‫حل شبكات مراكز البيانات فائقة التقارب “CloudFabric 3.0” من هواوي يفوز بجائزة فروست آند سوليفان للريادة التكنولوجية العالمية لعام 2021

شينزين، الصين، 27 أغسطس 2021 — /PRNewswire/ فاز مؤخرًا حل شبكات مراكز البيانات فائقة التقارب “CloudFabric 3.0” من هواوي بجائزة فروست آند سوليفان للريادة التكنولوجية العالمية لعام 2021 بسبب أدائه منقطع النظير وأحدث التقنيات الخاصة به. وتعكس الجائزة الابتكار المتميز للحل في نظر شركة فروست آند سوليفان.

مع اكتساب التحول الرقمي زخمًا، تسعى الشركات إلى شبكات مراكز البيانات التي يمكنها توفير قوة حوسبة أعلى وبالتالي تعزيز ابتكاراتها وقدرتها التنافسية. لكن هذا ليس سهلاً كما يبدو للوهلة الأولى. شبكات مراكز البيانات التقليدية معرضة لفقدان الحِزَم، ويمكن لمعدل فقدان الحِزَم بنسبة 0.1٪ فقط أن يقلل من قوة الحوسبة بنسبة 50٪. إنها قضية واسعة الانتشار تعيق ابتكار الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أساليب التشغيل والصيانة (O&M) شبه المؤتمتة القائمة على الشبكات التقليدية المحددة بالبرمجيات (SDN) غير عملية تدريجيًا، حيث تستمر مراكز بيانات الشركات في توسيع نطاق الخدمات ونشرها بسرعة أعلى. علاوة على ذلك، تفرض سيناريوهات الخدمة المتزايدة متطلبات عالية بشكل متزايد على انفتاح الشبكة وإمكانيات الشبكة كخدمة (NaaS).

قال ليون وانغ، رئيس مجال شبكة مراكز البيانات في هواوي، “من أجل تسريع تدفق البيانات وتحسين قوة الحوسبة، استثمرت هواوي باستمرار في الأبحاث المتعلقة بشبكات إيثرنت التي تتسم بعدم فقدان البيانات وشبكات الإدارة الذاتية، وحققت الكثير من الإنجازات، بما في ذلك إيثرنت التي تتسم بعدم فقدان البيانات نهائيًا، والإدارة المؤتمتة لدورة الحياة الكاملة، و NaaS لجميع السيناريوهات. إن هذه الإنجازات تحظى بتقدير كبير من قِبَل الصناعة”. “لقد كان شرفًا عظيمًا أن أرى حل شبكات مراكز البيانات فائقة التقارب من هواوي يفوز بهذه الجائزة. وفي المستقبل، سنواصل اتباع النهج الذي يركز على العملاء والاستثمار في الابتكار التكنولوجي من أجل الحفاظ على ريادتنا العالمية وخلق المزيد من القيمة لعملائنا”.

للتوضيح، يمكن أن يؤدي حل شبكات مراكز البيانات فائقة التقارب “CloudFabric 3.0” من هواوي إلى زيادة تدفق البيانات وكفاءة المعالجة وإطلاق العنان بالكامل لقوة الحوسبة الكامنة لمراكز البيانات بفضل عوامل المفاضلة التالية.

شبكات الإيثرنت التي تتسم بعدم فقدان البيانات نهائيًا: شبكات الإيثرنت معرضة في الأصل لفقدان حِزَم البيانات، وهو الأمر الذي لم يتم حله لمدة 40 عامًا. وللتغلب على هذا، ابتكرت هواوي خوارزمية iLossless المبتكرة التي تتيح التحكم الدقيق في السرعة في الوقت الحقيقي، مما يقضي على الاعتماد الكبير على خبرة الخبراء. وتضمن الخوارزمية عدم فقدان أي حزمة بيانات على شبكة الإيثرنت وتساعد على إطلاق 100٪ من قوة الحوسبة.

شبكات الإيثرنت معرضة في الأصل لفقدان حِزَم البيانات، وهو الأمر الذي لم يتم حله لمدة 40 عامًا. وللتغلب على هذا، ابتكرت هواوي خوارزمية المبتكرة التي تتيح التحكم الدقيق في السرعة في الوقت الحقيقي، مما يقضي على الاعتماد الكبير على خبرة الخبراء. وتضمن الخوارزمية عدم فقدان أي حزمة بيانات على شبكة الإيثرنت وتساعد على إطلاق 100٪ من قوة الحوسبة. إدارة مؤتمتة لدورة الحياة الكاملة: يتيح حل CloudFabric 3.0 من هواوي أول شبكة إدارة ذاتية L3 في الصناعة تتبنى تقنيات التوأم الرقمي، والرسم البياني المعرفي، وتقنيات نمذجة البيانات الضخمة، من أجل إدارة الشبكة. وتشمل الفوائد الناتجة توفير الخدمة في ثوانٍ، وتحديد موقع الخطأ في دقائق، والاكتشاف الاستباقي لـ 90٪ من مخاطر الشبكة.

يتيح حل من هواوي أول شبكة إدارة ذاتية في الصناعة تتبنى تقنيات التوأم الرقمي، والرسم البياني المعرفي، وتقنيات نمذجة البيانات الضخمة، من أجل إدارة الشبكة. وتشمل الفوائد الناتجة توفير الخدمة في ثوانٍ، وتحديد موقع الخطأ في دقائق، والاكتشاف الاستباقي لـ 90٪ من مخاطر الشبكة. NaaS لجميع السيناريوهات: يُوحِّد حل CloudFabric 3.0 من هواوي نموذج عنصر الشبكة ( NE ) ويُوفِّر أكثر من 1000 نوع من واجهات برمجة تطبيقات الشبكة ( APIs) ، وإدارة مركزية للأجهزة متعددة البائعين، وتنسيق الشبكات متعددة السحابة لأول مرة. كما يؤدي هذا أيضًا إلى خفض مدة نشر الشبكات الغير متجانسة عبر السحابة من أشهر إلى أيام، وخفض فترة توفير الخدمة من عدة أشهر إلى أسبوع واحد فقط.

تم نشر حل شبكات مراكز البيانات فائقة التقارب من هواوي من قِبَل أكثر من 12000 شركة في أكثر من 140 دولة ومنطقة، مما يعزز النجاح للعملاء في مختلف القطاعات، وخاصة المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الإنترنت (ISPs)، ومقدمي الخدمات السحابية، وشركات الاتصالات. يضع هذا النجاح العالمي أساسًا قويًا للحوسبة من أجل الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي للشركات.

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