‫دار الأركان تكشف عن المشروع الجديد “W رزيدنسز دبي  -داون تاون” المطل على برج خليفة ونافورة دبي

وستتولى شركة “ماريوت الدولية” مسؤولية إدارة مشروع “W رزيدنسز دبي –داون تاون” . وبفضل موقعه الحيوي في وسط مدينة دبي، سيقدم المشروع إطلالات خلابة ومفتوحة على برج خليفة،إضافة إلى نافورة دبي ودبي أوبرا.

ويضم البرج الجديد عدداً محدوداً من الوحدات السكنية يبلغ عددها 384 وحدة تتسم بمزايا حصرية وراقية وتأتي جميعها مزودة بتجهيزات متطورة لتستكمل أناقة ديكوراتها وتمنح سكانها منازل عصرية وعملية. وستنفرد كل وحدة سكنية بتصميم خاص ومظهر أنيق.وسيتمكن سكان المشروع الاستمتاع بتجربة معيشية مفعمة بالخصوصية، إلى جانب أفضل الخدمات والمرافق من نوعها. وتسير أعمال إنشاء مشروع “W رزيدنسز دبي –داون تاون”حالياً ومن المتوقع استكماله في شهر ديسمبر من عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان للتطوير العقاري: “نتمتع بسجل حافل بالنجاح في تطوير عقارات فاخرة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية حيث ترسخ هذه المشاريع مكانتنا الرائدة في القطاع العقاري وتدفعنا باستمرار لتشييد أفضل المساحات السكنية. وبهذا يأتي مشروعنا الجديد W’ رزيدنسز دبي –داون تاون’ ليضع معايير جديدة لمعيشة الفنادق الاستثنائية في وسط مدينة دبي النابضة بالحيوية. ولاشك أن التصميم العمراني الآسر لمشروعنا الجديد وديكوراته الداخلية الأنيقة ومرافقه المتطورة سترسخ تميزه في القطاع.

من جانبه قال جايدف مينيزيس، نائب الرئيس للمشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “ماريوت الدولية“: “يسعدنا التعاون مع شركة ‘دار الأركان’ لإطلاق هذا المشروع السكني الطموح تحت علامة ‘W‘ التجارية. وبفضل تصاميمه المبتكرة وخدماته الاستثنائية، سيكون مشروع W’ رزيدنسز دبي –داون تاون’ إضافة مثالية على وسط مدينة دبي الزاخر بالصروح العمرانية الشهيرة”.

وسيحظى سكان مشروع”W رزيدنسز دبي –داون تاون” بفرصة تجربة أنماط الحياة التي تقدمها علامة “W“، حيث سيوفر المشروع المرافق الفاخرة. وعبر حملة “فيول” من علامة “W” لتعزيز الحيوية والنشاط البدني والعافية، سيتمكن السكان من التركيز على صحتهم الذهنية والبدنية، علاوة على استمتاعهم في المسبح الواسع في الهواء الطلق الذي يتمتع بإطلالات خلابة على برج خليفة.

وسيحظى السكان أيضاً بخدمة Whatever/Whenever® الفريدة التي تمنحهم الراحة القصوى مع خدمات تزويد الطعام إلى منازلهم المتاحة على مدار الساعة، وخدمات غسيل وتنظيف الملابس، والتدبير المنزلي وغير ذلك الكثير.

صورة فوتوغرافية – https://mma.prnewswire.com/ media/1754401/Dar_Al_Arkan.jpg