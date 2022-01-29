‫دول شرق أوسطية تستثمر 60 مليون دولار أمريكي في مدينة بوغوتا

بوغوتا، كولومبيا, 29 يناير 2022/PRNewswire/ — تُعدّ مدينة بوغوتا الوجهة الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول الشرق أوسطية في كولومبيا، ومن بين تلك الدول: المملكة العربية السعودية وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وقد أظهر تحليل أجرته وكالة “استثمر في بوغوتا” (Invest in Bogota) مؤخرًا أنّ عدد المشروعات الاستثمارية والتوسعية التي نفذتها دول شرق أوسطية في كولومبيا في العقد الماضي بلغ اثني عشر مشروعًا بقيمة تجاوزت 81 مليون دولار.

وتمثّل مدينة بوغوتا الوجهة الرئيسية للاستثمار الشرق أوسطي في كولومبيا؛ حيث تجاوزت حصتها نسبة 70% من هذه المشروعات والمبالغ الاستثمارية، وتأمل المدينة في ترسيخ هذه المكانة المتميزة من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي.

وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لوكالة “استثمر في بوغوتا”، إيزابيلا مونيوز، التي تولت قيادة الوفد الذي مثّل المدينة مؤخرًا في معرض “إكسبو 2020 دبي”: «مدينة بوغوتا بها العديد من المشروعات المهمّة التي يمكن بلا شكّ أن تثير اهتمام المستثمرين الدوليين المشاركين في هذا المعرض التجاري الدولي».

وخلال مدّة وجودها في دبي، عملت مونيوز على الترويج لبعض الفرص الاستثمارية التي توفرها المدينة في قطاعات متعدّدة مثل البنية التحتية وريادة الأعمال. وقد تضمّن جدول أعمالها في المعرض عقد اجتماعات مع ممثلي العديد من الشركات، من بينهم ممثلو مجموعة “Dale Ventures” القابضة للاستثمارات، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار (وهي وكالة لتشجيع الاستثمار في دبي)، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشركة “أساس كابيتال” للاستثمارات.

وتهدف مشاركة المدينة في هذا المعرض التجاري الدولي إلى جذب استثمارات من أسواق إستراتيجية مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) لأكثر من 25 مشروعًا متعدّد القطاعات في مجالات النقل والبنية التحتية، مثل الخط الثاني من مترو بوغوتا، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في كانواس، ومشروع “حي برونكس المتطور”، إلى جانب مشروعات أخرى.

ويُظهر التحليل الذي أجرته وكالة “استثمر في بوغوتا” أنّ المشروعات الاستثمارية التي نفذتها الدول الشرق أوسطية في المدينة كانت في قطاعات اقتصادية متنوعة مثل الخدمات المؤسسية، والخدمات المالية، والنقل، والفضاء، والبرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات.

وتُقدّر وكالة “استثمر في بوغوتا” أنّ تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتوسعية قد زادت بنسبة 39٪ تقريبًا في عام 2021 مقارنة بعام 2020؛ وهي نسبة جيدة يمكن أن تُسهم في إعادة تحقيق المدينة لمعدّلات الاستثمار التي حققتها قبل تفشي جائحة كورونا.