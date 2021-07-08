‫دورة تدريبية حول إجراءات الفرز الطبي تقدّمها رابطة ممرضي الطوارئ في بولندا

شامبورغ، إلينوي، 8 يوليو 2021 /PRNewswire‏/ — حقق النمو الدولي لرابطة مُمرِّضي الطوارئ مؤخرًا درجة كبيرة وذلك بفضل اتفاقية حصرية مع “الأكاديمية البولندية للفصل الطبي” التابعة لوزارة الصحة البولندية، والتي نتج عنها تقديم دورة تدريبية حول الفرز الطبي في حالات الطوارئ لمئات الممرضين والممرضات في العام الماضي.

واستنادًا إلى تدريب “مؤشر شدّة حالة الطوارئ” (Emergency Severity Index) التابع لرابطة مُمرِّضي الطوارئ، طورت الجمعية برنامج ESI Live الذي ساعد في تأسيس قاعدة معيارية لخدمات رعاية الفرز لدى الممرضات في 230 مستشفى في بولندا في عام 2020. ويتضمن برنامج ESI Live بتصميمه الثنائي اللغة إعداد وتطوير مدربين في مجال “مؤشر شدّة حالة الطوارئ” والتعليم العملي في الموقع والتعلم عبر الإنترنت وامتحان الحصول على الشهادة والذي تم اجتازه بنجاح ما يقرب من 1,100 ممرض وممرضة حتى الآن.

ويشدد “مؤشر شدّة حالة الطوارئ”، المُعتمد منذ فترة طويلة كمرجع رائد في حالات الفرز الطبي والمُتّبع من قبل جميع ممرضي وممرضات الطوارئ تقريبًا في الولايات المتحدة، على إجراء تقييم منهجي لحدة إصابة المريض لتحديد مستوى احتياجات الرعاية، وكل ذلك بهدف تحقيق نتائج أفضل للمرضى. وقبل هذه الشراكة، لم يكن لدى بولندا نظام موحّد بالنسبة لإجراءات الفرز الطبي. وقد سدَّ برنامج ESI Live فجوة في الاحتياجات التعليمية للتمريض في حالات الطوارئ والفرز الطبي، وكذلك لدى المسعفين وغيرهم من جهات الاستجابة في الخطوط الأمامية في بولندا.

وقال باول زولينسكي، طبيب الطوارئ والمؤسس المشارك لـ PAMS: “إن المستشفيات البولندية بحاجة ماسة إلى التدريب في مجال الفرز الطبي، و1,100 من الموظفين الذين تلقوا التدريب هم مجرد قطرة في محيط. ولقد اندهش الموظفون للغاية من سهولة ووضوح برنامج “مؤشر شدّة حالة الطوارئ”التدريبي، وهذا هو سبب رغبتنا في مواصلة هذا التدريب في سبيل تلبية احتياجات مرضانا وموظفينا”.

ويرى رئيس رابطة مُمرِّضي الطوارئ رون كراوس، الحاصل على درجة الماجستير والمسجل كممرض مُعتمد والحاصل على شهادة اعتماد من السجل الوطني لأخصائيي حالات الطوارئ الطبية وشهادة مجلس اعتماد ممرضي الطوارئ وشهادة اعتماد كأخصائي تمريض إكلينيكي لصحة البالغين، أن نجاح برنامج ESI Live في بولندا هو خطوة بالغة الأهمية لرابطة مُمرِّضي الطوارئ بوصفها المنظمة الرائدة التي تعتمد ممرضي الطوارئ والجهة المسؤولة عن توفير التعليم ذي الجودة العالية في مجال تمريض حالات الطوارئ.

وقال كراوس: “نحن نغرس الأسس بهدف أن تنمو في جميع أنحاء العالم، وهذا هو سبب أن الإطلاق التجريبي لبرنامج ESI Live في بولندا هو نقطة انطلاق حقيقية لتطوير المزيد من العلاقات حول العالم، وبالتالي، تحسين رعاية المرضى من خلال تقديم أفضل تعليم تمريض في حالات الطوارئ لراغبي العلم في شتى أنحاء العالم. وتُعرِب رابطة ممرضي الطوارئ عن شكرها لوزارة الصحة البولندية في منحها الثقة والدعم اللذين كانا حجر الأساس لهذه الشراكة”.

إن مستقبل برنامج ESI Live يُبشّر بتحقيق المزيد من النمو في أوروبا الغربية والشرق الأوسط من خلال الخطط نفسها لاستخدام المواد المترجمة والتدريب المحلي من أجل توفير إمكانية وصول أكبر إلى التعليم حول الفرز الطبي في جميع بلدان تلك المناطق.

اطّلع على مزيد من المعلومات حول برنامج ESI Live بزيارة الموقع الإلكتروني ‎ena.org‎/‎ESI.

حول رابطة ممرضي الطوارئ

تُعد رابطة ممرضي الطوارئ (Emergency Nurses Association) جمعية التمريض المهنية الأولى المكرسة لتحديد مستقبل تمريض حالات الطوارئ من خلال تقديم المساعدة والتعليم وإجراء الأبحاث والابتكار وتدريب الكوادر القيادية. وتأسست الرابطة عام 1970 لتُثبت مكانتها كموردٍ لا غنًى عنه لمجتمع التمريض العالمي في حالات الطوارئ. ومع أكثر من 50,000 عضو من جميع أنحاء العالم، تسعى الرابطة إلى توفير السلامة للمرضى وتطور معايير وإرشادات الممارسة الرائدة في المجال وتوجه السياسة العامة للرعاية الصحية في حالات الطوارئ. يتمتع أعضاء الرابطة بالخبرة في مجال الفرز الطبي ورعاية المرضى والتأهب في حالات الأزمات والكوارث وجميع جوانب الرعاية في حالات الطوارئ. تتوفر معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني www.ena.org.

جهة الاتصال الإعلامية مع رابطة ممرضي الطوارئ:

دان كامبانا

مدير قسم الاتصال

‎847-460-4017

[email protected]

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