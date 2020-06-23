‫جي أيه سولار تزود وحدات شمسية لمشروع طاقة شمسية بقدرة 110 ميغاواط في كانساي باليابان

بكين، 23 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار مؤخرا أنها فازت بأمر شراء وحدات بيرك أم بي بي الأحادية لمشروع الطاقة الشمسية الذي تقدر قدرته بـ 110 ميغاواط في كانساي باليابان، وهو أكبر مشروع طاقة شمسية في البلاد حتى الآن. وستولد هذه المحطة، التي من المقرر أن يتم ربطها بالشبكة العامة للكهرباء في شهر آذار/مارس 2022، 150 مليون كيلواط/ساعة من الطاقة الكهربائية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 50,000 طن سنويا.

منذ دخولها السوق الياباني في العام 2011، حققت شركةجي أيه سولاربصمة قوية في السوق الكهروضوئية المحلية بفضل منتجاتها للطاقة الشمسية الأحادية والمتعددة التي تستفيد من قوتها التقنية القوية. كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الطاقة الشمسية لتصنيع تكنولوجياالبيرك، والشركة المصنعة الصينية الكهروضوئية الوحيدة الحاصلة على براءة اختراع منتجالطاقة الشمسية الممنوحة من قبل اليابان، تجمعجي أيه سولار الخدمات التي تركز على العملاء والمنتجات المتفوقة التي تتميز بأحدث التقنيات الكهروضوئية، وتتمتع باحترام كبير في السوق اليابانية. بحلول نهاية العام 2019، تجاوز إجمالي شحناتجي أيه سولار للوحدات الكهروضوئية إلى اليابان 4 غيغاواط، حيث استحوذت على أكثر من 10 ٪ من حصة السوق.

وعلق جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار على ذلك بالقول: “بصفتها دولة ذات صناعة كهروضوئية ناضجة، فإن العملاء اليابانيين لديهم متطلبات أعلى لجودة وكفاءة منتجات الطاقة الشمسية. على مدى السنوات التسع الماضية، حافظت منتجات جي أيه سولار على تقدير عالٍ في السوق اليابانية، بفضل جودتها وأدائها المتفوق. واستشرافا للمستقبل، سنستمر في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة لتزويد عملائنا العالميين بمنتجات أفضل.”