‫خطاب شركة لونغي الرئيسي في قمة الطاقة المستقبلية العالمية 2020 في أبو ظبي

مؤسس ورئيس الشركة لي جنغوه تحدث عن تطور واتجاهات الطاقة المستقبلية في قمة الاستدامة المستقبلية

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — انطلقت قمة الطاقة المستقبلية العالمية 2020 في مركز المعارض الوطني في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 14 كانون الثاني/يناير، 2020 تحت شعار “إعادة التفكير في الاستهلاك العالمي، الإنتاج والاستثمار.” وإذ تستضيفه شركة مصدر للطاقة المستقبلية في أبو ظبي، ألقى الخطب الرئيسية في القمة بعض قادة الدول وأعضاء في العائلات الملكية الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض صناع القرار العالميين في شركات الطاقة المتجددة والخبراء في الصناعة من جميع أنحاء العالم.

في قمة استدامة المستقبل، ألقى لي جنغوه، مؤسس ورئيس شركة لونغي، خطابًا رئيسيًا ناقش فيه العديد من القضايا مثل تطوير الطاقة الجديدة، واتجاهات صناعة تكنولوجيا الطاقة في المستقبل، وسياسات الطاقة العالمية، والتعاون في مجال البحث والتطوير والسعي لتحقيق أفضل حلول الطاقة المتجددة.

وقال لي جنغوه: “مع تطور الاقتصاد العالمي، تلعب الطاقة النظيفة دورًا مهمًا في حياتنا اليومية. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن “الطاقة الضوئية + تخزين الطاقة” هو الحل الأمثل للطاقة في المستقبل، وقوة مؤثرة في مكافحة تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة. ومع الابتكارات التكنولوجية المستمرة، نعتقد أن الطاقة الشمسية ستصبح أكثر مصادر الطاقة اقتصادا في معظم مناطق العالم خلال 2-3 سنوات القادمة. عندما تصل التكلفة إلى التعادل، سيبدأ انتقال الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة على نطاق واسع “.

في القمة، عرضت لونغي الجيل الجديد من وحدات Hi-MO 4 عالية الكفاءة مع رقائق الـ 166 ملم M6 القياسية الجديدة في قمة ومعرض الطاقة الجديدة العالمية. تهدف لونغي إلى تسريع تطوير تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط مع أداء ممتاز لتوليد الطاقة والكفاءة العالية. شهدت استخدام شركات الكهرباء لـ Hi-MO 4 من لونغي وفورات كبيرة في تكاليف العمالة وتكاليف التشغيل، وحظيت بقبول واسع من العملاء المحليين.

أعلنت لونغي أيضًا في هذه القمة أنها اختيرت كراع وحيد لركن الطاقة الشمسية في جناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، تلتزم لونغي بتحقيق رؤيا التنمية المنخفضة الكربون من خلال تطبيق المنتجات الكهروضوئية لتحلية مياه البحر، ومعالجة الصحراء للحد من انبعاثات الكربون وتحقيق أرض سلبية لناحية الكربون.