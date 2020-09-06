‫”حديد الإمارات” تختار “الاتحاد لائتمان الصادرات” كشريك جديد لتوفير التأمين اللازم لائتمان صادرات الشركة

– حديد الإمارات ترسي العقد على شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وفق إجراءات المشتريات والمناقصات المعتمدة

– يمكن لحديد الإمارات من خلال بوليصة تأمين الائتمان التجاري الجديدة الحصول على تمويلات أكبر من البنوك لدعم صادراتها العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — عيّنت حديد الإمارات، الشركة الرائدة والمصنّع المتكامل لإنتاج الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، لحماية ائتمان صادراتها العالمية.

وقد وقعت شركة حديد الإمارات عقد بوليصة حماية الائتمان التجاري مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف حماية شركة حديد الإمارات من أي مخاطر تجارية متعلقة بعملائها مثل الإفلاس أو التخلف عن السداد أو أي مخاطر سياسية. وبموجب هذا التعاون، ستتيح بوليصة حماية الائتمان التجاري لحديد الإمارات سهولة الحصول على تمويلات أكبر من البنوك لدعم صادراتها العالمية.

وتأكيداً على التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز الصادرات الإماراتية المتنوعة، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة: “سعيدون بهذا القرار التي اتخذته شركة حديد الإمارات والذي يبرهن على المستوى المتميز للحلول المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. كما يؤكد دعمنا لشركة حديد الإمارات التزامنا بحماية الصادرات الإماراتية وتعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالمية. ومن خلال تعزيز صادرات شركة حديد الإمارات، فإننا نساهم في تسريع التنويع الاقتصادي الوطني أيضًا.”

وأضاف: “نحن نؤمن بأن إعادة فتح الحدود أمام التجارة الدولية عقب الإغلاق الناجم عن جائحة كورونا سيتيح فرصًا هائلة التي يمكن لشركات مثل حديد الإمارات استكشافها والاستفادة منها في ظل هذا العالم الجديد. ونحن هنا لتوفير الحماية الائتمانية اللازمة لحديد الإمارات لكي يتسنى للشركة استئناف عملياتها بشكل كامل والمضي قدما في تنفيذ خطط مبيعاتها.”

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية بين حديد الإمارات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تعكس مدى اهتمام الشركات الوطنية وحرصها على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني بشكل عام.”

وأضاف الرميثي: “بفضل سياساتها المرنة والمتينة نجحت حديد الإمارات في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة على مستوى العالم، مما ساهم في تعزيز المكانة الرفيعة لدولة الإمارات، والحفاظ على ريادتها في مجال الإنتاج المتزايد لمنتجات الحديد بجودة ومواصفات ومقاييس عالية ومتطابقة مع كافة المعايير الدولية. وسوف يوفر هذا التعاون الهام مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الحماية اللازمة لصادرتنا من المخاطر التجارية المحتملة.”

ومن خلال قاعدة البيانات الواسعة التي تمتلكها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تضم ما يزيد عن 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم، يمكن لشركة حديد الإمارات بحث الخيارات المتاحة أمامها للعمل مع موردين آخرين في حال انقطاع سلاسل التوريد الحالية، وبالتالي ضمان استدامة أعمالها في الأسواق الدولية.

نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

تتبنى الاتحاد لائتمان الصادرات تزويد الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالحلول التي تلبي أهدافها على الصعيدين المحلي والدولي، كما تبني الشركة منصة شاملة للشراكات الاستراتيجية عبر الحكومة، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، والوسطاء، والبنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات الإقليمية والدولية، والحكومات، ووكالات ترويج التجارة بالإضافة إلى المنظمات العالمية المعنية بالتنمية الاقتصادية.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA– )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني”. هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

نبذة عن شركة حديد الإمارات :

حديد الإمارات إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتكاملة في إنتاج الحديد والصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها. وتنضم حديد الإمارات، التابعة لشركة “صناعات”، إلى محفظة شركات “القابضة” (ADQ)، إحدى اكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست حديد الإمارات عام 1998، وتسخر الشركة أحدث التقنيات المبتكرة والمتطورة في مصانع الدرفلة، كما أنها تزود الأسواق المحلية والعالمية بمنتجات نهائية عالية الجودة، بما فيها حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد، والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية.

وتعد حديد الإمارات أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، باستثناء بعض الشركات المصنعة في أمريكا الشمالية. وتلعب الشركة دورًا رياديًا في بناء مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المساهمة الفاعلة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ومئوية الإمارات 2071، عبر تنويع الاقتصاد ورفد الأسواق المحلية بمنتجات ذات مواصفات عالية، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للكوادر الوطنية الموهوبة.

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