‫جوائز المستثمر التعليمي لعام 2020: ديسكفري إديوكيشن تعلن عن فوزها ببطولة نهائيات سباق الجائزة الكبرى

تعتز مؤسسة ديسكفري إديوكيشن بترشيحها لسباق الجائزة الكبرى المتميزة بصفتها إحدى المتنافسين على جائزة Ed Tech Firm of the Year .

المزود الرئيسي للمحتوى الرقمي يُرشَّح لجائزة مجال “ Ed Tech Firm of the Year “

You May Also Like