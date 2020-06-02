‫جي أيه سي تسلم 550,00 كمامة من تصنيعها لشركاء توزيع دوليين في 26 دولة

نشر النوايا الحسنة فيما يتبرع الشركاء بالكمامات المصنعة من قبل جي أيه سي لمؤسسات طبية محلية

غوانغجو، الصين، 2 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — بدأت الكمامات الـ 550,000 التي صنعتها جي أيه سي وشحنتها إلى الخارج في أوائل شهر نيسان/أبريل إلى 26 دولة حيث سُلمت إلى موظفين وشركاء توزيع وعملاء للشركة. ويقوم بعض الشركاء بنشر هذه النوايا الحسنة بتبرعهم بكميات من هذه الكمامات للمنظمات المحتاجة إلى المواد الطبية مثل المؤسسات الطبية المحلية.

اطلع على البيان الصحفي التفاعلي المتعدد القنوات هنا: https://www.prnasia.com/mnr/ gacmotor_202005.shtml

تلقت شركةجي أيه سي موتوردعمًا قويًا من الموظفين والشركاء الأجانب لدعم الوقاية والتحكم في وباء كوفيد-19في الصين في المرحلة المبكرة من الوباء. في نهاية شهر شباط/فبراير، قامت مجموعةجي أيه سي، الشركة الأم لشركةجي أيه سي موتور، بتحويل وإنشاء خطوط لإنتاج الكمامات للوقاية والتحكم على المدى الطويل. ومع تواصل انتشار الوباء، كان الموظفون والشركاء في الخارج يعانون أيضًا من نقص الكمامات. قررت شركةجي أيه سي موتورمساعدتهم في المقابل بالكمامات من إنتاججي أيه سي.

عمل الخير لا يتوقف أبدا. بعد استلام الكمامات، قرر الشركاء تمرير العمل الخيري والتبرع بجزء من هذه الكمامات للمؤسسات الطبية المحلية. تبرعت سي آي جي موتورز، شريكجي أيه سي موتورفي نيجيريا، بـ 50،000 قناع جراحي طبي وإمدادات أخرى للمنشآت الصحية المحلية. وقامت شركة إمبوفاكتور سي أيه، الشركة الممثلة لشركةجي أيه سي موتورفي الإكوادور، بتسليم 30,000 قناع إلى لجنة عمليات الطوارئ الوطنية لدعم مكافحةكوفيد-19، ودعمت الصليب الأحمرفي كانارلإجراء اختبار سريع لـكوفيد-19في المنزل باستخدام مركباتجي أيه سي موتور. وتبرع موزعها الحصري في بنماغروبو أوتو كوميرشيال بـ 10000 كمامة لمستشفى الأطفال المحلي والمعهد الوطني الطبي لإعادة التأهيل. في بوليفيا، تم إرسال حوالي 10000 كمامة من صنعجي أيه سيإلى حكومة سانتا كروز، والتي ستوزعها على المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة.

وبمساعدة من المقر الرئيسي لشركةجي أيه سي موتور، اتخذ التجار الأجانب إجراءات لمكافحة الوباء وضمان استمرارية العمليات التجارية، بما في ذلك التعقيم اليومي المطبق بدقة، وفحوصات درجة الحرارة وغيرها من إجراءات الوقاية من الوباء. كما شاركوا أيضًا نصائح العناية بالسيارة والتنظيف للحد من خطر التعرض لـكوفيد-19للمستهلكين.

تعتبر الشركة صحة وسلامة العملاء والموظفين أولوية قصوى. ولهذه الغاية، وقعت الشركة الأم جي أيه سي غروب اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد غوانغجو للصحة التنفسية لبناء مركز تكنولوجيا هندسية وقاعدة إنتاج للوقاية من عدوى الجهاز التنفسي ومكافحتها. سيكون أحد محاور المركز البحث والتطوير في مجال التطهير، والوقاية من العدوى وتكنولوجيا السيطرة على السيارات، والتي من المتوقع أن يتم تطبيقها على منتجات جي أيه سي موتور في المستقبل وتوفير تجربة ممتعة للتنقل للمستهلكين العالميين للشركة.

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