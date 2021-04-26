‫حل شركة ثيتا راي الرائد في الصناعة لمكافحة غسيل الأموال للمدفوعات عبر الحدود أصبح على الشبكة السحابية الآن

نيويورك ولندن وتل أبيب، إسرائيل، 26 نيسان/أبريل 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ثيتا راي ThetaRay، المزود الرائد لتحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم أن حل (مكافحة غسيل الأموال) للمدفوعات عبر الحدود بات متوفرا الآن كخدمة قائمة على السحابة. يحمي العرض الحيادي لناحية الشبكات السحابية البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات المدفوعات وشركات البنية التحتية للمدفوعات من مخططات غسيل الأموال المعقدة المخفية في المعاملات عبر الحدود، ويقلل التكلفة الإجمالية للملكية، ويوفر القدرة على زيادة الإيرادات بسرعة، ويقصر الوقت إلى القيمة من أكثر من 6 أشهر إلى أيام.

حتى العام 2019، كانت معظم المؤسسات المالية قد اتخذت خطواتها المبدئية الأولى فقط في الحوسبة السحابية، ونادرًا ما كانت تستضيف حلول مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، ومع ظهور كوفيد-19، أصبحت الأنظمة المستندة إلى السحابة حاسمة في محور العمل عن بُعد، وأصبحت فوائد هذه الحلول أكثر وضوحًا في ما يتعلق بحالة استخدام حلول مكافحة غسيل الأموال. نتيجة لذلك، أطلقت ثيتا راي الخدمة الأولى والوحيدة المستندة إلى السحابة التي تحلل حركة الأموال SWIFT ومؤشرات المخاطر وبيانات العميل / الدافع / المستفيد لاكتشاف الحالات الشاذة التي تشير إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى عبر مسارات المعاملات المعقدة عبر الحدود. وهو يعتمد على نوع خاص من التعلم الآلي يسمى “الحدس الاصطناعي” artificial intuition الذي يمكنه محاكاة الحدس البشري ومشاعر الحدس، وهو متاح لجميع شبكات السحابة العامة والخاصة، بما في ذلك Azure و Google و AWS و IBM Cloud وغيرها الكثير.

تطرح حلول مكافحة غسل الأموال التقليدية في الموقع العديد من التحديات التي تجعلها غير مناسبة للمدفوعات عبر الحدود. فهي تتطلب 6-12 شهرًا لبدء الإنتاج، وهي غير قادرة على اكتشاف المخططات الإجرامية غير المرئية سابقًا، كما أنها غير فعالة بالنسبة للبنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم وشركات التكنولوجيا المالية التي لديها موارد داخلية محدودة. في المقابل، يمكن تشغيل حل ثيتا راي السحابي في غضون أيام، وهو قادر على كشف حتى أحدث التهديدات وأكثرها تعقيدًا، ويتطلب الحد الأدنى من الموارد الإضافية وعدم وجود أجهزة.

وقال مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ثيتا راي: “يتبنى عملاؤنا بشكل متزايد الحلول المستندة إلى السحابة نظرًا لاستقرارها وأمانها.” “تعمل خدمتنا السحابية القابلة للتوسيع بالكامل على تسريع الوقت المستغرق في تحقيق القيمة، وتقليل تكلفة الاستحواذ، وتمكين الشركات من زيادة الإيرادات بسرعة. وهي تمكن نظام المدفوعات من التمتع بالمزايا التشغيلية طويلة الأجل للمعاملات الآمنة عبر الحدود دون الحاجة إلى القلق حول صيانة البنية التحتية الإضافية “.

حول ثيتا راي:

يسمح حل ثيتا راي الرائد، المستند إلى “الحدس الاصطناعي”، للبنوك بتوسيع فرص أعمالها من خلال تحقيق مراقبة مدفوعات آمنة وموثوقة عبر الحدود. تقنية ثيتا راي هي الحل الوحيد الشامل الذي يستخدم الحدس الاصطناعي لتكامل البيانات وفرز التنبيهات. من خلال تكامل البيانات المبتكر المثبت وصولا إلى تشخيص التنبيهات الدقة، يزيد حل ثيتا راي من قدرات الكشف لكل من البيانات الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف، ويتضمن تصنيفات وتقييمات التحليلات المتقدمة، كل ذلك في منصة واحدة. تستفيد المؤسسات المالية التي تعتمد على أنظمة بيئية معقدة ومتغايرة بشكل كبير من معدلات ثيتا راي المنخفضة التشخيص الإيجابي الخاطئ التي لا مثيل لها.