‫رابطة المقاتلين المحترفين توسع وصولها بإطلاق سلسلة ألعاب التصفيات المتعددة البلدان للرابطة وتمنح عقود الرابطة لأفضل لاعبي الفنون القتالية المختلطة من جميع أنحاء العالم

موسم الرابطة المعتاد يبدأ ففي شهر مايو 2020 وسيتم توزيعها على 160 دولة عبر العالم على إي أس بي أن 2 وإي أس بي أن بلاس في الولايات المتحدة

نيويورك، 29 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — توسع رابطة المقاتلين المحترفين (بي أف أل)، وهي المنظمة الأولى التي تقدم فنون القتال المختلطة عبر نموذج الموسم الرياضي للموسم النظامي، والمنافسات والتصفيات والبطولة، اليوم بصمتها العالمية تمهيدا لانطلاق موسم الرابطة للعام 2020. وأعلنتبي أف ألاليوم عن خطط لإطلاق سلسلة التصفيات الدولية، وهي تصفيات يشارك فيها المتنافسون مرتين في بطولة الليلة الواحدة حيث يتنافس كبار المقاتلين من جميع أنحاء العالم للحصول على فرصة للقتال في موسم بي أف أل 2020. ستقام بطولات التصفيات الدولية في شهري فبراير ومارس في الإمارات العربية المتحدة وروسيا وألمانيا والبرازيل وأستراليا.

وبالشراكة مع أفضل عروضالفنون القتالية المختلطة الإقليمية من الأسواق الدولية المختارة، سيتنافس أربعة مقاتلين من كل سوق في دورة تتطلب من كل مقاتل القتال مرتين والفوز مرتين في نفس الليلة للنظر في إمكانية منحه عقدا من بي أف أل. يوم الجمعة، 20 مارس، ستقام بطولة وزن الريشة لسلسلةبي أف أل الدولية في أبو ظبي بالشراكة مع فريق الإمارات ووريورز.

وقال بيتر موراي، الرئيس التنفيذي لشركةبي أف أل: “نحن متحمسون لتسريع النمو خارج الولايات المتحدة من خلال سلسلة التصفيات الدولية، وهي منافسات عالمية يشارك فيها المقاتلون مرتين في بطولة الليلة الواحدة تهدف إلى تحديد وتوظيف أفضل مقاتليالفنون القتالية المختلطةمن خمسة أسواق ذات أولوية في جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى العمل مع فريق يو أيه إي (الإمارات) ووريورز في الشرق الأوسط، وهي منطقة ذات صلة بالرياضات القتالية ومجموعة مثيرة للإعجاب من المقاتلين ذوي الكفاءات العالية. هذا تحد فريد، وسنرى ما إذا كان هؤلاء الرياضيون لديهم ما يلزم للقتال من أجلبي أف أل والتنافس على اللقب وجائزة المليون دولار.”

سيتم تنظيم بطولات بي أف أل الحية لسلسلة التصفيات الدولية المؤهلة وتوزيعها من قبل شركاء بي أف أل المشاركين في الترويج في أسواقهم. ستقوم بي أف أل بتوزيع مشاهدات المعارك خارج تلك الأسواق مع شركائها الإذاعيين الرسميين بالإضافة إلى البث عبر تطبيق PFL Live والقنوات الرقمية للدوري على يوتيوب، فيسبوك وتويتش.

حول رابطة المقاتلين المحترفين

تقدم رابطة المقاتلين المحترفين الفنون القتالية المختلطة لأول مرة بنموذج موسم الرياضة حيث يتحكم المقاتلون الفرديون في مصائرهم، ويتنافسون في موسم منتظم، وتصفيات، والبطولة. موسم منافسات بطولة المقاتلين المحترفين بنموذجها المتميز أطلق الحماس للرابطة. يتم بث المنافسات المثيرة مباشرة علىإي أس بي أن 2 وإي أس بي أن بلاس في الولايات المتحدة ويتم توزيعها أيضا في 160 دولة أخرى حول العالم على شبكات الرياضة الممتازة.

يشتمل موسم رابطة المقاتلين المحترفين2020 على نخبة من رياضييالفنون القتالية المختلطة عبر ست فئات وزن، حيث يخوض كل من المقاتلين منافستين خلال موسم رابطة المقاتلين المحترفين العادي في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس. يتقدم المقاتلون الثمانية الأوائل في كل فئة من فئات الأوزان إلى تصفيات بي أف أل للتصفيات الفردية في شهر أكتوبر، حيث يتعين على المقاتلين القتال مرتين والفوز مرتين في نفس الليلة للتقدم إلى النهائيات. منافسة بي أف أل تجري في ليلة رأس السنة حيث يتوج الفائزين في كل نوبة بلقب بطل بي أف أل العالمي، من فئة الأوزان الخاصة بهم ويحصلون على مليون دولار. وسيتم تزويد المشاهدين بإحصائيات عامة من الجيل التالي لم يسبق لها مثيل في منافسات الفنون القتالية المختلطة من خلال منصة SmartCage ™ الخاصة برابطة المقاتلين المحترفين وتقنية Cagenomics ™ .

يتم دعم رابطة المقاتلين المحترفين من قبل مجموعة مستثمرين في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه وكبار رجال الأعمال.