرمجيات كشريك رسمي بهدف تسريع الأداء داخل مضمار السباق وخارجه

– سعيًا لتحقيق المرونة في الأعمال والتحليلات في مجال التحوّل الرقمي

– “مايكرو فوكَس” سوف تقدّم تقنيات “فيرتيكا” المتطورة في التحليلات والتعلم الآلي للحصول على أفكار متعمقة تتعلق بتقييمات السرعة والأمان في سيارات جاكوار للسباق لضمان المرونة الإلكترونية والوفاء بوعد “أداء عالٍ، دراما أقل”

– يعود فريق جاكوار للسباقات إلى السباقات الكهربائية يومي 26 و27 فبراير 2021 في شوارع الدرعية بالرياض لخوض منافسات الموسم السابع من بطولة “فورمولا إي” العالمية التي تنظمها شركة ABB بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات .

الرياض، المملكة العربية السعودية, 21 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ — أعلن اليوم فريق جاكوار للسباقات عن إبرام شراكة مع شركة “مايكرو فوكَس” أحد أكبر مقدمي البرمجيات المؤسسية في العالم، وذلك قبيل انطلاق منافسات الموسم السابع من بطولة فورمولا إي العالمية التي تنظمها شركة ABB بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات.

وستقدّم الشركة، بصفتها الشريك الرسمي للفريق في مجال التحول الرقمي ومرونة الأعمال والتحليلات، الدعم لجهود فريق جاكوار للسباقات، الرامية إلى حصد المزيد من النقاط والصعود إلى منصات التتويج.

وتساعد شركة “مايكرو فوكس” للبرمجيات، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، أكثر من 40 ألف عميل حول العالم على تحقيق نتائج مهمة، عبر تسريع تسليم المشاريع وتبسيط التحوّل الرقمي وتعزيز القدرة على الصمود وإجراء التحليلات في الوقت المناسب، وهي عناصر أساسية للفوز، سواء في غرف إدارة السباق أو على مضامير السباقات.

ومن المقرّر أن تقدّم “مايكرو فوكَس” في البداية حلولًا تقنية من منتجاتها من مجموعة “فيرتيكا” Vertica التي ستتيح تحقيق الأداء العالي في تحليلات البيانات والتعلّم الآلي، لضمان مساعدة فريق جاكوار على خوض السباقات بأقصى سرعة وحصد أفضل نتائج الفوز.

كما ستُقيم الشركة ورشة لتقييم القدرة على الصمود وتحقيق المرونة الرقمية من أجل مساعدة الفريق على تحديد أية مخاطر وثغرات محتملة في الأنظمة الأمنية الرقمية، في حين أنها تخطّط كذلك لتقديم الأدوات والدعم للمساعدة في تسريع تطوير برامج الفريق.

وتُعدّ “مايكرو فوكَس” الشريك الأحدث الذي أعلن عنه فريق جاكوار للسباقات وضمّه إلى مجموعة بارزة من الشركاء تشمل “جي كيه إن أوتوموتيف” و”داو” و”وايزمان” و”كاسترول” بجانب الموردَين الرسميَّين “ألبين ستارز” وDR1VA.

وبهذه المناسبة، أعرب جيمس باركلي مدير فريق جاكوار للسباقات، عن سعادته بالإعلان عن الشراكة مع “مايكرو فوكّس” التي وصفها بالشركة الرائدة عالميًا في تقديم أحدث البرمجيات، مشيرًا إلى أنها تنضم إلى الفريق في منافسات الموسم السابع من بطولة فورمولا إي العالمية التي تنظمها شركة ABB بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات. وقال: “نشعر بالحماس للعمل مع “مايكرو فوكَس” بفضل المعرفة البرمجية المتخصصة التي تحظى بها الشركة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج رائعة على المضمار جرّاء هذا التعاون، ولا تفصلنا عن انطلاق السباق الأول في البطولة سوى أيام قليلة”.

من جانبه، قال إريك فارنس رئيس التسويق لدى “مايكرو فوكَس”، إن مضافرة الجهود بين شركته وفريق جاكوار للسباقات تأتي في السياق الطبيعي للتعاون بين الجهات ذات التفكير المماثل والتي تشترك في كونها تحظى بسجلّ حافل يتميز بالبراغماتية والاتساق والابتكار، وأضاف: “يؤدّي اتباعنا نهجًا قائمًا على فلسفة “أداء عالٍ، دراما أقلّ” في سعينا لتحقيق النتائج، إلى إتاحة عدد من أوجه التعاون التي تشمل السرعة والمرونة والرؤى المتعمقة التي من شأنها أن تُترجم إلى أداء أفضل في كل مكان، وسوف يسعد عملاؤنا البالغ عددهم 40,000 حول العالم بمعرفة المزيد عن شراكتنا عندما نرحّب بمدير فريق جاكوار للسباقات جيمس باركلي في حدث “مايكرو فوكَس يونيفيرس” الكبير الذي نعتزم إقامته لعملائنا في مارس المقبل، ليلقي كلمة رئيسة في الحدث”.

ومن المقرّر أن يعود فريق جاكوار للسباقات إلى شوارع الدرعية بالرياض يومي 26 و27 فبراير للمشاركة في أوّل جولتين من بطولة فورمولا إي العالمية التي تنظمها شركة ABB بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1440196/Micro_Focus_ Jaguar_Racing.jpg