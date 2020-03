‫خدمات هواوي موبايل تستكشف الإمكانية الأكبر لسلسلة هواوي P40

يوفر AppGallery حاليًا 18 فئة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تغطي الأخبار والشبكات الاجتماعية والفيديو والموسيقى والترفيه والألعاب، بما في ذلك مزود خدمة البحث الرائد Qwant، وألعاب الجوال Game of Thrones Beyond the Wall، والتي يمكن تنزيلها على AppGallery بدءًا بـ 3 /نيسان/أبريل.

