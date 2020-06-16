‫دخول طوربين الرياح البحري بقدرة 8 ميغاواط الصيني الأول، الذي ركبته شركة شنغهاي إلكتريك، مرحلة تشغيل الحمل الكامل

شنغهاي، 16 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت اليوم شركة شنغهاي إلكتريك، وهي الشركة العالمية الرائدة المصنعة والمزودة لمعدات توليد الطاقة والمعدات الصناعية، أنها بدأت تشغيل أول طوربين رياح صيني بقدرة توليد طاقة تبلغ 8 ميغاواط، الذي دخل مرحلة التشغيل الآن. ويعرض إطلاق هذا الطوربين، الذي يتميز بتقنية “بلاك ستارت” أن بمقدور الشركة الآن القيام بتنفيذ أوامر شراء كبيرة لطوربينات الرياح الـ 8 ميغاواط البحرية. وكشفت الشركة أيضًا عن خطتها لمواصلة استكشاف الحلول التي تعمل بها أنظمة الطاقة المتكاملة القائمة على الطاقة المتجددة – التي تجمع بين أنظمة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، إلى جانب 5 جي + شبكة الإنترنت الصناعية.

الطوربينات البحرية 8 ميغاواط – 167هي طوربينات الرياح التي تعمل بأعلى قدرة توليد طاقة في الصين. بالمقارنة مع طوربينات الرياح 7 ميغاوات 154، ينتج الطوربيندي 8طاقة كهربائية أكثر بنسبة 20٪ ويقلل من التكلفة المسطحة للكهرباءبنحو 11٪. طوربينات 8 ميغاواط هي نتاج اتفاق تم توقيعه في آذار/مارس 2018 مع شركةسيمنس غاميزا للطاقة المتجددة، والذي يمنح الشركة ترخيصًا لإنتاج وبيع ماكينات8.0-167DD من سيمنسالبحرية في السوق الصينية.

أصبحتشنغهاي إلكتريك الآن في وضع جيد للاستفادة من سوق الطوربينات البحرية الصينية المتنامية، حيث قد تصل 26 غيغاواطمتصلة بالشبكة بحلول نهاية العام 2025. تتصور الشركة إنشاء حل متكامل للطاقة النظيفة يتجاوز حدود إطلاق الإمكانات المحتملة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

تتميز طوربينات الرياح البحرية 8 ميغاوات بشفرات 81.4 متر، التي تنتج قطرا دوارا 167 مترا ومساحة 21,900 متر مربع. وتم اختبار الطوربين على اليابسة في حديقة شانتو هاوجيانغ الصناعية البحرية. يحتوي المشروع التجريبي لحلول الطاقة النظيفة المتكاملة أيضًا على طوربينات رياح بحرية بقدرة 4 ميغاواط و 2.42 ميغاواط من الخلايا الكهروضوئية على السطح. كما يتضمن أيضًا تخزين الطاقة، ومعدات الشحن بقدرة 2 ميغاواط/ساعة ومجموعة من نظام التحكم الذكي في بيئة البناء، 5 جي + الإنترنت الصناعي للأشياء، ومركز تحكمالشبكة الصغيرةونظام إدارة الطاقة، من بين عناصر أخرى.

تم تعديل الحل لمعالجة الظروف عبر أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل الأعاصير والعواصف الاستوائية التي يمكن أن تضر بشكل خطير بالبنية التحتية للشبكة والتي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وبالتالي فإن استعادة عمل الشبكة الصغرىمن حالة “بلاك ستارت” هي شرط مهم لمشغلي الشبكة الصغرى. ومع ميزة تقنية “بلاك ستارت”، يوفر مشروع الطاقة الذكية ضمانًا قويًا للتشغيل المستقر للحديقة الصناعية.

استخدم فريق مشروع شنغهاي إلكتريك بطاريات الليثيوم كمصدر طاقة داعم، لذلك يمكن لنظام تحويل الطاقة تنظيم الجهد والتردد إلى القيمة المرجعية. عندما تدخل الطوربينات بقوة 8 ميغاوات في حالة خمول تتزامن وتتصل بجهد ناقل الشبكة الصغرى، وتصل الرياح إلى السرعة، حيث يبدأ الطوربين الهوائي عمليا في توليد الطاقة، ثم يمكن للفريق زيادة الحمل مع الاحتفاظ بتردد النظام، حتى تعمل الشبكة الصغرى في وضع التحميل الكامل. وبفضل سهولة عمل الشبكة الممتازة لطوربينات 8 ميغاوات و أم جي سي سي القوية، يتم توصيل العملية بأكملها بالشبكة بدون تأثير.