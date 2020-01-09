‫دائرة الميناء والجمارك عجمان تطلق خدمات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وذكاء الاعمال

الخدمات الجديدة ستساهم في تعزيز الحركة التجارية من خلال الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال

عجمان، الأمارات – 08 يناير 2020: تماشياً مع خارطة الطريق للتحوّل الرقمي في إمارة عجمان، أعلنت دائرة الميناء والجمارك عجمان عن إطلاق نظام الجمارك المتكامل في نوفمبر 2018 ، والذي يأتي تتويجاً لجهود الدائرة الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي في قطاع التجارة، ويضعها

في طليعة المؤسسات الوطنية التي تساهم في تطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

نظام الجمارك الالي الجديد، والذي يحمل تسمية “إنجاز”، هو نظام يهدف إلى تسهيل الحركة التجارية في الإمارة، وذلك من خلال حزمة من التطبيقات المبنية على الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وذكاء الأعمال، والتي تغطي مجموعة واسعة من عمليات قطاع التجارة والجمارك.

ومن أبرز التطبيقات التي ااطلقتها الدائرة هو محرّك بحث معزز بالذكاء الاصطناعي، والذي طوّرته شركة “ويب فونتين لحلول التكنولوجيا”، تمكن هذه الخدمة العملاء من اجراء بحث عن تصنيف و رمز المنتجات بناء على النظام المنسق الدولي و المعتمد من قبل منظمة الجمراك العالمية World Customs Organization (WCO).

وذكر سليم بلعة، مدير مشروع انجاز في عجمان – ويب فونتين “لدى كل سلعة تمر عبر الجمارك رمزا تصنيفيا موحدا للتعريف بها حول العالم، وهو ما يعرف بنظام الترميز السلعي الموحّد للبضائع، والذي طوّرته المنظمة العالمية للجمارك. يساعد محرك البحث عبر الذكاء الاصطناعي موظفي الجمارك والتجّار والمخلصين من الحصول على رمز السلعة بسرعة وكفاءة أكبر، وهذا يعزز الدقة و جودة العمل خاصة عند التعامل مع الحجم المتنامي للتجارة الدولبة ، كما يمكّن موظفي الجمارك من التركيز على جوانب أكثر أهمية مثل إدارة المخاطر، والتدقيق اللاحق بعد الافراج ، وضمان جودة الخدمات لعملاءها. وجود هذا النظام يشابه وجود محرّك بحث جوجل خاص بقطاع التجارة العالمية، فهو يوفر منظومة تمكّن المستخدمين من البحث عن رمز اية سلعة بالاعتماد على وصفها العام او تسميتها التجارية.” يتميز النظام باعتماده على مبدأ التعلّم الآلي لتطوير نماذج مبنية من استثمار قواعد البيانات الضخمة لعمليات الاستيراد والتصدير، والتي تمتلكها مراكز التصنيف التابعة لشركة ويب فونتين.

ومن الأدوات والحلول التكنولوجية المبتكرة التي يتضمنها النظام هي أداة “ويب فونيتن فيجينWebb Executive Vision WEBB “، وهي أداة لذكاء الأعمال تعمل على تزويد دائرة الميناء والجمارك عجمان ببيانات مصوّرة Visual Dashboards لحركة التجارة العالمية في الإمارة. تعتمد هذه الأداة على البيانات الضخمة Big Data وهي تمكّن النظام من فهرسة و تحليل البيانات التي يتم جمعها خلال عمليات التخليص الجمركي، لتقديم احصائيات وتقارير بشكل بصري ومنظّم وغني بالمعلومات من خلال مجموعة من لوحات التحكّم.

وكما اشار الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي ، رئيس دائرة الميناء والجمارك عجمان الى ان “إطلاق نظام الترميز السلعي الموحّد للبضائع وأداة “ويب فونيتن فيجين” هو دليل على الجهود الدؤوبة التي تبذلها إمارة عجمان لتحقيق التحوّل الرقمي، وهي تأتي تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطبية للذكاء الاصطناعي . تمثل هذه الخطوة نقلةً نوعيةً في الممارسات المعتمدة في قطاع التجارة، فهي تساهم في تعزيز الكفاءة والدقة في التبادل التجاري حول العالم. نحن في دائرة الميناء والجمارك نؤمن بأهمية الإدارة الرقمية Data Driven management في تحسين مستوى خدماتنا و تعزيز قدرات موظفين الدائرة”

يتوفر نظام الجمارك المتكامل، والذي طوّرته شركة ويب فونتين، عبر البوابة الإلكترونية لدائرة الميناء والجمارك عجمان، وهو متاح لقطاع التجارة في الإمارة وخارجها. https://portal.apcd.gov.ae

نبذة عن ويب فونتين

توفر ويب فونتين حلولاً شمولية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التجارة وتحديثه. ونالت الشركة ثقة الحكومات حول العالم، وهي تعتمد تقنيات ثورية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين الدول من تحقيق الريادة في مستقبل التجارة.

تؤمن ويب فونتين بأهمية نقل المعرفة، وذلك من خلال فريق من الخبراء الذين يعملون على نقل خبراتهم ومعارفهم لتمكين المجتمعات المحلية والحكومات حول العالم. وتعد ويب فونتين من الشركات الرائدة في مجالها وهي تمتلك أكبر مركز للأبحاث والتطوير في هذا القطاع، وهي تعمل باستمرار على تطوير ممارسات التجارة العالمية لتربط بين الدول والحدود والأشخاص.

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