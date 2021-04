‫جونسون آند جونسون فيجن تحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وعلامة سي إي لجهاز استحلاب العدسة من الجيل التالي، لنظام الرؤية VERITAS™

نبذة عن جونسون آند جونسون فيجن في شركة جونسون آند جونسون فيجن، وهي أحد شركات جونسون آند جونسون للأجهزة الطبية**، لدينا طموح جريء: لتغيير مسار صحة العين في جميع أنحاء العالم. ومن خلال شركاتنا العاملة، نقدم ابتكارًا يمكّن متخصصي العناية بالعيون من تحقيق نتائج أفضل للمرضى طوال حياتهم، من خلال المنتجات والتقنيات التي تلبي الاحتياجات غير الملباة بما في ذلك الخطأ الانكساري وإعتام عدسة العين (الساد) وجفاف العين. كما نعمل بالتعاون، في المجتمعات الأكثر احتياجًا، لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية العيون عالية الجودة، ونحن ملتزمون بمساعدة الأشخاص على رؤية أفضل، والتواصل بشكل أفضل، والعيش بشكل أفضل. تفضل بزيارتنا عبر jjvision.com ، follow @JNJVision on Twitter ، Johnson & Johnson Vision on LinkedIn ، و @JNJVision on Facebook .

