‫جوائز المستثمر التعليمي لعام 2020: ديسكفري إديوكيشن تعلن عن فوزها ببطولة نهائيات سباق الجائزة الكبرى

المزود الرئيسي للمحتوى الرقمي يُرشَّح لجائزة مجال “ Ed Tech Firm of the Year “

لندن، 5 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — لقد أُعلن فوز مؤسسة ديسكفري إديوكيشن (Discovery Education)، الشركة الرائدة عالميًا في الموارد الرقمية المتوافقة مع المناهج الدراسية والتعلم المهني للمدارس الابتدائية والثانوية، ببطولة نهائيات سباق Education Investor Awards (جوائز المستثمر التعليمي) المتميزة لهذا العام.

تُمثل الجوائز التي تنظمها المستثمر التعليمي العالمي (Education Investor Global)، حدثًا صناعيًا رائدًا يحتفي بالتميز في مجال التعليم. كما أدركوا هذا العام مدى الإجراءات التي اتخذتها الشركات لمواجهة جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الابتكار والنمو في ظل فترة حافلة بالتحديات يواجهها القطاع.

تعتز مؤسسة ديسكفري إديوكيشن بترشيحها لسباق الجائزة الكبرى المتميزة بصفتها إحدى المتنافسين على جائزةEd Tech Firm of the Year .

صرَّح روبن هيدلي، المدير العام لمؤسسة ديسكفري إديوكيشن الدولية:

“يسرنا أن نحظى بالترشيح للفوز بهذه الجائزة الصناعية المتميزة، والتي تعترف بجهودنا لتوفير استمرارية التعلم لملايين الطلاب أثناء الجائحة. لقد حشدت ديسكفري إديوكيشن إمكاناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كوفيد-19 بسرعة وفعالية لدعم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في جميع أنحاء العالم بدايةً من إتاحة الوصول دون أي تكلفة إلى مواردنا الرقمية الحائزة على جوائز ووصولًا إلى تطوير تطبيقات جديدة لتسهيل التباعد الاجتماعي”.

فقد خدمت ديسكفري إديوكيشن أثناء الإغلاق الأولي للمدارس بسبب جائحة كوفيد-19 قاعدتها التي تتألف من 45 مليون طالب حاليًا، بالإضافة إلى ملايين المتعلمين الآخرين الذين يحتاجون إلى دعم فوري، مما يضمن استمرار التعلم أينما كان موقع الطلاب. كما قدمت ديسكفري إديوكيشن دعمًا مكثفًا للمعلمين، من خلال أحداث التعلم المهني المخصصة لتوفير استراتيجيات المعلمين التي يمكنهم استخدامها لمواصلة تعلم الطلاب أثناء الجائحة.

وذكر هوارد لويس، المدير العام لمؤسسة ديسكفري إديوكيشن في المملكة المتحدة:

“تلتزم ديسكفري إديوكيشن بدعم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أثناء مواجهتهم لتحديات هذه الجائحة التي تواجه العالم بأسره. يمثل الحفاظ على استمرارية التعلم أولويتنا، وقد اتخذنا مجموعة كاملة من التدابير لمساعدة الطلاب على الوصول إلى المحتوى الرقمي الديناميكي ومواصلة الحماس والمشاركة أينما كانوا”.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الموارد الرقمية وخدمات التعلم الاحترافي في ديسكفري إديوكيشن، تفضل بزيارة www.discoveryeducationglobal. com وابق على اتصال مع ديسكفري إديوكيشن على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال Twitter و LinkedIn.

نبذة عن ديسكفري إديوكيشن

نبذة عن ديسكفري إديوكيشن ( Discovery Education )

ديسكفري إديوكيشن هي الشركة الرائدة عالميًا في موارد المناهج الرقمية المتوافقة مع المعايير والمحتوى التفاعلي والتعلم المهني للفصول الدراسية الابتدائية والثانوية. تعمل ديسكفري إديوكيشن، من خلال الكتب المدرسية الرقمية الحائزة على جوائز وموارد الوسائط المتعددة وأكبر شبكة تعليمية مهنية من نوعها، على تحويل التدريس والتعلم وصنع تجارب غامرة في تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتحسين الإنجاز الأكاديمي في جميع أنحاء العالم. تخدم ديسكفري إديوكيشن حاليًا ما يقرب من 4.5 مليون معلم و 45 مليون طالب في جميع أنحاء العالم، وتتيح الوصول إلى مواردها في أكثر من 140 دولة وإقليم. تتعاون مؤسسة ديسكفري إديوكيشن المستوحاة من شركة ديسكفري العالمية للإعلام مع السلطات المحلية ومؤسسات الأكاديمية والمدارس والمنظمات ذات التفكير المماثل لتمكين المعلمين من خلال توفير حلول مخصصة تدعم نجاح جميع المتعلمين. استكشف مستقبل التعليم على موقع www.discoveryeducation.com

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