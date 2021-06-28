‫خبير يبدي تفاؤله بشأن صناعة الرقائق في الصين

توقع خبير أن يكون تطور صناعة الرقائق المحلية فى الصين واعدا حيث من المرتقب دخول عمليات تصنيع رقائق 28 و14 نانومتر المتقدمة مرحلة الإنتاج الضخم بنهاية هذا العام والعام المقبل على التوالى.

وصرح ون شياو جيون رئيس معهد المعلومات الإلكترونية بالمركز الصينى لتنمية صناعة المعلومات لبوابة الأخبار الصينية “هوانتشيو دوت كم” (huanqiu.com) أنه يرى علامات مشجعة أكثر فى صناعة الرقائق بالصين رغما عن التحديات التكنولوجية.

وأوضح ون أن عملية تصنيع رقائق 14 نانومتر فى البلاد قد اجتازت العديد من الصعوبات التكنولوجية مع إدخال تحسينات كبيرة على تقنيات التصنيع والتعبئة والمواد الرئيسية للمعدات، ويشير ذلك إلى أن تكنولوجيا هذه العقدة الخاصة سوف تنضج وتدخل مرحلة الإنتاج الضخم بحلول العام المقبل. وقال ون إن هذا يعنى اقتراب نهاية اعتماد الصين الكامل على سلاسل الإمدادات الخارجية.

ووفقاً للإحصاءات، فقد حققت سوق أشباه الموصلات العالمية حوالي 200 مليار دولار من المبيعات في النصف الأول من عام 2019. وشكلت عملية تصنيع رقائق 14 نانومتر 65% من تلك المبيعات حيث تستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية الراقية والحوسبة الفائقة السرعة والذكاء الاصطناعي والسيارات.

ويُعتقد أن خطوط الإنتاج لصناعة رقائق 14 نانومتر و12 نانومتر تعتبر حاسمة في صناعة أشباه الموصلات، كما أن عملية تصنيع رقائق 14 نانومتر وما فوق يمكن أن تلبي ما يقرب من 70% من طلب الصناعة على الرقائق، وتصنيع عُقد 12 نانومتر يمكنه تلبية متطلبات معظم رقائق النطاق المتوسط للجيل الخامس.

وأشار ون بتفاؤل حذر إلى أن صناعة الرقائق في الصين بالرغم من تحقيقها نتائج باهرة فيما يتعلق بعُقد 14 نانومتر، إلا أن الأطراف الفاعلة في الصناعة المحلية لا تزال بحاجة إلى اللحاق بركب الشركات العالمية العملاقة الأخرى من أجل سد الفجوة التكنولوجية، والتي كما وصفها “تدعو إلى تكريس المزيد من الوقت والاستثمار والموارد البشرية“.

وشدد ني قوانغ نان، وهو أكاديمي بالأكاديمية الصينية للهندسة، في مقابلة أجرتها معه شبكة (weiot.net)، وهي وسيلة إعلامية تركز على قطاع إنترنت الأشياء، شدد على أهمية البقاء في طليعة صناعة الرقائق المتقدمة للحاق بركب البلدان الرائدة الأخرى.

وقال نى إن المنجزات التكنولوجية الجديدة فى عُقد 28 نانومتر والأكثر تقدماً 14 نانومتر سوف ترفع الروح المعنوية فى صناعة أشباه الموصلات فى الصين وستسهل النمو فى القطاعات المتطورة مثل سيارات الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعى.

وعرض المؤتمر العالمى لأشباه الموصلات الذي اُفتتح في مدينة نانجينغ حاضرة مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين في يوم 9 يونيو من هذا العام، عرض التكنولوجيا والتطبيقات المبتكرة فى صناعة أشباه الموصلات من الداخل والخارج.

وشارك في المؤتمر قادة الصناعة مثل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، والشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، وشركة (Synopsys Inc)، وشركة (Montage Technology)، إلى جانب أكثر من 300 عارض.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة تشاينا ديلي، تشير الإحصاءات إلى أن حجم المبيعات العالمية لمنتجات أشباه الموصلات بلغ 123.1 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة قدرها 17.8% على أساس سنوي.

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