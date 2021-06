‫جناح ماليزيا يعلن عن أن شركة ماري براون، والتي حققت نجاحًا محليًا هائلًا، هي المسؤول الرسمي عن تشغيل المقاهي والمطاعم بالجناح في معرض إكسبو 2020 دبي

الوجبات السريعة الشهية التي يقدمها مطعم ماري براون في جناح ماليزيا في معرض إكسبو 2020 دبي

المصمم على نمط >> الغابات المطيرة المظللة <<

, 2 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — كوالالمبور (1 يونيو 2021): يسر جناح ماليزيا أن يعلن عن أن شركة ماري براون، وهي أكبر سلسلة

مملوكة لماليزيا تقدم الوجبات الحلال السريعة في العالم، هي المسؤول عن تشغيل المقاهي والمطاعم بالجناح

في معرض إكسبو 2020 دبي.

ستكون ماري براون واحدة من أفضل العلامات التجارية الماليزية في جناح ماليزيا بما تقدمه مطاعم ماري

براون من الأطباق الماليزية الفاخرة والمميزة إضافة إلى المأكولات السريعة التي أثبتت أنها المذاق المفضل

الذي ينجذب إليه الشباب في شتى أنحاء العالم.

قائمة الطعام في ماري براون تضم الوجبات المفضلة في كل الأوقات مثل الماليزي الدجاج المقلي,

مجموعة متنوعة من البرغر ، لذيذ العربي يلتف و الماليزي الكلاسيكي “ناسي ليماك” (الأرز المعطر المطبوخ في حليب جوز الهند وأوراق الباندان) وأطباق الأرز الأخرى مثل “ناسي كاري أيام “Nasi Kari Ayam” والمشروب الشهير “ته تاريك “Teh Tarik”.

صرح السيد/ شمس البحر محمد نور، الرئيس التنفيذي للمركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ

( MGTC ) قائلًا: “يسر جناح ماليزيا أن يضم مطاعم وكافيهات ماري براون التي تجسد الهوية الماليزية، لأنها

نموذج مشرق بين الأنشطة التجارية الماليزية باعتبارها السلسلة الرائدة التي تحذو حذوها مطاعم الوجبات

السريعة الحاصلة على حقوق الامتياز (الفرانشيز) في ماليزيا، والتي انتشرت فروعها وحققت نجاحًا كبيرًا في

شتى أنحاء العالم”.

تشارك ماليزيا في معرض إكسبو 2020 دبي تحت إدارة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية بينما يمثل المركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ الوكالة المنفذة.

أضاف السيد/ شمس البحر محمد نور قائلًا: “من خلال رؤيتها الهادفة إلى تقديم الأطباق الماليزية المفضلة إلى العالم والانتقال بها إلى مستوى العالمية، رفعت ماري براون العلم الماليزي عالياً باعتباره علامة تجارية، وتعبيرًا عن كونها تجسد الروح الماليزية وأفضل العلامات التجارية الماليزية في معرض إكسبو”.

تمتلك ماري براون حاليًا أكثر من 500 مطعم في ماليزيا في 16 دولة تخدم ملايين العملاء في السويد وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا وميانمار والهند وجزر المالديف وأفريقيا والشرق.

في ماليزيا، فازت ماري براون بالعديد من الأوسمة والجوائز على المستوى الإقليمي مثل جائزة أفضل علامة تجارية في آسيا. في الشرق الأوسط، حصلت ماري براون على جائزة “الامتياز (“الفرانشيز”) الماليزي الأكثر نجاحًا في الشرق الأوسط” التقديرية وجائزة “أفضل مطعم للوجبات السريعة الصديقة للعائلة لهذا العام”.

تم تصميم الجناح الماليزي في معرض إكسبو 2020 دبي على طراز “الغابات المطيرة المظللة” وجعل “تنشيط الاستدامة” عنوانًا له. يقع الجناح بين “منطقة الاستدامة” و”منطقة الحركة والتنقل” في موقع المعرض الذي تبلغ مساحته 438 هكتارًا.

سيضم الجناح أقسامًا للعرض الدائم وواجهات للعرض ومركزًا للأعمال ومدرجًا ومساحات للبيع بالتجزئة وللمقاهي.

قال السيد/ شمس البحر محمد نور: “سينتهي الزوار من جولتهم في المساحة المخصصة للمقهى، وقد تغريهم الرائحة العطرية الذكية المنبعثة من الدجاج المقلي وأطباق ماري براون الأخرى التي تدعوهم إلى التوقف عندها لتناول الطعام أو للحصول على الوجبات الجاهزة “.

تماشياً مع التزام ماليزيا بالاستدامة وشعارها “لا لاستخدام البلاستيك” الذي ترفعه في معرض إكسبو 2020، يمكن للعملاء المهتمين بالبيئة أن يطمئنوا ويتحققوا من أن الأواني ومواد التعبئة التغليف المستخدمة في المقهى مصنوعة فقط من مواد مستدامة وغير بلاستيكية.

ABOUT MALAYSIA PAVILION AT EXPO 2020 DUBAI

Malaysia will be among 192 countries participating in Expo 2020 Dubai, scheduled for 1 Oct. 2021 to 31 March 2022. Themed “Connecting Minds, Creating the Future”, the world expo is the first to be held in the Middle East, Africa & South Asia region.

Malaysia’s pavilion is self-built and depicts a Rainforest Canopy. It carries the theme “Energising Sustainability” to capture the nation’s commitment and approaches to sustainable development. It is a net zero carbon pavilion. Malaysia’s activities during the expo will include permanent displays, showcases, pocket talks, summits and forums, cultural performances, demonstrations and 26 weekly thematic trade and business programmes. The business weeks will be helmed and supported by 22 ministries, 44 agencies and 5 state governments.

The Ministry of Science, Technology and Innovation is the lead ministry for Malaysia’s participation at the mega event. Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (MGTC) is the implementing agency.

ABOUT MALAYSIAN GREEN TECHNOLOGY AND CLIMATE CHANGE CENTRE (MGTC)

Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (MGTC) was formerly known as Malaysian Green Technology Corporation or GreenTech Malaysia. MGTC is a government agency under the purview of the Ministry of Environment & Water, mandated to lead the nation in the areas of Green Growth, Climate Change Mitigation and Climate Resilience and Adaptation.

Under Green Growth, MGTC focuses on three key areas:

• Green Incentives and Certification

• Green Advisory and Capacity Building

• Green Promotion and Investment

Under its recently expanded scope, MGTC now focuses on Climate Change Mitigation and Climate Change Adaption through the following roles:

• Policy Analysis

• National Reporting

• National Programmes Coordination (Climate Change Mitigation & Adaptation)

• Focal Point for Climate Change Mitigation and Adaption Data

• Communication, Education and Public Awareness (CEPA)

MGTC is the implementing Agency for Malaysia’s participation at Expo 2020 Dubai.

