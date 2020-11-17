‫رئيس الوزراء روزفلت سكريت: المطار الدولي الجديد سيعزز السياحة في دومينيكا

لندن، 17 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أطلع رئيس وزراء كومنولث دومينيكا روزفلت سكريت المشاهدين في برنامج الحكومة الأسبوعي على المطار الدولي المتوقع الذي يموله برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) الشهير. وذكر رئيس الوزراء أن بناء هذا المطار قد تطلب الاستحواذ على مساحة تبلغ حوالي 411 فدانًا بعد دفع تعويض لملاك الأراضي يُتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية هذا الشهر. ومن المقرر أن تبدأ أعمال تشييد هذا المشروع في الربع الأول من عام 2021. كما أشار رئيس الوزراء سكريت إلى أنه بمجرد الانتهاء من بناء هذا المطار، فسيكون لديه القدرة على استقبال الرحلات الطويلة، وبالتالي سيسهم في تحسين فرص الوصول جوًا إلى الجزيرة.

قبل عمليات الإغلاق العالمية، كانت دومينيكا تزخر بقطاعها السياحي البيئي الناشئ الذي حظي بتقدير دولي. كما حظيت خيارات العقارات في الجزيرة باهتمام المنشورات مثل ترافل بلاس ليجر (Travel + Leisure) وجوائز السفر إلى الكاريبي (Caribbean Travel Awards) وكوند ناست ترافيلر (Conde Nast Traveler). وإلى جانب ذلك، فقد تعزز قطاع السياحة في دومينيكا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي توفره الجزيرة؛ حيث ساعد البرنامج في تمويل علامات تجارية مشهورة عالميًا مثل هيلتون وكمبينسكي على شواطئها، ودعم في الوقت ذاته منتجعات صغيرة مميزة مثل سيكريت باي (Secret Bay).

سلط رئيس الوزراء سكيريت في البرنامج التلفزيوني الضوء على العديد من القطاعات التي سيسهم المطار في تحسينها. وصرَّح: “سيسمح مطارنا الدولي لنا نقل بضائعنا إلى السوق بسرعة أكبر وتوسيع نطاق الأسواق المفتوحة لنا وتعزيز تنويع اقتصادنا”.

لقد ساعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا منذ عام 1993 المستثمرين وأسرهم في الحصول على جنسية ثانية بمجرد تقديمهم مساهمة اقتصادية للدولة المضيفة. ووفقًا لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا، تتاح قناتان للاستثمار لمقدمي الطلبات: إما مساهمة لمرة واحدة في الصندوق الحكومي أو الشراء في خيارات عقارية محددة . يحصل المتقدمون الناجحون بعد الخضوع لإجراءات التدقيق الحثيثة على المزيد من حرية السفر إلى ما يقرب من 140 دولة وإقليم والحق في العيش والعمل في البلاد. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين أيضًا نقل جنسيتهم للأجيال القادمة، مما يشكل إرثًا لك ولعائلتك.

لقد تكلل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا خلال مدة تزيد عن عقدين بالنجاح، ولا سيما في الشرق الأوسط، حيث قدم حلولًا للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن الأمان والأمن والاستقرار. كما تتمتع دومينيكا بعلاقة مثمرة مع الإمارات العربية المتحدة، وقد شيدت في مطلع من هذا العام سفارة في أبو ظبي لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الهجرة إلى الدولة الكاريبية.