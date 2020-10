‫حصلت مستشفيات أبولو إنتربرايزز المحدودة على اعتراف “الرعاية الصحية الرقمية من كلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية 2020”

تشيناي، الهند وآن آربر، ميشيغان، 13 أكتوبر 2020/PRNewswire/ — يسر كلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية (CHIME) الإعلان أن مستشفيات أبولو إنتربرايزز المحدودة (Apollo Hospitals Enterprise Ltd.) حصلت على جائزة الرعاية الصحية الرقمية من كلية التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية لعام 2020 (CHIME Digital Health Most Wired) كمستوى 8 معتمد، والذي يعترف بفعالية تطبيق التقنيات الأساسية والمتقدمة في البرامج السريرية والتجارية لتحسين الصحة والرعاية في المجتمعات.

