‫حلول متطورة للتحديات العالمية 2020: مركز جامعة آي إي الإسبانية في أفريقيا يعلن عن مجموعة المبتكرين الاجتماعيين

مدريد, 7 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — أطلق مركز جامعة آي إي أفريقيا IE Africa Center (جامعة آي إي، IE University إسبانيا) النسخة الثانية من برنامجه المتميز “مراجعة المبتكرين الاجتماعيين” Social Innovators Retreat، بالشراكة مع مركز ليغاتوم للتنمية والريادة في جامعة أم آي تي الأميركية (The Legatum Center for Development and Entrepreneurship at MIT). تم تصميم البرنامج لانتاج توليد معرفي فريد وتبادل الخبرات الفكرية بين أحدث المبتكرين الاجتماعيين في إفريقيا، الذين قد تكون مناهجهم الجديدة حلا للمشكلات المنهجية و بمثابة نماذج يقتدي بها العالم. يتم الانضمام للبرنامج على أساس الدعوة فقط وتم تشكيله بناءً على ترشيحات من مجموعة “مبتكرو أشوكا للمساعي العامة”، ومؤسسة فورد، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ووكالوا، (مركز الابتكار العالمي للسياحة.)

وقالت فيليسيا أبينتينغ، رئيسة مركز آي إي أفريقيا: “نعتقد أن المساهمات الفكرية والمادية لأفريقيا وشعبها ليست فقط أساسية للعالم الحديث كما هو الوضع اليوم، ولكنها ضرورية لبناء مستقبل أفضل للعالم. البرنامج يسمح لنا بجمع بعض هذه الأصوات الرائدة معًا. لا يمكننا الانتظار للتعلم منهم والنمو معهم.”

من خلال العمل مع أعضاء هيئة التدريس من ثلاث قارات، سيتم تقديم المحتوى افتراضيًا وجه لوجه لتحفيز الأفكار المعقدة من مختلف الشركاء وأعضاء هيئة التدريس وتحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ. هدف برنامج المراجعة هو استخدام أفضل الممارسات الرائدة من التطوير التنفيذي وقياس التأثير وفلسفة الإدارة لتقديم رؤى ووجهات نظر جديدة يمكن من خلالها توسيع نطاق تأثير المشاركين عبر الأنظمة المختلفة.

وقالت دينا شريف، المديرة التنفيذية لمركز ليغاتوم للتنمية وريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “في مركز ليغاتوم للتنمية وريادة الأعمال، نؤمن بأن ريادة الأعمال والابتكار هما طريقان مهمان لتحقيق الازدهار المستدام والشامل. وأفريقيا هي في صميم تركيزنا، ولهذا السبب نحن متحمسون لأن نكون جزءًا لا يتجزأ من مجموعة المبتكرين الاجتماعيين لمركز آي إيه أفريقيا.”

يتم تقسيم مجموعة المشاركين فيها بالتساوي 50/50 ما بين الرجال والنساء ويتكون حضورها من اثني عشر مشاركًا من دول مصر وغانا وكينيا وليبيريا ونيجيريا وناميبيا. للحصول على قائمة كاملة بالمشاركين وشركاتهم، يرجى الاطلاع أدناه.

فرح عمارة من”فريش سورس” FreshSource من مصر. تعمل مؤسسة فريش سورس على سد الفجوات في مجال الأمن الغذائي، ومعالجة فقدان الغذاء وتمكين المزارعين من خلال ربطهم بالأسواق الحديثة.

عمر رمضان من “في الخدمة” FilKhedma من مصر. تقدم”في الخدمة”خدمات منزلية عالية الجودة وموثوقة بأسعار محددة مسبقًا ومن خلال موفري خدمات متحقق من خلفيتهم الشخصية. وهذه المؤسسة هي أكبر سوق للخدمات المنزلية في مصر.

ريجينا هونومن شركة سورونكو سوليوشنز Soronko Solutions من غانا. تعمل شركة سورونكو سوليوشنزعلى إدخال النساء والفتيات في غانا إلى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تزويدهن بالقدوة والأدوات لتغيير دورهن من مستهلكات إلى مبتكرات للتكنولوجيا.

موثوري كنيامو، من شركة ترامب للسفر العالمي المحدودة Turnup.Travel Global Ltd من كينيا. تنظم ترامب للسفر رحلات مخصصة وحملات تسويق لوجهات الحرف اليدوية وتساعد العلامات التجارية على الاستفادة من الخبرات الفريدة للوصول إلى شرائح المستهلكين المتخصصة من خلال باقات السفر المبتكرة.

لجيوما نادكوي إيغورونومن شركة “بابز فود” Bubez Foods من نيجيريا. بابز فود هي شركة تنافسية لتجهيز الأغذية وتغليفها في نيجيريا بهدف أن تصبح واحدة من مؤسسات الأغذية الرائدة في إفريقيا وتأسيس حضور قوي للعلامة التجارية في جميع أنحاء العالم.

أنجيلا نزيوكيمن شركة سوكواتش Sokowatch من كينيا. سوكواتش تحدث ثورة في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية من خلال ربط المتاجر الصغيرة بالاقتصاد الرقمي.

أولواسون أيوديجي أوسووبيمن منظمة الوقوف لإنهاء الاغتصاب Stand to End Rape في نيجيريا. “الوقوف لإنهاء الاغتصاب”هي منظمة مناصرة يقودها الشباب تعمل على النهوض بحقوق المرأة، وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتقديم الدعم للضحايا وتغيير تصورات المجتمع تجاه العنف الجنسي في نيجيريا.

أجيبيد أوغونبيمن من بي بي أل نيجيريا المحدودة BPL Nigeria Ltd من نيجيريا. بي بي أل هي شركة صديقة للبيئة تعمل في ميدان إعادة تدوير بطاريات الرصاص. وهي واحدة من أكبر مصدري الرصاص النقي في إفريقيا.

نكيرو أوكباريكيمن مزارع إنفايرو غرو Enviro Gro Farms من نيجيريا. تهدفمزارع إنفايرو غرو إلى إنتاج خضروات عالية الجودة للسوق النيجيري. كما أنها تعمل مع صغار المزارعين لتحسين إنتاجهم وتوفير وصول موثوق إلى الأسواق المحلية والعالمية.

عمر هجرس من تريلا Trella من مصر. تريلا هي منصة تربط الشاحنين بالناقلين. تقدمتريلاخدمات وتقنيات لتمكين السائقين وتحسين كفاءتهم وزيادة أرباحهم واستخدامهم بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

نعومي سولانكي من مبادرة الرعاية الصحية المجتمعية من ليبيريا. تضمنالمنظمةلجميع النساء اللواتي يستجبن للاحتياجات الإنسانية في مجتمعاتهن مساحة للمشاركة في الدعوة الجماعية والاستجابة في ليبيريا.

ماريتا والثر من “إيبايكس لأفريقيا”Ebikes4Africa من ناميبيا. إيبايكسهي مؤسسة اجتماعية متخصصة في التنقل الكهربائي وأنظمة إعادة الشحن بالطاقة الشمسية. وهي توفر دراجات كهربائية وتوفر لمناطق خارج الشبكة الكهربائية مراكز تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مصدر طاقة أكثر استدامة.

