‫دي كي إن واي تطلق حملة خريف 2020 بشعار DKNYSTATEOFMIND# معزّزة الأفكار الهادفة والقوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 أكتوبر 2020 / PRNewswire / — الإنسان الحكيم يعرف أهمية الكلمة. اللغة تربط المجتمعات وتعبّر عن الفردية وتخلق تغييراً مستمراً. وإذا كانت ديناميكية عام 2020 قد علّمت العالم شيئًا واحدًا، فهي القوة الجامحة التي يتحلى بها الأفراد الذين يقفون وراء كلماتهم. واستحضارًا لروح العصر في العام الماضي واستلهامًا من قوة الكلام، تقدم شركة دي كي إن واي (DKNY) حملة خريف 2020 #DKNYSTATEOFMIND.

شعار الحملة #DKNYSTATEOFMIND يشيد بالكلمة المنطوقة، ويدافع عن قدرتها على التحول من التحريض إلى التشجيع الإيجابي، وربط الأفراد ذوي التفكير المماثل من جميع أنحاء العالم. بعدسة بريانا كابوزي، تضم الحملة قائمة ممثلين متعددة الجنسيات: أيدين كيرتس، وياسمين فينالدوم، وأنسولت روسو، وأنديرا سكوت. وبالنسبة لحملة #DKNYSTATEOFMIND للرجال، قام الفنان صاحب الأعمال والإنجازات المتعددة، ديفيد ألكسندر فلين، بتمثيل صور الملابس الرجالية والتقاط صورها وإخراجها بنفسه.

لمزيد من الثناء على شجاعة الصوت الصريح، اختارت دي كي إن واي مجموعة من المشاهير من مختلف الجوانب الحياتية والمهنية والتي تجسد كلماتهم عن الاستقلال والمرونة والحب ليشاركوا معهم حساسية وروح الشعار #DKNYSTATEOFMIND. وتتضمن هذه المواهب مشاهير وصناع التغيير متعددي التخصصات من عالم الموضة والترفيه والرياضة والموسيقى.

تلقى كل نجم من النجوم سترة فريدة من نوعها، مطبوع عليها شعار #DKNYSTATEOFMIND بالإضافة إلى قول مأثور مقتبس من أقوال هذه الشخصيات. تحتفي هذه السترات المصممة خصيصًا لهؤلاء المشاهير وجهات النظر المتنوعة وتحتفي بأولئك الذين يستخدمون كلماتهم بلا خوف لتشكيل معتقداتنا، ودفع سلوكنا، وصياغة مستقبلنا.

بالإضافة إلى سترات كبار الشخصيات المخصصة، طورت دي كي إن واي ثلاثة ستراتبطبعة محدودة التي تميز الأقوال المأثورة المطبوعة على العلامة التجارية الخاصة بها #DKNYSTATEOFMIND، حيث تستحضر هذه القطع طاقة وموقف نيويورك المتأصل في العلامة التجارية. ويمكن للأفراد مشاركة أقوالهم التي تعبر عن #DKNYSTATEOFMIND الخاصة بهم، بدءًا من اليوم وحصريًا على DKNY.com.

للتواصل الاعلامي: حسين حمود، 965 60653040 h.hammoud@alyasra.com

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