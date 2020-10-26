‫دي هافيلاند كندا تسلم طائرتين من طراز داش 8-400 إلى الخطوط الجوية الإثيوبية

· تتضمن عمليات التسليم الطائرة رقم 30 من طراز داش 8-400 من شركة الطيران

· وتواصل شركة الطيران الوطنية الأثيوبية وشركاؤها الاستراتيجيون في الخطوط الجوية عرض الأداء التشغيلي المتميز للطائرة طراز داش 8 في جميع أنحاء إفريقيا

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تورنتو، 26 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة دي هافيلاند إيركرافت أوف كندا المحدودة (“دي هافيلاند كندا”) عن تسليم طائرتين أخريين من طراز داش 8-400 إلى الخطوط الجوية الإثيوبية، وهو ما يتضمن عملية التسليم رقم 30 لشركة الطيران للطائرات من طراز داش 8-400 طائرة. تستعد الطائرة رقم 30 – والتي تحمل رقم MSN 4617 – للتوجه إلى مركز إثيوبيا في أديس أبابا، إلى جانب الطائرة التي تحمل رقم MSN 4615. وقد استقبلت إثيوبيا لأول مرة الطائرة داش 8-400 في أسطولها في مارس 2010.

وقد صرح تيوولد جبريماريام، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية: “تسلط عملية التسليم رقم 30 الضوء على ثقتنا في طائرة داش 8-400 وهذا دليل على النجاح المشترك في دعم شبكتنا وشراكاتنا الاستراتيجية مع العديد من شركات الطيران في جميع أنحاء إفريقيا. كما تستمر طائرة داش 8-400 في توفير المرونة التشغيلية وقدرة الأداء الاستثنائية والسعة وراحة الركاب التي نحتاجها. والأهم من ذلك كله، أن طائرة داش 8-400 تدعم الاستراتيجية المتمثلة في ريادة التكلفة التي نعتمد عليها في سوقنا؛ لا سيما في هذه الأوقات غير المسبوقة خلال جائحة كوفيد-19″.

كما صرح سمير آدم، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات، لأوروبا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أو دول الكاريبي: “نهنئ الخطوط الجوية الإثيوبية على استمرار مسار النمو الهائل وزيادة الاتصال داخل إفريقيا. وقد اتخذت إثيوبيا خطوات إيجابية هائلة لتعزيز قدراتها من خلال الاستحواذ على أول جهاز محاكاة لطائرة داش 8-400 لأفريقيا وإضافة جهاز محاكاة ثانٍ مؤخرًا؛ والحصول على الاعتراف كمرفق خدمة معتمد؛ وإثبات قيمة تكوين فئة رجال الأعمال على الطائرات الإقليمية في أفريقيا. كما نتطلع بالتأكيد إلى المزيد من الأمثلة على الريادة الإثيوبية المستمرة ونجاح شراكاتهم الاستراتيجية المستمرة مع خطوط أسكاي (ASKY) وخطوط طيران مالاوي والخطوط الجوية الموزمبيقية الإثيوبية (Ethiopian Moçambique Airlines) والخطوط الجوية التشادية (Tchadia Airlines) في تشغيل طائرات داش 8-400 عبر إفريقيا”.

يضم أسطول الطائرات فئة داش 8 في إفريقيا أكثر من 155 طائرة بما فيهم أكثر من 90 طائرة من طراز داش 8-400. وعلى مستوى العالم، طلبت أكثر من 155 شركة طيران وشركات تأجير ومنظمات أخرى ما يقرب من 1,300 طائرة داش 8.

يدعم أسطول طائرات فئة داش 8 في جميع أنحاء العالم نماذج تشغيل متنوعة لشركات الطيران مثل شركات النقل منخفضة التكلفة وموصلات الشبكة والطائرات الإقليمية من نقطة إلى نقطة. كما تُنشر في عمليات نقل الركاب المختلطة وجميع عمليات الشحن، وتوفر العديد منها منصة مثالية لعمليات المهام الخاصة؛ بما في ذلك مكافحة الحرائق والبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي وخفر السواحل.

وتواصل شركة دي هافيلاند كندا (De Havilland Canada) التركيز على تقديم دعم استثنائي لمشغلي طائرات داش 8 وتساعد حاليًا العملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة في تحديث نماذج استخدام أسطولهم واستعادة الشبكة أثناء الوباء.

نبذة عن شركة دي هافيلاند إيركرافت أوف كندا المحدودة

مع استحواذها على برنامج طائرات داش 8، أعادت لونغفيو أفييشن كابيتال (Longview Aviation Capital) بفخر إطلاق شركة دي هافيلاند كندا، وهي واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في كندا. وتشمل محفظة دي هافيلاند كندا دعم الأسطول العالمي من طائرات داش 88-100/200/300/400 بالإضافة إلى إنتاج ومبيعات طائرات داش 8-400. تعد طائرة داش 8-400، التي تتسع لـ 90 راكبًا، الخيار المسؤول بيئيًا للمشغلين الذين يسعون إلى الأداء الأمثل على الخطوط الإقليمية، نظرًا لانخفاض انبعاثاتها الكربونية وتكاليف تشغيلها وتجربة الركاب الرائدة في الصناعة والأداء الشبيه بالطائرات النفاثة. https://dehavilland. com

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العلامات التجارية دي هافيلاند (De Havilland)، دي هافيلاند كومبوننت سوليوشنز (De Havilland Component Solutions)، داش 8، داش 8-100/200/300 و داش 8-400 هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة دي هافيلاند إيركرافت أوف كندا المحدودة.

+فيليبا كنغ، دي هافيلاند إيركرافت أوف كندا المحدودة، philippa.king@dehavilland.com، ‏3062 375 416 1