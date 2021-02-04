‫جيانغسو غوغيانغ تقدم 90 روبوت لحام لترقية التصنيع الذكي في مرافقها

ليانغ, 4 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أنهت شركة جيانغسو غوغيانغ للغلفنة الصناعية (المشار إليها هنا باسم جي أس جي كيو) عن تصحيح الأخطاء في 90 روبوت لحام أوتوماتيكي بالكامل مستوردة وأدخلتها مرحلة الإنتاج الرسمية في مصانعها. يتم استخدام الروبوتات الصناعية المقدمة بشكل أساسي في رابط اللحام للإنتاج، بهدف تعزيز التحديث الشامل لجانب التصنيع الذكي لـ جي أس جي كيو.

كفاءة أعلى من حيث التكلفة

يمكن لنظام الروبوت أن يقلل من التكاليف المباشرة وغير المباشرة في جانب التصنيع. تشمل التكاليف المباشرة التكاليف التشغيلية لتصنيع قطع عمل محددة وخفض تكاليف القوى العاملة الناتجة عن استبدال العمالة، إلخ؛ بينما تتضمن التكاليف غير المباشرة تكلفة توفير الطاقة، وخفض تكاليف استهلاك الطاقة المحقق من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير، ودرجة الحرارة البيئية اللازمة، ومعدات الإضاءة، والتدريب، والصحة والسلامة في لأماكن العمل الاصطناعية وإدارة الموارد البشرية التي تتحقق من خلال استخدام الروبوتات، إلخ.

تحسين جودة المنتج واستقراره

الروبوتات مؤتمتة وتقوم بأعمال تكرارية، مما يجعلها إذا تم إعدادها بشكل صحيح وإدخالها كقطع عمل متسقة، تنتج منتجات عالية الجودة بعمل واحد، ولا تتأثر بالعديد من العوامل البشرية مثل الإنتاج اليدوي الذي يؤدي مباشرة إلى جودة متفاوتة.

تحسين مرونة تصنيع المنتج

الروبوتات بطبيعتها ذكية ومرنة للغاية، وتتجاوز بكثير أشكال الأتمتة الأخرى. بمجرد برمجة العملية في الروبوتات، يمكن استدعاؤها وإدخالها حالة التشغيل في بضع ثوانٍ فقط، مما يحقق التحويل السريع للإنتاج الذي يقلل بشكل كبير من وقت عدم اتصال الروبوتات.

بالإضافة إلى المزايا المذكورة أعلاه، سيؤدي إدخال روبوتات اللحام أيضًا إلى تحسين الكفاءة والإنتاج، وتقليل مخاطر السلامة، وتعزيز مستويات السلامة، وزيادة دخل الموظفين، وتقليل صعوبات توظيف العمال، وتسهيل إدارة الأعمال وما إلى ذلك.

لمزيد من المعلومات عن شركة جي أس جي كيو من موقعها الرسمي: www.jsgq.cn

مسؤول اتصال المبيعات والأعمال: لي لينغ [email protected]