‫جوي سبريدر تعزز مبيعات منصات التجارة الإلكترونية المتعددة استجابة للتوجه نحو تكامل الأعمال عبر المنصات

في 30 يونيو 2021وصل عدد نقاط التسويق المشمولة والمتضمنة في النظام البيئي لتسويق المجموعة إلى 1.561.601، بنسبة ارتفاع 208.65% مقارنةً ب 505.945 في السنة الماضية تواجد التجار في العديد من المنصات الصينية الإلكترونية الجديدة بما فيها دوين، وحسابات وي شات الرسمية، وقنوات فيديو وي شات.

في الصين، يواجه الافتصاد القائم على المنصات مستوى جديد من المنافسة الشرسة وغير المسبوقة، و خلال وقت مبكر من هذا العام، أصدرت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق توجيه إداري يبرز الحاجة إلى المنصات القائمة على الإنترنت لتعزيز مشاركة مواردها، بما فيها البيانات، وقنوات الدفع، والتطبيقات، وأيضا احترام خيارات المتسوقين احترامًا كاملًا، وتعزيز التفاعل وقابلية التبادل عبر المنصات بينما يُحظر عليها رقض المعاملات دون مبرر مناسب. على المدى الطويل، ستضطر المنصات إلى تعزيز تكامل الأعمال وتحطيم الحواجز الاصطناعية من أجل إنشاء بيئة رقمية مفتوحة وشفافة بشكل جماعي.

وبالنظر إلى هذا التوجه الحتمي، ستصبح المنصات القائمة على الإنترنت -من خلال دورها كمقدم خدمات خارجي- ساحات مناسبة لفرص عمل جديدة مع دخولها في أشكال التعاون عبر المنصات، بهدف خلق نظام بيئي مفتوح يحل محل النظام الحالي المغلق. سوف يتيج هذا الأمر فرصًا غير مسبوقة لمقدمي خدمات النظام البيئي عبر المنصات.

تقدم جوي سبريدر مجموعة متنوعة من منصات الهاتف المحمول الجديدة عبر الإنترنت، مع كفائتها المتطورة في تسويق التقنيات، والخدمات المهنية الموجهه للمنصات. وقد سهلت المجموعة مبيعات العديد من منتجات الترفيه التفاعلية على العديد من منصات الوسائطة الجديدة، باستخدام منهجيات تتفوق على الوضع التقليدي لتسويق المنتجات عبر تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية، واثناء النصف الأول من 2021، سجلت جوي سبريدر 1.769 بليون دولار هونج كونج (ما يعادل 226.4 مليون دولار أمريكي) في مبيعات منتجات الترفيه التفاعلية، بما يصل إلى 123.38% سنويًا،

ومع ظهور التوجه نحو تكامل الأعمال عبر المنصات، تخطط جوي سبريدر لتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات عبر المنصات عن طريق مساعدتهم في يناء النظام البيئي اللازم.

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