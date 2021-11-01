‫دهانات الجزيرة تصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُقدم الدهانات المعتمدة لمنع الحرائق

وتعد الدهانات المانعة للحرائق نوع من الدهانات التي تساعد على منع انتشار الحرائق والحد من تأثيرها على المباني. تنشأ أهمية الدهانات المانعة للحرائق من أمن المبنى وسلامته. ويشرح هاني سرايا، مدير مبيعات المشاريع في شركة دهانات الجزيرة، “عندما يحدث حريق. ينتفخ الدهان بسبب التعرض للحرارة، ويُنشأ طبقة واقية، تتسع هذه الطبقة بسبب الغازات المنطلقة من النيران، ثم تعمل كحاجز يقمع الغاز في الداخل، ويمنع الحرارة العالية الناجمة من النيران من الوصول إلى السطح، ويساعد على منع انهيار المبنى”.

يمتلئ السوق بأنواع مختلفة من منتجات الدهان المانعة للحرائق معتمدًا على المبنى والسطح. ومع ذلك، تمتلك شركة دهانات الجزيرة مستحضرات موثوقة من الدهانات المانعة للحرائق التي تشمل مجموعة واسعة من المباني والأسطح مثل الحديد والخشب والجبس وما إلى ذلك وأضاف سرايا قائلًا “تفتخر شركة دهانات الجزيرة بتقديمها دهان Firedamp W3 لعملائنا كأول دهان معتمد لمنع الحرائق، مما يثبت التزامنا بالوفاء على الصعيد الإقليمي بسعر معقول وبأعلى جودة”.

كما تقدم شركة دهانات الجزيرة قائمة بالمنتجات المانعة للحرائق والأفضل أداء لكل نوع من أنواع السطوح. استُخدم العديد من هذه المنتجات في مجموعة من المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه المنتجات Firedamp 263 ، وهو دهان مانع للحرائق يستخدم على أسطح الحديد، مثل الأعمدة والعوارض؛ و Firewood 150 ، وهو أحد أفضل الدهانات المانعة للحرائق للأسطح الخشبية بسبب جودته في قمع الحرارة من الانتشار وحماية المواد الخشبية من الانهيار؛ و FIRETECH ، وهو دهان مانع للحرائق يستخدم على أسطح الجبس.

ويوصي بقوة جميع الخبراء باستخدام المنتجات المانعة للحرائق للحد من الأثر المدمر لحوادث الحرائق. ربما تجد المنتجات المانعة للحرائق متاحة للطلب على الموقع الرسمي لشركة دهانات الجزيرة https://jazeerapaints.com إلى جانب الخبراء لمساعدتكم في اختيار الدهان.

تابعنا على https://twitter.com/ JPaintsGlobal .

نبذة عن شركة دهانات الجزيرة

تأسست الشركة في الرياض، في المملكة العربية السعودية في عام 1979، وأصبحت شركة دهانات الجزيرة هي الشركة الرائدة في تصنيع الدهانات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتميزت بسمعة راسخة في تصنيع وتصدير الدهانات عالية الجودة والصديقة للبيئة.

وهي شركة رائدة في صناعة الدهانات كما أنها أول شركة صانعة تطلق المنتجات الخضراء “Green Products” التي تفي بمتطلبات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تسعى دهانات الجزيرة إلى رفع مستوى الجودة والتقدم في صناعة الدهانات في المنطقة من خلال أكاديمية دهانات الجزيرة. في عام 2012، أصبحت الأكاديمية أول مؤسسة تقدم تدريبًا متخصصًا في صناعة الدهانات وتطبيقاته في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.