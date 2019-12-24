‫حشود ضخمة من 400 ألف متفرج يبدون انبهارهم في مهرجان مدل بيست (MDL Beast Festival) الذي حطم الأرقام القياسية – وهز أرجاء الرياض على مدار ثلاثة أيام لا تنسى

حصول مهرجان مدل بيست أكبر مهرجان للموسيقى والفنون والثقافة استضافته المملكة في تاريخها على الإطلاق على شهادة موسوعة غينيس العالمية كأطول مسرح مؤقت في العالم

الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 ديسمبر 2019 /PRNewswire/ — شهد مهرجان مدل بيست انطلاق المملكة العربية السعودية في عنان سماء المهرجانات الدولية في مشهدٍ مهيب مع قدوم 400 ألف متفرج إلى موقع الحدث من أجل الترفيه والاستمتاع من خلال خمسة مسارح فريدة من نوعها وخمس مقاطعات شملت آرت بيست (Art Beast) (للعروض) ومدل تاون (MDL Town) (للمأكولات والمشروبات) وريتال ثيرابي (Retail Therapy) (للأزياء).

وقد صرح صاحب السعادة السيد تركي عبد المحسن آل الشيخ (Turki Abdulmohsen Al-AlSheikh) رئيس الهيئة العامة للترفيه قائلاً: ما شهده آلاف البشر هنا على مدار الأيام الثلاثة الماضية هو أول ما نطمح إليه في أن يكون لدينا العديد من التجارب الثقافية والفنية والترفيهية التي تُقام على نطاق كبير وتزين سماء هذه الدولة العظيمة الغنية بتراثها وثقافتها وإمكانياتها، ونحن نعرض أنفسنا بصورة أكبر على العالم ونحن ندعو الآخرين للقدوم وتجربة ما تقدمه المملكة العربية السعودية. نحن فخورون للغاية لأننا استطعنا جذب أفضل المواهب الفنية والعالمية إلى الرياض، قلب المملكة العربية السعودية، ونحن شغوفون للغاية لكي نطلعكم على الخطوات التالية التي تنتظر المملكة ومهرجان مدل بيست… شاهدوا هذه المساحة.

الموسيقى

على خشبة مسرح بيغ بيست (Big Beast) استمتعت حشود من الجماهير يزيد عددها عن 45000 متفرج بأكثر العروض إبهاراً من مجموعة غير مسبوقة من مشاهير النجوم من جميع أنحاء العالم ومنهم مارتن غاريكس (Martin Garrix)، وديفيد غوتا (David Guetta|)، وجيه بالفين (J Balvin)، وفرقة أفروجاك (Afrojack)، و مونستا إكس (Monsta X)، وريهاب (R3hab)، وسالفاتور غاناتشي (Salvatore Ganacci)، وستيف أكوي (Steve Aoki)، وسباستيان أنغروسو (Sebastian Ingrosso)، الذين قدموا عروضهم الموسيقية إلى جوار أفضل عارفي إي دي إم دي جي (EDM DJs) ومنهم كوزمي كات (Cosmicat)، ودي جي بالو (DJ Baloo)، وفينيل مود (Vinyl Mode) وديش داش (Dish Dash).

وقد علق ريهاب قائلاً: ما أعجبني في هذا المهرجان هو أنه مختلف تماماً – إنه انصهار تام. فهو يضم بعض الفنانين العرب والكثير من فناني الدي جي العالميين وقد كان أدائهم جميعاً رائع بالفعل. واعتقد أنه مهرجان مميز للغاية، وأنني لم أرَ مثل هذا من قبل على الإطلاق.

وقد قال أعضاء فرقة مونستا إكس الموسيقية: نحن متحمسون لغاية لأن نكون في مهرجان مدل بيست، كفرقة كورية لموسيقى البوب تقدِّم عروضها على خشبة مسرح بيغ بيست الرئيسية في المملكة العربية السعودية! فهذا المهرجان أكبر بكثير من كونه مهرجان موسيقي، لأننا نشعر أنه فرصة عظيمة أخرى لأن نتواصل جميعاً مع العالم كواحد. وقد انبهرنا بالدعم الهائل الذي نحصل عليه من مون بيبي (monbebe) وسوف نواصل العمل بجد واجتهاد من أجل عرض موسيقانا في جميع أنحاء العالم.

وقد وقف ستيف أكوي إلى جوار تمثال بيز أكوي (PizzAoki) الذي صنع ل خصيصاً للقاء المعجبين والاستمتاع بتناول شريحة بيتزا. وبنفس طريقته المعتادة قام أكوي بإلقاء عشر كعكات على الجمهور خلال عرض الدي جيه المفعم بالطاقة الخاص به قبل أن يلتقي مع جيه بالفين ومونستا إكس على خشبة المسرح لتقديم عروض خاصة مميزة.

مدل بيست إكس بي (MDL Beast XP)

واصل رواد المهرجان المحليين والدوليين التجمع في منطقة مدل بيست إكس بي (MDL Beast XP)، التي استضافت على موقعها ستوديو الإنتاج الموسيقي الخاص بها، وتطلعت للمستقبل من خلال تشجيع الجيل الجديد من السعوديين على تجربة الصوت والاقتراب من الموسيقى.

الفنون

خلال المهرجان قدمت 22 فرقة من جميع أنحاء العالم عروضها الموسيقية التي أذهلت العقول تماماً، بينما شاهد الجمهور جمال بسنام واحد طولها 40 قدم تقدِّم عروضها بين حشود الجماهير. وقد كان هذا بمثابة مزيج رائع بين الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة هذا المزيج الرائع هو ما قدمته برامج الفنون في مهرجان مدل بيست.

وقد علَّق أحد كبار ضيوف المهرجان قائلاً: إنها المرة الأولى فعلاً التي أتمكن فيها من رؤية هذا العدد الضخم من المواهب وهذا الترفيه في السعودية، خصوصاً من هذه النوعية ذات الجودة الراقية المذهلة التي شهدناها على مدار 72 ساعة مضت. مع كل هذه الفرق الدولية التي قدمت إلينا جواً من أجل تقديم عروضها، وقد كانت هذه تجربة مميزة بالفعل. فقد شهدنا بالفعل تغيراً كبيراً في هذا البلد – ونحن نعلم أن هذا لن يحدث بين عشيةٍ وضحاها، إلا أن مهرجان مدل بيست قد لعب دوراً كبيراً في المرحلة القادمة لهذا البلد.

وقد صرح المخرج المبدع لمهرجان مدل بيست جون راش (John Rash) قائلاً: ما حققه الفريق هنا في السعودية فاق حتى أكثر أحلامي جموحاً ونقل رؤية عالمية لمهرجان من الطراز العالمي والارتقاء به إلى مستوى جديد تماماً بكل التفاصيل التي يمكن تخيلها. وقد كان ليَّ الشرف لأن أكون جزءً من هذه اللحظة التاريخية الفارقة والهائلة ليس في تاريخ السعودية وحسب وإنما للمهرجانات الدولية من الآن فصاعداً. شاهدوا هذه المساحة. فسوف يعود مهرجان البيست لكم!

ملحوظات للمحررين:

كافة المحتويات متاحة للتنزيل من مدل بيست ميديا هاوس (MDL Beast Media House):

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