‫دار وساطة عقود الفروقات، المحفظة تنشر تقنية WisdomHub، ما يسمح للتجار الاستفادة من قياس مشاعر الجمهور ونبض السوق أثناء قيامهم بالأعمال التجارية

ليماسول، 11 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — إذ هي مصممة على تغيير الواقع الحالي، تأتي دار الوساطة المالية المحفظة بمنظور جديد للتجارة. تفخر الشركة بتقديم تجربة تداول متفوقة عبر أكثر من 500 أصل، بما في ذلك الفوركس وعقود الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة، تنشر شركة الوساطة أحدث جيل من تكنولوجيا WisdomHub التي تسمح للمتداولين بالاستفادة من مشاعر الجمهور وقياس نبض السوق أثناء قيامهم بالتداول. من خلال السماح للمتداولين بموازنة سلوك المتداولين الآخرين بعناية في الوقت الفعلي، تمنحهم هذه الميزة المبتكرة منظورًا أفضل لتطورات السوق وحركة الأسعار والتغيرات في الحجم ومسار الاتجاهات والتقلب والمزيد.

من خلال عرض فريد للحسابات الإسلامية التي تراعي قوانين الشريعة الإسلامية، تتموضع المحفظة على طريق تحسين أرباح المتداولين في الشرق الأوسط..

إضافة إلى أداة WisdomHub المميزة، تشمل الميزات الأخرى لمنصة المحفظة ما يلي:

حماية الصفقات – أداة متطورة لإدارة المخاطر تساعد المتداولين على التحديد الوقائي لمكان وضع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، وبالتالي تقليل الخسارة عندما تكون التقلبات عالية..

– أداة متطورة لإدارة المخاطر تساعد المتداولين على التحديد الوقائي لمكان وضع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، وبالتالي تقليل الخسارة عندما تكون التقلبات عالية.. اختيار الرافعة الذاتي – ميزة مبتكرة تمكن المتداولين من تعديل الرافعة المالية الخاصة بهم مع كل مركز يفتحونه.

– ميزة مبتكرة تمكن المتداولين من تعديل الرافعة المالية الخاصة بهم مع كل مركز يفتحونه. التقويم الاقتصادي وشريط الأخبار – لإبقاء المتداولين على اطلاع بأحدث أحداث السوق.

– لإبقاء المتداولين على اطلاع بأحدث أحداث السوق. تطبيقات الأجهزة المحمولة – لأجهزة آي أو أس وأندرويد التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصولهم المفضلة مع السماح لهم بمراقبة نشاطهم في الوقت الفعلي..

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أيضًا للمتداولين القدرة على التداول على MetaTrader 5 والاستمتاع بجميع خيارات البنية التحتية التجارية الشهيرة.

وقال السيد محمد الزين، المتحدث باسم المحفظة: “إن القدرة على توفير بيئة آمنة وبديهية تسمح للمتداولين بالتداول حسب وتيرتهم الخاصة، بمساعدة الأدوات المتطورة هو هدفنا الرئيسي.” وأضاف السيد الزين: “نحن نحقق الازدهار على أساس نجاح عملائنا. لذلك، نقدم لهم مجموعة متنوعة من الأدوات التي تجعل تجربتهم أفضل وتساوى بين المبتدئين واللاعبين الأذكياء في السوق”.

تدير “المحفظة” أيضًا عروضًا ترويجية جذابة وبرامج مكافآت وعروضًا خاصة مركزة على الأحداث لعملائها، وكل ذلك ضمن الحدود التنظيمية المحددة. من خلال وضع حماية البيانات في المقدمة، تستخدم شركة الخدمات المالية أحدث تقنيات التشفير SSL، بالإضافة إلى البنوك الكبرى في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.

عن المحفظة

المحفظة هي شركة وساطة تأسست في العام 2017 من قبل مجموعة من المتخصصين في الصناعة المالية وخبراء التكنولوجيا، ويتمثل هدفها الأساسي على الدوام في تمكين المتداولين من جميع مستويات الخبرة للاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة عبر الأسواق المالية العالمية.

تعتبر المحفظة واحدة من العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الفرص لكل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين. توفر الشركة وصولاً سلسًا إلى مجموعة من منصات السطح المكتبي والأجهزة المحمولة (المتوفرة من خلال متجر أبل وغوغل بلاي) وكلها مليئة بالميزات والأدوات المبتكرة، بدءًا من أدوات الرسوم البيانية المتقدمة إلى التخطيطات البديهية وحل WisdomHub الأساسي. WisdomHub هو مكون أساسي لكل من البنية التحتية للتداول عبر الإنترنت والهاتف المحمول في المحفظة، ما يمكّن المتداولين من فحص تحركات وسلوك مجموعة من المتداولين في الوقت الفعلي، ما يمنحهم القدرة على تحديد اتجاهات السوق في اللحظة التي تتطور فيها هذه الاتجاهات بدقة كبيرة. هذه المجموعة من الحلول التكنولوجية المتقدمة إلى جانب خدمة العملاء الممتازة على مدار الساعة على مدى أيام الأسبوع تجعل المحفظة الوسيط المالي المفضل للمتداولين في الشرق الأوسط وخارجه.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الويب https://www.gwm-global.com/