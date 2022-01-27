‫حفاوة عالمية بشاحنة “جريت وول باور” تقديرًا لأدائها المتميّز

الميزات الرئيسية لشاحنة جريت وول باور

تُعدّ شاحنة جريت وول باور أحد الموديلات الفاخرة الذكية من شاحنات جريت وول موتورز. فبإمكانها تلبية احتياجات المستخدم في مختلف الظروف من خلال التكامل التام بين الأداء القوي على الطرق الوعرة والسعة التحميلية الكبيرة والقيادة الذكية.

وفيما يتعلق بالقدرة، تعمل جريت وول باور بمحرّك 2.0T عالي الطاقة وناقل حركة ZF 8AT، وهو ما يوفر نظام دفع رباعي ذكي وتروس تفاضلية للمحور الخلفي. وتوجد أربعة أنماط لقيادة هذه الشاحنة، وهي القياسي، والموفر للوقود، والرياضي، ووضع 4L لتخطي العوائق الصعبة، والتي تمكن المستخدمين من الاختيار من بين أنماط القيادة المختلفة في حياتهم اليومية. ويضفي الأداء القوى على هذه الشاحنة أداءً ممتازًا على الطرق الوعرة، وهو ما يزود السائقين بقدرة أكبر يمكن الاعتماد عليها عند قيادة الشاحنة على طرق وعرة أو في ظروف معقدة. وفي حالة قيادة الشاحنة على طرق غير ممهدة أو في حالة تعطلها بسبب الوحل، يمكن للسائق بكل بساطة تغيير نمط القيادة إلى وضع 4L لتفعيل وظيفة مكبّر عزم الدوران عند السرعات المنخفضة لضمان استقرار حركة الشاحنة.

وفيما يتعلق بالقيادة الذكية، يتميز هذا الموديل بالعديد من الميزات الذكية المساعدة التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة، وتحديدًا في السوق الأسترالي، مثل: نظام الفرملة التلقائية الطارئة (AEB)، ونظام المساعدة في الحفاظ على حارة السير (LKA)، وغير ذلك. وبواسطة نظام الفرملة التلقائية الطارئة تحديدًا يمكن التحكم التلقائي في إيقاف الشاحنة، في حالة الطوارئ أو في حالة وجود الشاحنة على مسافة غير آمنة من المركبات أو الأشخاص، لمساعدة السائق على تفادي حوادث الاصطدام أو التقليل منها.

وقد بدأت شركة جريت وول موتورز في بيع شاحنات جريت وول باور في عام 2021 في أكثر من 50 بلدًا وإقليميًا، من بينها أستراليا، وتشيلي، وروسيا، وجنوب إفريقيا، ومصر، والشرق الأوسط، ولاوس. وقد حظيت الشاحنة بحفاوة كبيرة وتقدير من وسائل الإعلام والمستخدمين على حد سواء نظرًا لما تتمتع به من أداء ممتاز وأنظمة سلامة ذكية.

وفي تقريرها عن الشاحنة باور بعد اختبارها، ذكرت Carsales، وهي إحدى وسائل الإعلام الأسترالية الموثوقة المتخصصة في قطاع السيارات، أنّ: “جريت وول باور ستحدث نقلة في سوق الشاحنات الأسترالي”. وفي اختبار البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة “A-NCAP”، كانت جريت وول باور من بين الشاحنات الحاصلة على شهادة معايير السلامة ذات الخمسة نجوم، حيث اجتازت اختبارات الصدمات الجانبية من جانب السائق ومن الجانب الآخر (في وجود ركاب بالغين وأطفال) وحصلت على نقاط الاختبار كاملة، بالإضافة إلى اجتيازها الاختبار الوظيفي لأنظمة المحافظة على حارة السير. وقد أعرب المدون الروسي “إيكو موسكفي” عن تقديره للشاحنة جريت وول باور عقب انتهائه من اختبار قيادتها، معلقًا بقوله أنّ هذه الشاحنة تناسب تمامًا ظروف القيادة المختلفة، وذلك بفضل أدائها القوي وقدرتها العالية.

وإثراءً لمنتجاتها في الأسواق العالمية ولمنح مستخدميها تجارب قيادة أكثر تنوعًا؛ بدأت شركة جريت وول موتورز في بيع موديلات من الشاحنة باور، مثل Jingang (كينج كونج)، وHuo (ساخن أو نار)، وHeidan (الرصاصة السوداء)، وLvzhuang (إصدار السفر)، وJiche (إصدار راكبي الدراجة النارية).