‫خلق تجربة الخمس نجوم لـ 40 سنة: قابل المصممين الذين يقودون هذا الجهد

شيكاغو، 30 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تلألأت المجوهرات وسالت الشامبانيا في باريس في احتفال شركة التصميم الداخلي بيير – إيف روشون بعيد تأسيسها السنوي الـ 40 من تقديم تصميمات الضيافة الفاخرة. وتزامن الاحتفال بالذكرى السنوية أيضا مع تقديم المؤسس ومدير التصميم العالمي بيير إيف روشون لمدراء التصميم الكبار الذين يحيون رؤياه للتصميم.

يعمل هؤلاء المتعاونون الرئيسيون في مجال التصميم معروشونمن مكاتب في باريس وشيكاغو لإنتاج تصميمات خالدة تروي قصصًا ذات مغزى وتعبر عن الجمال والراحة والأصالة. وهم معا يقودون تصميم وتنفيذ مشاريع الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي رفيعة المستوى في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

• ستيفان رينو، مهندس معماري عصري يقدم أشكالًا معاصرة إلى فندق مارتينيز كان الذي افتُتح حديثًا ومتجر بوشرون الرائد في باريس ومتحف ماندارين أورينتال موسكو الذي يتم بناؤه حاليا.

• كلير مابون، المصممة الداخلية الكلاسيكية التي لامس ذوقها الفرنسي الأنثوي فندق فور سيزونز جورج الخامس باريس، شانغريلا باريس، والدورف أستوريا بيفرلي هيلز وبننسيولا شنغهاي.

• يونكسو كيم، مصمم ديكور داخلي عصري، أثرت تربيته العالمية على برججيد سيغنتشرالسكني الفاخر في ميامي، وفندق فور سيزونز تيانجنوتجديد فندق أستوريا نيويورك الأيقوني.

• ألكسندرا بارسونز، المصممة الداخلية الكلاسيكية التي تجسر الثقافات الدولية في والدورف أستوريا الدوحة الذي سيفتتح قريبا والفيلات السكنية الفاخرة في بكين.

يقول روشون: “لا يتحقق النجاح من قِبل رجل واحد. إنه فريق. عمل كبار مديري التصميم لدينا معي لسنوات عديدة لإحياء أكثر المشاريع شهرة. أثق بهم. في بيير إيف روشون، نحن لسنا فرنسيين فقط ولسنا أميركيين فقط. نحن مزيج من العديد من الثقافات، ونحمل وجهات نظر كثيرة، وهذه هي قوتنا“.

قابل بيير إيف روشون ومعاونيه في التصميم من خلال الفيلم القصير www.pyr-design.com/news

نبذة عن شركة بيير إيف روشون

إذ تأسست في باريس في العام 1979، بيير إيف روشون هي الشركة الرائدة عالميًا في التصميم الداخلي للضيافة والبيئات السكنية الفاخرة. تخلق الشركة تجارب مريحة وأنيقة وحقيقية للممتلكات التاريخية والجديدة في جميع أنحاء العالم. يقدم منهج التصميم الفريد نتائج حائزة على جوائز للعلامات التجارية الفاخرة مثل فور سيزونز وريتز كارلتون والدورف أستوريا وفيرمونت وسانت ريجيس وبننسيلو شنغهاي وشانغريلا و سوفيتيل إنتركونتيننتال والعديد من فنادق البوتيك.

أنشأت شركة بيير إيف روشونبيئات المطاعم مع الطهاة الأكثر ابتكارية في العالم، مثل جول روشون، وألين دوكاس، وبول بوكوز، وجيرارد بوير، وجان جورج فونغرشيتين. تقومبيير إيف روشونأيضًا بتصميم الأثاث والمفروشات والسجاد والإضاءة والإكسسوارات المخصصة للمشروعات وتتعاون مع الشركات المصنعة الفاخرة العالمية لإنشاء خطوط إنتاج تجارية تباع في جميع أنحاء العالم.

تعمل استوديوهات التصميم في باريس وشيكاغو بشكل تعاوني، حيث يتم تنظيم المصممين والموظفين التقنيين في فرق مشاريع متكاملة تقدم مجموعة كاملة من خدمات التصميم بدءًا من الفكرة وحتى البناء. تعمل ريادة التصميم بشكل كامل في كل جانب من جوانب العملية مع الهدف النهائي المتمثل في تحويل أهداف العملاء التجارية والأهداف الاستراتيجية إلى حلول تصميم قيمة ودائمة.

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