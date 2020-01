‫دار سك العملة الملكية الكندية تحتفي بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار بالحرب العالمية الثانية

عملة من الفضة الخالصة فئة 10 دولارات لعام 2020 – مرحبًا إلى العالم “Welcome to the World”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2020 – أطيب التمنيات في يوم زفافك “Best Wishes on your Wedding Day”، التي تصور تصميم يشبه القلب بواسطة الفنانة سيلفي داينولت “Sylvie Daigneault” مطلية بشكل خاص بالذهب الوردي.

