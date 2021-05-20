‫دبي تدشّن مشروع “الهيدروجين الأخضر” الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دشّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، مشروع “الهيدروجين الأخضر” في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، في خطوة جديدة تؤكد بها الإمارة ريادتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. وتم تنفيذ المشروع الرائد بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي و”إكسبو 2020 دبي” و”سيمنس للطاقة”، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “تهدف الهيئة من خلال هذه المنشأة التجريبية، إلى إنتاجالهيدروجينالأخضر باستخدام الطاقة الشمسية وتخزين الهيدروجين ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية. ويسمح هذا النظام بتخزين الطاقة المتجددة سواء للاستخدامات السريعة أو لفترات طويلة. كما تم بناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين بما في ذلك التنقل والاستخدامات الصناعية. وعملت الهيئة على دراسة وتطوير مشروع تجريبي للتنقل الأخضر باستخدام الهيدروجين، يمكن تنفيذه في المستقبل القريب، إضافة إلى إجراء دراسات متعلقة باستراتيجيات الأعمال والاستخدامات المتنوعة للهيدروجين. كما تحرص على بناء المعارف والقدرات لتسهم في صياغة مستقبل الهيدروجين الأخضر في دولة الإمارات”.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام إكسبو 2020 دبي: “يهنئ إكسبو 2020 دبي جميع المنخرطين في هذا العمل، ويؤمن بأن هذا المشروع المبتكَر سيُلهم بالمزيد من الحلول المبتكرة التي تعالج عددا من التحديات الكبرى التي يواجهها كوكبنا. بعد أقل من خمسة أشهر، سنحتفل بمجالات التعاون الجديدة هذه، ونستعرض التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة وببناء إرث هادف يحقق أثرا إيجابيا يتجاوز حدود الموقع وأشهر إكسبو 2020 دبي الستة”.

وقال الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس للطاقة: “كأول مشروع يتم إطلاقه على نطاق صناعي واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه بلا شك يُمثل علامة فارقة في تحول قطاع الطاقة، وإننا نتطلع إلى العمل معاً للحد من البصمة الكربونية في الصناعات ولاسيما الكثيفة في استهلاك الطاقة؛ والتي من الصعب أن تعتمد على الطاقة المتجددة وحدها. مؤكداً إن المشروع يُسلط الضوء على أهمية الشراكة في الدفع بحلول الطاقة النظيفة الجديدة والمبتكرة قدماً والتصدي للتحدي الكبير الذي يواجهه العالم والناجم عن التغيُرات المناخية.”

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