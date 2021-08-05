‫جيف ستيلماك ينضم إلى GES بوصفه رئيسًا عالميًا لتجارب العلامات التجارية

قائد جديد يأتي بخبرة استثنائية في تنمية الوكالات الناجحة من خلال ثقافات الشركات الراسخة

لاس فيغاس, 5 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ — أصدرت GES، مؤسسة تسويقية عالمية تتمتع بخبرة واسعة وتقيم شراكات مع العديد من كبرى العلامات التجارية في العالم، قرارًا بتعيين Jeff Stelmach (جيف ستيلماك) رئيسًا عالميًا لتجارب العلامات التجارية. ولأنه يتمتع بخبرة عميقة في تنمية الوكالات الناجحة في مجال تسويق الفعاليات، فإن تعيين ستيلماك يعزز الممارسات التجريبية المتنامية للشركة إلى حد كبير.

أشار Steve Moster (ستيف موستر) رئيس Viad Corp قائلًا “يسرنا توسيع فريق قادتنا بانضمام جيف إلينا. فإنه سيمثل إضافة رائعة لمؤسسة GES، إذ إنه يجلب معه خبرة وفيرة في مجال خدمة العلامات التجارية العالمية من خلال الارتقاء بإستراتيجيات التسويق التجريبي الخاصة بها. كما أنه يتمتع بسجل حافل بإنجازات إطلاق وبناء وكالات فائقة المستوى باستخدام ثقافات الشركات الراسخة. ولديه مجموعة فريدة من مهارات تشكيل فِرَق رائدة في الصناعة والعمل جنبًا إلى جنب مع بعض من أبرز العلامات التجارية على مستوى العالم ستساعد على دفع التوجه الإستراتيجي لمؤسسة GES في مجال التسويق التجريبي وتقديم قيمة أكبر لعملائنا وجماهيرهم المستهدفة.”

ومن جانبه قال ستيلماك “يسرني الانضمام إلى فريق GES. فإن مؤسسة GES تحظى باحترام كبير في مجال الفعاليات المباشرة، كما تتمتع بتاريخ حافل وتضم فريقًا من الموهوبين. وتتميز الشركة أيضًا بموقعها الفريد الذي يتيح لها الاستفادة من الإقبال الكبير على التسويق التجريبي الذي يجلب إلى العملاء رؤى حياتية من خلال ربط علاماتهم التجارية بجماهيرهم المستهدفة بطرق فعالة تعلق في الذاكرة.”

يتمتع ستيلماك بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في إنشاء وكالات ناجحات، بما في ذلك وكالات Mosaic وOpus وGeometry وEMI. وفي الآونة الأخيرة شغل منصب رئيس وكالة Opus. وقد عمل مع بعض من أكبر العلامات التجارية في المجال خلال مسيرته المهنية المتميزةـ بما في ذلك شركات Samsung وCoca-Cola وAnheuser- Busch وOracle. وقد نال ستيلماك جائزة Grand Ex المرموقة لأفضل حملة تسويقية تجريبية لهذا العام – مرتين، وهو واحد من شخصين في العالم فاز بهذه الجائزة. ويُذكر أنه تخرج في جامعة نوتردام وحصل على درجات علمية في مجال الأعمال والتسويق.

نبذة عن GES

GES هي شركة عالمية تُعنى بالفعاليات المُباشرة، وتستند إلى إرث يمتد لأكثر من 90 عامًا في مجال تقديم خدمات المعارض والتجارب التسويقية وخدمات أماكن الفعاليات المباشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، والشرق الأوسط. وتعمل مجموعتنا الشاملة من الخدمات الحائزة على جوائز على إحياء رؤى العملاء من خلال توفير تجارب تسويقية غامرة، وتقديم فعاليات مؤثرة تحشد الجماهير، وتشجع على نجاح الشركات. ولمزيدٍ من المعلومات عن GES، شركة Viad Corp‏ (المؤشر في بورصة نيويورك “NYSE“: VVI)، يرجى زيارة GES.com.

للتواصل:

أوتيليا آياتس-ماس

[email protected]

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1587888/Jeff_Stelmach. jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/458943/global_ experience_specialists_logo. jpg