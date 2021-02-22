‫حاسبVAIO®Z المحمول الجديد، تصميم أخف وزنًا وأكثر متانة

طرازVAIO®، أول[1]حاسب محمول بمحيط مصنوع من ألياف الكربون على مستوى العالم

تطلق شركة VAIO اليابانية، إحدى رواد التقنية الإبداعية، أول حاسب محمول مُقولب من ألياف الكربون بتقنية ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم.

تولت شركة VAIO هندسته بما تتمتع به من أداء فائق لتيُسر الحوسبة المحمولة بأكثر ما يكون

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach –22فبراير 2021–شغلت شركة VAIO®المرتبة الأولى على مستوى العالم بنجاحها في الإنتاج واسع النطاق لحاسب محمول مُقولب من ألياف الكربون بتقنية ثلاثية الأبعاد مستخدمةً في ذلك ألياف الكربون أحادية الاتجاه. ولقد استخدمت في ذلك تقنية لم تُستخدم من قبل إلا في صناعة سيارات السباق، حيث إن ألياف الكربون المقولبة تجعل الحاسب المحمول VAIO®Z أخف وزنًا ليكون أقل من كيلوجرام واحد. كما يمنحكحاسبVAIO®Z المحمول صلابة استثنائية بما يتمتع به من حماية محيطة من ألياف الكربون، إضافة إلى شحنه فائق السرعة على نحو غير مسبوق. في الواقع، يتمتع VAIO®Z بنفس سرعة المعالجة الفائقة التي لا توجد إلا في الحواسيب الشخصية للمجالات الأكثر تطلبًا.

على الرغممن اكتساب الحوسبة المحمولة زخمها فيما سبق، إلا أنها لم تكن أكثر أهمية عن الآن. حيث ازداد الاحتياج للحوسبة المحمولة في ظل تزايد المهنيين والطلاب الذي يتوجب عليهم العمل والتعاون عن بُعد في الوقت الراهن.

هناك بالطبع مخاطر موروثة عن قابلية النقل كما يتضح في استخدام الهواتف المحمولة مثلاُ. فالجميع على دراية جيدةبالتحدي الذي يجابهونه في الحفاظ على هواتفهم المحمولة من التلف، والآن ازداد الوضع مع الحواسيب المحمولة. فكلاهما صارا أدوات لا يمكن الاستغناء عنها في إنجاز الأعمال والتعلم والتواصل الجماعي. لذا، يؤدي تلفهما إلى عدم تلبية احتياجات المستخدمين.

إن حاسب VAIO®Z المحمول الجديد مُصمم بما يلائم احتياجات الحوسبة المحمولة الحالية. حيث يتمتع بتصميم أخف وزنًا وأكثر متانة،مما يمنحه قابلية حركة أقل إرهاقًا وأكثر عملية وأمانًا لأغراض العمل والتعلم.

لم تعد هناك حاجة لحمل حاسب محمول ثقيل الوزن من مكان لآخر أو حتى من غرفة لأخرى. كما تلاشى الخوف من تلف شريك العمل وأداة التعلم القيّمة تلك، كما لم يعد هناك داعٍ للقلق حيال تأمين خصوصيتك.

يوفر حاسب VAIO®Z المحمول قوة هائلة عبر ما يحوِهِ من معالجات من الجيل الحادي عشر منIntel® Core™ من السلسلة H، وبطاقة الرسوميات Intel®المُدمجة الجديدة،مع الشاشة LCD فائقة الدقة 4k بمقاس 14 بوصة.

كما يحوي حاسب VAIO®Z المحمول المزيد من السمات مثل الصوت فائق الوضوح عبر مكبرات صوت Dolby Audio حيث لن تعاني لسماع زملائك في الفريق أو المعلمين أثناء مكالمات المؤتمرات المرئية.

يحوي أيضًا خاصية الغلق التلقائي للكاميرا والكتم التلقائي للميكروفون حفاظًا على الخصوصية، وبه شاشة قابلة للفتح/الغلق بزاوية 180 درجة لتيسير التعاون؛ كما تتمتع بطاريته بفترة عملطويلة حتى تمنحك قدرة على تشغيله لساعات.

سيتمكن حاسب VAIO®Z المحمول من التعرف عليك. حيث تجمع هندسة مستشعر مستخدم حاسب VAIO®Z المحمولتقنية الاستشعار البشري والقياسات الحيوية حتى تجعل تجربة حاسب VAIO®Z المحمولشخصية للغاية. حيث يستخدم حاسب VAIO®Z المحمولمصادقة الوجه ليسمح لك بتسجيل الدخول حينما تجلس أمامه ولتظل كذلك طالما كنت جالسًا أمامه. لم تعد مضطرًا لتذكر كلمة مرورك، كما لن تقلق أن يستخدمها شخص غيرك. حيث أنه يغلق تلقائيًا حينما تكون بعيدًا عنه لتأمين خصوصيتك.

يقول Kaoru Hayashi(كاورو هاياشي) مدير شركة VAIO® ونائب رئيسها ورئيس أعمال الحواسب الشخصية عن هذا الحاسب متفاخرًا “من دواعي سروري أن نقدم حاسب VAIO®Z المحمول إلى العالم. حيث نجحت شركة VAIOبما بذلته من بحث مثابر حول ألياف الكربون لما يربوا عن عِقد في تركيب أول قاعدة للحواسيب المحمولة الشخصية المُقولبة بالكامل من ألياف الكربون بتقنية ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم وبإنتاج على نطاق واسع.

لقد طورت شركة VAIO معالجة متفردة لألياف الكربون محققة خطوطًا محيطية جميلة وقولبة مرنة لألياف الكربون وهو ما كان يشكل عقبة إنتاجية كمية فيما سبق. إن إنجاز الجمع بين قدرات ألياف الكربونالكاملة من خفة الوزن والمتانة لهو أمر ثوري وتطوري حيث إننا مواظبون على التطوير. ومع ذلك التطور، يوفر VAIO®Z سماتً استثنائية من حيث الأداء وخفة الوزن والمتانة والصلابة دون التضحية بشيء، وكل ذلك في تصميم واحد. نأمل أن يُشكّل حاسب VAIO®Z

المحمول، باعتباره تصميمنا الأبرز، بداية لسلسلة تطورات مستقبلية للحواسيب الشخصية المحمولة من VAIO®.

كما نرغب في استغلال هذه اللحظة المشهودة لمشاركة مهمة شركة VAIO®المُعاد تعريفها حيث أعدنا تشكيل بيان مهمتنا لإظهار التزامنا بأصالتنا التقنية المتأصلة عميقًا في طبيعتنا. فبيان مهمتنا الجديد هو “إنارة روحك مع VAIO، تسريع الابتكار عبرالتصميم والتكنولوجيا.”

تكمن رؤيتنا في أن نجعل حواسيب VAIO® الشخصية شريكًا قيّمًا للعملاء الذين يُشكلون مبدعي العالم ومبتكريه وقادته الدؤوبين في مجالاتهم تمامًا مثلVAIO®. ونأمل أن تتسم حواسيب VAIO® الشخصية بحضور مستمر يُلهم عملاءنا في خضم كفاحهم لتلبية أهدافهم وتجاوزها بغض النظر عما يواجهون من تحديات.

رابط حدث إطلاق VAIO®Z:https://youtu.be/wsOjBEXxeYo

رابط تنزيل الصور:http://bit.ly/2LZy29B

لمزيد من المعلومات حول المنتج، تفضل بزيارةhttps://hk.vaio.com،المُسجل باسم عضو VAIO®bit.ly/vaiome_reg

حول شركة VAIO

يقع مقر شركة VAIO الرئيسي ومصنعها في أزومينو، محافظة ناغانو، اليابان محاطًا بغابة وجبال خلابة المظهر يُطلق عليها جبال ألب اليابان. وجدت إبداعات VAIO®Z طريقها إلى النور هنا، كما تُشحن منتجات VAIO®Z كافة من هنا إلى العالم بأسره. سيستمر نجم شركة VAIO في السطوععبر توفير خبرات حوسبة فائقة التطور حتى تصير عبارة “صنعتها شركة VAIO في أزومينو، محافظة ناغانو، اليابان”مرادفًا للإبداع”.

تأسست شركة VAIO – وريثة VAIO PC عن شركة Sony – في الأول من يوليو 2014 متخذة مقرها الرئيسي الكائن في أزومينو، محافظة ناغانو، اليابان. تخصصت شركة VAIOفي وضع تصميم الحواسيب الشخصية وتطويرها وتصنيعها وبيعها إضافة إلى المنتجات ذات الصلة الموسومة بعلامة VAIOالتجارية.

حول شركة نيكستجو المحدودة (Nexstgo Company Limited):

أسس السيد ويلسون ليونج (Wilson Leung) شركةNexstgoالمحدودة في عام 2016 كرئيسها ومديرها التنفيذي بالشراكة مع شركة ألكو القابضة المحدودة (Alco Holdings Limited)(بورصة هونغ كونغ: 0328) والسيد أليكس تشانج (Alex Chung) بما يجمعهم من شغف وسعي نحو الإبداع التقني الراقي. تلتزم شركة Nexstgoبجلب خبرات ثورية جديدة في التقنية عبر تقديمها مجموعة منتجات متنوعة. وفي يونيو 2018، منحت شركة VAIOشركة Nexstgo تفويضًا بالمساهمة في إنتاج حواسيب VAIO اللوحية وبيعها وتسويقها وتقديم خدمات ما بعد البيع لها في آسيا إضافة إلى تغطية أسواق مثل هونغ كونغ وتايوان وماكاو وماليزيا وسنغافورة والشرق الأوسط والهند.

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