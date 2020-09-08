‫خادم هواوي فيوجن سيرفر برو 2488H V6 يجتاز اختبارات شهادة ساب هانا للأجهزة

شنجن، الصين، 8 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — اجتاز معالج هواوي الأحدث فيوجن سيرفر برو 2488H V6 اختبارات شهادة ساب آي سي سي وحاز على شهادة SAP HANA (ساب هانا) للأجهزة. وأصبح هذا المعالج الآن متضمنا في قائمة شهادات المنتجات المدمجة لساب.

وتثري هذه الشهادة تمكين نظامسابالبيئي وتوفر فرصا لأعمال جديدة لكل من العملاء وشركاء النظام البيئي.

منذ إنشاء شراكة التعاون التكنولوجي العالمية في العام 2012، تلتزم هواويوساببتعزيز نقاط قوتهما. توفر قدرات برامجسابوإمكانيات البنية التحتية لشركةهواويحلولاً فعالة وموثوقة لسوق المؤسسات وتوفر خدمات عالية الجودة للتحول الرقمي للعملاء العالميين. يعمل مركز اعتماد شركاءسابعلى تسهيل التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، ودفع عملية الابتكار المشتركة لإنتاج خدمات شاملة للعملاء والشركاء.

تتوفر نتيجة شهادة “ساب هانا” الخاصة بـجهاز هواوي فيوجن سيرفر برو 2488H V6 على موقع ساب الرسمي هنا: https://www.sap.com/dmc/exp/ 2014-09-02-hana-hardware/enEN/ appliances.html?textsearch= 2488H+V6#categories=certified& search=2488H%20V6&recordid= 2352