‫حملة تواصل مؤسسة “ألايت” الصحية لكوفيد-19 “بأيدينا” تصل إلى 100 مليون شخص في العالم

منيابوليس، 10 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تتشرف مؤسسة ألايت ( Alight )، التي كانت تُعرف سابقا باللجنة الأميركية للاجئين، بالإعلان عن أن حملتها “بأيدينا” IN OUR HANDS قد وصلت رسميا إلى 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. تم إطلاق الحملة، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع IDEO.org، في منتصف شهر نيسان/أبريل حين كانت جائحة كوفيد 19 تتصاعد عالميًا مع أن ملايين الناس لم تكن قد سمعت بالفيروس من قبل. حملة “بأيدينا” تم تطويرها لمشاركة الرسائل الصحية والوقائية ذات الحجم الصغير والإيجابي، مع التركيز على نسف الخرافات السائدة والمعلومات الخاطئة حول كوفيد 19. وما بدأ كجهد في 19 دولة تقدم “ألايت” خدماتها فيها، تمت ترجمته منذ ذلك الحين إلى أكثر من 40 لغة وتم توسيعه للحصول على معلومات منقذة للحياة للمجتمعات المهمشة والنائية في 86 دولة مختلفة.

