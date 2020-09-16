‫جهاز ePlex® Respiratory Pathogen Panel 2 (RP2) من GenMark Diagnostics يكتسب علامة CE

ساعد اختبار المتلازمة الجزيئية لفيروس كوفيد-19 والإنفلونزا ومسببات الأمراض التنفسية الشائعة الأخرى أخصائيي الرعاية الصحية على الاستعداد لموسم الإنفلونزا

لمحة سريعة عن جهاز RP2

جهاز ePlex® Respiratory Pathogen Panel 2 (RP2) من GenMark يكتسب علامة CE.

يوفر جهاز RP2 الحصول على النتائج خلال مدة لا تتجاوز الساعتين للكشف عن أكثر من 20 نوعًا من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي الشائعة ذات الأعراض المتماثلة، بما في ذلك فيروس كوفيد-19والإنفلونزا A وB والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والفيروس الأنفي.

سوف يحظى الاختبار الجزيئي المتعدد السريع الذي يقدمه جهاز RP2 بأهمية بالغة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، لا سيما عندما تتزامن الإصابة بفيروس كوفيد-19 مع الإنفلونزا وعدوى الجهاز التنفسي الشائعة الأخرى، مما يساعد الأطباء على التشخيص السريع والعلاج الفعال للمرضى ممن يعانون من حالات خطيرة.

كارلسباد، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2020، (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة GenMark Diagnostics Inc المدرجة في مؤشرNASDAQ وتحمل رمز GNMK)، وهي الشركة الرائدة في مجال أنظمة الاختبار التشخيصي الجزيئي الآلي المتعدد، اليوم أنها اكتسبت علامة CE بموجب التوجيه الأوروبي‐لأجهزة التشخيص المختبرية (98/79/EC) لجهازها ePlex® Respiratory Pathogen Panel 2 (RP2). يمكن الحصول على نتائج الاختبار الجزيئي لأكثر من 20 نوعًا من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي الشائعة والخطيرة في كثير من الأحيان، بما في ذلك فيروس كوفيد-19والإنفلونزا A وB والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والفيروس الأنفي في أقل من ساعتين. وقد تم طرح هذا الجهاز تجاريًا من قبل في الولايات المتحدة وهناك حالة ترقب للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قِبل إدارة الغذاء والدواء.

يوفر اختبار تشخيص المتلازمة RP2 نتائج سريعة للعدوى ذات الأعراض المتماثلة مثل الحمى والسعال وآلام الجسم، والتي ستكون حاسمة في الاستعداد لفصلي الخريف والشتاء حيث يتزامن موسم الأنفلونزا مع الخطر المستمر لفيروس كوفيد-19.

هذا وقد صرح السيد Scott Mendel، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة GenMark قائلاً “لقد أصبح الاختبار الجزيئي السريع والشامل أكثر أهمية منذ بدء جائحة كوفيد-19.” وتابع “في ظل اقتراب موسم الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وفي الوقت الذي لا يمكننا فيه التنبؤ بما سيكون عليه الوضع الصحي القادم، فإن أنظمة الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات يجب أن يكونوا على استعداد لمواجهة هذا الأمر. وسيحظى اختبار المتلازمات بدور بالغ الأهمية في مساعدة متخصصي الرعاية الصحية على التشخيص الدقيق للمرضى ذوي الحالات الخطيرة والذين يعانون من أعراض مماثلة، وتسريع وتيرة العلاج والمساعدة على تحسين إدارة الموارد”.

عقب انتهاء موسم الإنفلونزا والفيروسات الشتوية خلال عام 2016-2017، تحولت مستشفيات يورك التعليمية في المملكة المتحدة (بما في ذلك مستشفى بسعة 700 سرير في يورك ومستشفى بسعة 300 سرير في سكاربورو) إلى مكان مخصص لإجراء اختبارات متعددة داخل المستشفى باستخدام نظام ePlex من GenMark. وقد أدى إجراء اختبار المتلازمات خارج هذا الموقع خلال موسم الإنفلونزا إلى بطء وقت الاستجابة والتأثير السلبي على إدارة الأسّرة، لذلك برزت مزايا جهاز GenMark RP الهائلة، مما أدى إلى توفير عدد 9111 يوم من أيام شغل الأسّرة خلال العام الأول (2017-2018) و13971 يوم لشغل الأسّرة خلال العام الثاني (2018-2019) مقارنة بعام 2016-2017.1

وصرحت Lisa Mead، رئيسة علماء الطب الحيوي (بالإنابة)، في مستشفيات يورك التعليمية بقولها “كانت إمكانية الحصول على النتائج خلال عدد محدد من الساعات بدلاً من انتظارها لعدة أيام بمثابة تطور هائل وهو الأمر الذي أحدث طفرة في طريقة عمل قسم الطوارئ لدينا”. وأضافت “عندما يبدأ موسم الإنفلونزا هذا العام، فإننا نخطط لكي نتجاوز التوقعات من خلال إجراء اختبار RP2 من GenMark على جميع المرضى الذين تم قبولهم. ونحن على يقين بأن القدرة على اختبار المرضى للكشف عن مجموعة متنوعة من الفيروسات سيكون لها دور بارز في مساعدتنا على إدارة المرضى بسرعة وفعالية خلال موسم إنفلونزا مصحوب بالتحديات، لا سيما وأن فيروس كورونا أصبح يلوح في الأفق مرة أخرى”.

يتضمن جهاز RP2 طريقة عمل جديدة ومبسطًة مما يسهل على المعامل إجراء الاختبار. يعمل دمج فيروس كوفيد-19 في جهاز ePlex الحالي للكشف عن مسببات الأمراض التنفسية على تبسيط عملية التشخيص بالنسبة للمستشفيات من خلال السماح لهم بالتحقق من مسببات الأمراض المتعددة من خلال إجراء اختبار واحد، وهو الأمر الذي يساعد في توفير الوقت والموارد وتحسين إدارة الأسّرة. وقد أظهرت دراسة أجريت على اثنين من مستشفيات الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة أن استخدام جهاز ePlex RP في قسم الطوارئ أدى إلى ظهور نتائج المرضى مبكرًا، مما أدى إلى انخفاض قدره 8.4٪ في حالات دخول المستشفى.2

تم تصميم جهاز ePlex RP2 للاستخدام مع نظام ePlex الخاص بالشركة، بالتوازي مع جهاز ePlex RP وأجهزة الكشف عن البكتيريا والفطريات في الدم (BCID) (بكتيريا موجبة الجرام، سالبة الجرام، ومسببات الأمراض الفطرية)، واكتسبت جميعها علامة CE.

وقد ساهمت وزارة الصحة والخدمات البشرية بالولايات المتحدة، ومكتب الأمين المساعد للتأهب والاستجابة، بالإضافة إلى هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم، بموجب العقد رقم 75A50120C00022 في تمويل جهاز ePlex RP2 بشكل جزئي من خلال دعمه بأموال فيدرالية. تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.genmarkdx.com/solutions/panels/eplex-panels/respiratory-pathogen-panel/للتعرف على المزيد حول جهاز ePlex RP2.

نبذة عن GenMark Diagnostics

شركة GenMark Diagnostics (المدرجة في مؤشر NASDAQ: وتحمل الرمز GNMK) هي شركة رائدة في مجال حلول التشخيص الجزيئي المتعدد المصممة لتعزيز رعاية المرضى، وتحسين مقاييس الجودة الرئيسية، وتقليل التكلفة الإجمالية للرعاية. وباستخدام تقنية اكتشاف ®eSensor الخاصة بشركة GenMark، تم تصميم أنظمة ®GenMark’s XT-8 و®ePlex‎‏ لدعم مجموعة واسعة من اختبارات التشخيص الجزيئي مع محطات عمل مدمجة وسهلة الاستخدام وخراطيش اختبار قائمة بذاتها تُستخدم لمرة واحدة. نظام ePlex الخاص بشركة GenMark: تم تصميم ™True Sample-to-Answer Solution لتحسين كفاءة المختبر والتعامل مع مجموعة واسعة من الاحتياجات لاختبار الأمراض المعدية، بما في ذلك عدوى الجهاز التنفسي ومجرى الدم والجهاز الهضمي. للتعرف على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.genmarkdx.com.

بيانات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية فيما يتعلق بالأحداث والاتجاهات وآفاق الأعمال، والتي قد تؤثر على نتائج التشغيل المستقبلية والمركز المالي. تخضع مثل هذه البيانات لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف نتائجنا الفعلية ومركزنا المالي بشكل جوهري. تتضمن بعض هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، قدرتنا على إثبات الأداء السريري وفائدة جهاز ePlex RP2، والتقدم المستمر لحالة الطوارئ الصحية العامة ذات الصلة والطلب على الاختبارات التشخيصية المرتبطة بها، وقدرتنا على تلبية مطالب عملائنا، والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة تحت عنوان “عوامل الخطر” في ملفاتنا العامة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لا نتحمل أي مسؤولية تجاه تحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية لتعكس الأحداث أو الاتجاهات أو الظروف عقب تاريخ إصدارها.

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1Neish، Bوآخرون. التأثير السريري لاختبارات فيروسات الجهاز التنفسي الشتوية السريعة (WRV) في المملكة المتحدة، مؤتمر معهد العلوم الطبية الحيوية 2019.

2Weiss، Z.Fوآخرون. تم الكشف عن فرص للتوصل إلى مضادات الميكروبات والممارسات السريرية عند تنفيذ فحص الجهاز التنفسي السريع المتعدد. J Clin Micro. 2019; 57(10):e00861-19.