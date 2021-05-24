‫دار سك العملة الكندية تصدر تقرير الأرباح والأداء للربع الأول للعام 2021

أوتاوا، أونتاريو، 24 مايو 2021 / PRNewswire/ — يسر دار سك العملة الملكية الكندية (“دار سك العملة”) الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول للعام 2021 التي توفر معلومات عن أنشطتنا والأسواق التي تؤثر على أعمالنا التجارية وتوقعاتنا لفترة الـ 12 شهرا المقبلة.

صرحت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الكندية الملكية: “إن الأداء القوي لدار سك العملة في الربع الأول هذا العالم إنما هو شهادة على تفاني موظفيها ومرونتهم ومرونتهم. طوال جائحة كوفيد-19، واصلت دار سك العملة إعطاء الأولوية لصحة وسلامة موظفيها مع ضمان استمرار الخدمات الحيوية التي تقدمها لقطاعي التعدين والقطاع المالي الأساسيين دون انقطاع. في ظل استجابة دار السك للوباء، بدأت في تنفيذ استراتيجية جديدة طويلة الأجل، مما وضع الأساس لتحقيق ربحية مستدامة في السنوات القادمة”.

يجب قراءة النتائج المالية إلى جانب التقرير ربع السنة الأول للعام 2021 لدار سك العملة والمتوفر على www.mint.ca. جميع المبالغ النقدية هي بالدولار الكندي، ما لم يذكر خلاف ذلك.

أبرز الملامح المالية والتشغيلية

ارتفعت إيرادات دار سك العملة بنسبة 81٪ في الربع الأول من عام 2021 وبلغت الأرباح المجمعة قبل ضريبة الدخل وغيرها من البنود 26.0 مليون دولار (2020 – 6.5 مليون دولار) عن هذا الربع. كما شهدت دار سك العملة ارتفاعات في الإيرادات عبر كل من أعمال المعادن الثمينة والتداول. يرجع هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أحجام السبائك المباعة في الربع، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات سك العملة وتكلفة مبيعاتها بشكل متناسب. تحسنت نسبة هامش ربح سك العملة 1.6٪ على أساس ربع سنوي ويرجع ذلك أساسًا إلى الأداء القوي لمبيعات منتجات العملات والعملات الأجنبية المتداولة في عام 2021.

ارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 902.8 مليون دولار في العام 2021 (2020 – 498.4 مليون دولار).

وارتفعت الإيرادات من أعمال المعادن الثمينة إلى 852 مليون دولار في عام 2021 (2020- 465.2 مليون دولار): o ارتفعت أحجام مبيعات سبائك الذهب بأكثر من 65% على أساس سنوي وبلغت 328.5 ألف أوقية (2020 – 198.1 ألف أوقية) بينما ارتفعت أحجام سبائك الفضة 52% وبلغت 9.9 مليون أوقية (2020 – 6.6 مليون أوقية). o وارتفعت مبيعات المنتجات من العملات إلى 31.5 مليون دولار في عام 2021 (2020 – 21.3 مليون دولار) نتيجة لارتفاع مبيعات منتجات الذهب في عام 2021 والتعليق المؤقت، في عام 2020، لإنتاج المنتجات النقدية نتيجة لجائحة كوفيد-19.

وارتفعت الإيرادات من أعمال المعادن الثمينة إلى 852 مليون دولار في عام 2021 (2020- 465.2 مليون دولار):

وارتفعت الإيرادات من أعمال التدوير إلى 50.8 مليون دولار في عام 2021 (2020 – 33.1 مليون دولار):

كما ارتفعت الإيرادات من أعمال التداول الأجنبي بنسبة 162٪ على أساس ربع سنوي مع إنتاج وشحن 319 مليون قطعة نقدية وفراغات أجنبية، مقارنة بـ 265 مليون عملة معدنية في عام 2020.



بلغت العملات المتداولة الكندية التي تم إنتاجها وبيعها إلى وزارة المالية للمخزون 77 مليون قطعة في الربع (2020 – 76 مليون قطعة).

بشكل عام، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 15٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 25.6 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى التخطيط للاستشارات وتكاليف القوى العاملة الطارئة المتعلقة بتنفيذ مبادرات تحويل الأعمال في دار سك النقود.

ارتفع النقد وما يعادله إلى 91.1 مليون دولار (31 ديسمبر 2020 – 67.3 مليون دولار).

النتائج الموحدة والأداء المالي

(بملايين الدولارات الكندية)

انتهى 13 أسبوعًا 3 أبريل 2021 28 مارس 2020 تغيير $ تغيير % العائدات دولار 902.8 دولار 498.4 404.4 81 الأرباح قبل ضريبة الدخل وهامش بنود أخرى (1) دولار 26.0 دولار 6.5 19.5 300 الأرباح قبل ضريبة الدخل وهامش بنود أخرى 2.9% 1.3% الأرباح للفترة دولار 13.8 دولار 1.7 12.1 712 (1) تم تضمين تسوية من ربح الفترة إلى الربح قبل ضريبة الدخل وبنود أخرى في الصفحة 11 من تقرير دار سك العملة للربع الأول للعام 2021

بتاريخ 3 أبريل 2021 31 ديسمبر 2020 تغيير $ تغيير % النقد ومساويات النقد دولار 91.1 دولار 67.3 23.8 35 مخزونات دولار 60.8 دولار 57.6 3.2 6 الأرصدة الرأسمالية دولار 159.1 دولار 161.1 (2.0) (1) الأرصدة الكاملة دولار 408.8 دولار 379.4 29.4 8 رأس المال التشغيلي دولار 134.2 دولار 112.9 21.3 19

كجزء من خطتها لاستمرارية الأعمال، تواصل دار سك العملة مراقبة سلسلة التوريد العالمية والشبكات اللوجستية لدعم عملياتها المستمرة. على الرغم من بذل قصارى جهدها، تتوقع دار سك العملة أن يستمر كوفيد-19 في التأثير على أدائها في عام 2021 خاصة في ضوء إعلان حالة الطوارئ وطلب الإقامة في المنزل على مستوى المقاطعة في أونتاريو والذي بدأ في 8 أبريل 2021. تستمر مراقبة الأوضاع في أونتاريو ومانيتوبا وستقوم دار سك العملة بتعديل عملياتها وفقًا لذلك.

لقراءة المزيد من التقرير السنوي لدار سك العملة للربع الأول للعام 2021، يرجى زيارة www.mint.ca.

حول دار سك العملة المَلَكية الكندية

دار سك العملة المَلَكية الكندية هي شركة Crown المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة المَلَكية الكندية واحدة من أكبر دار سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، قم بزيارة www.mint.ca. تابع دار سك العملة المَلَكية الكندية على تويتر وفيسبوك وإنستاغرام.

البيانات التطلعية

يحتوي بيان الأرباح هذا على بيانات تطلعية تعكس توقعات الإدارة في ما يتعلق بأهداف دار سك العملة وخططها واستراتيجياتها ونموها المستقبلي ونتائج العمليات والأداء وفرص واحتمالات العمل. يتم تحديد البيانات التطلعية عادةً بفضل وجود كلمات أو عبارات مثل “نخطط” و “نتوقع” و “تتوقع” و “تعتقد” و”نقدر” و”نعتزم” وغيرها من الكلمات المماثلة. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق، ولكنها مجرد تقديرات تتعلق بالنمو المتوقع ونتائج العمليات والأداء وآفاق العمل والفرص (الافتراضات). في حين أن الإدارة تعتبر هذه الافتراضات معقولة بناءً على المعلومات المتاحة، فقد يثبت أنها غير صحيحة. تخضع هذه التقديرات للنتائج المستقبلية لعدد من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عما تتوقعه دار سك العملة. تتضمن هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المخاطر والشكوك الموضحة في قسم المخاطر على الأداء في مناقشة الإدارة والتحليل في التقرير السنوي لشركة دار سك العملة الكندية للعام 2020، وكذلك في الإشارة رقم 9 – الأدوات المالية وإدارة المخاطر المالية في البيانات المالية الموحدة المدققة الصادرة عن دار سك العملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. يتم إصدار البيانات التطلعية المدرجة في بيان الأرباح هذا فقط اعتبارًا من 20 مايو 2021، ولا تتعهد دار سك العملة بتحديث هذه البيانات علنًا لتعكس معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغييرات في الظروف أو لأي سبب آخر بعد هذا التاريخ.

أليكس ريفز، المدير الأول، العلاقات العامة، هاتف: -6370-884 (613)، [email protected]

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1516132/Royal_Canadian_ Mint_Royal_Canadian_Mint_ Reports_Profits_and_Perf.jpg