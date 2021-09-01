‫دوو جروب (Doo Group) تقدم فرصاً للمنح الدراسية في كلية كينجز لندن

Posted on 3 hours ago by tngadmin

لندن, 2 سبتمبر/أيلول 2021 /PRNewswire/ – تعاونت دوو جروب مع كلية كينجز لندن لتقديم منحة دراسية من شأنها معالجة وتخفيف مصاعب الطلاب أثناء سعيهم لتجربة تعليمية شاملة.

The Doo Group has collaborated with King's College London to offer a scholarship to provide financial support and assistance to students with financial difficulties. (PRNewsfoto/Doo Group)

 من خلال منحة دوو جروب التي تأسست في عام 2021، تسعى دوو جروب إلى تقديم الدعم المالي والمساعدة للطلاب الذين يعانون من صعوبات مالية قد تمنعهم من مواصلة تعليمهم.

 في الأساس، تسهل المنحة رحلة التعليم لـ 10 من الطلاب الطامحين والمؤهلين لتحقيق حلمهم التعليمي في كلية كينجز في جميع جوانب المجموعات المهارية والصناعة.

 ومتاحة للطلاب الراغبين في التسجيل في الشهادة الأولى لمدة ثلاث سنوات في الجامعة، ابتداءً من الدورة الأكاديمية 2021/2022 حتى 2024/2025.

 وللتقدم، يجب على المتقدمين استيفاء أحقية ومعايير المؤسسة. سيتم منح ما مجموعه 10000 جنيه إسترليني سنوياً لمدة ثلاث سنوات كتسهيلات للرسوم الدراسية. ويتم حث الطلاب المحتملين على التقديم في أقرب وقت ممكن.

لمزيد من المعلومات حول المنحة والتقديم، يرجى زيارة‎ https://www.kcl.ac.uk/study/undergraduate/fees-and-funding/student-funding/scholarships-and-bursaries/2021-22/doo-bursary-2021‎.‎

كلية كينجز لندن هي مؤسسة مشهورة للغاية تم تصنيفها من ضمن أفضل 10 جامعات في المملكة المتحدة لمكانتها الأكاديمية.

دوو جروب ترد الجميل للمجتمع

إن دوو جروب متحمسة للغاية لتتمكن من السماح للطلاب المؤهلين بمتابعة أحلامهم والانخراط بفرص لا حدود لها. يتوافق هذا مع برنامج المسؤولية الاجتماعية لمجموعة شركات دوو جروب في رد الجميل للمجتمع.

أثناء تطوير محفظة أعمالنا العالمية، نتفهم أن أرباح الأعمال لا ينبغي أن تكون الهدف الوحيد للشركات؛ من المهم بنفس القدر الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

منذ إنشاء دوو جروب في عام 2014، قمنا بتنسيق الموارد بنشاط من جميع الأطراف للمساهمة في الجمهور من خلال وسائل مختلفة.

 بعد سنوات من التطوير، أصبحت دوو جروب مجموعة خدمات مالية كبيرة مدفوعة بالتكنولوجيا المالية، وتتألف من شركات تابعة بما في ذلك دوو كليرينغ، و دوو المالية، و دوو برايم، و دوو تك.

 تلتزم دوو جروب بخدمة العملاء من الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم من خلال خدمات الوساطة التجارية المبتكرة للأوراق المالية والعقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs) وغيرها من المنتجات المالية.

 للتواصل:

دوو جروب (Doo Group)
‎+852 6701 2091
marketing@doogroup.com
www.doogroup.com

الصورة‎ – https://mma.prnewswire.com/media/1606504/DooGroup.jpg

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